В Стамбуле пройдет очередная встреча РФ и США: о чем будут договариваться страны

Российская сторона намерена обсудить и возможность восстановления прямого авиасообщения с США Источник: Mid.ru











10 апреля в Стамбуле между представителями России и США пройдут очередные консультации. Посол РФ Александр Дарчиев рассказал, о чем странам уже удалось договориться, а какие вопросы только предстоит обсудить.

Совсем недавно российско-американские отношения были на грани разрыва. По словам Дарчиева, выход из этого состояния будет непростым. Однако странам уже удалось обсудить гарантии банковского обслуживания дипмиссий.

«Благодаря открытому президентами окну возможностей уже удалось, например, договориться на взаимной основе о гарантиях банковского обслуживания дипмиссий России и США, в том числе бесперебойности предназначенных им транзакций из столиц, что касается также российских взносов в бюджеты ООН и [других] международных организаций», — рассказал Дарчиев журналистам ТАСС в преддверии нового раунда консультаций в Стамбуле.

В ходе встречи с представителями США в Стамбуле российская сторона намерена обсудить и возможность восстановления прямого авиасообщения между странами. По словам Дарчиева, этот вопрос будет рассмотрен в практическом ключе.

«Это придало бы импульс не только официальным контактам, сейчас сотрудники дипмиссий добираются к месту службы „на перекладных“, но и стимулировало бизнес, облегчило бы жизнь простым людям по обе стороны океана», — рассказал дипломат журналистам РИА Новости.

Дарчиев подчеркнул, что возврат дипсобственности очень важен для улучшения отношений между странами, и этот вопрос имеет ключевое значение на предстоящих консультациях.