Владимир Путин предложил новую идею по Украине. Главное о Трампе, СВО и переговорах

27 марта Владимир Путин прилетел в Мурманск. Там он встретился с местным губернатором, спустил на воду новую подлодку и выступил на Международном арктическом форуме.
Затем президент побывал на атомной подводной лодке «Архангельск» и пообщался с моряками. Там он сделал ряд заявлений о конфликте на Украине. Президент рассказал о ходе переговоров, ситуации на СВО и выдвинул новую идею. Это введение временного управления на Украине под эгидой ООН.
Собрали главные тезисы из речи Путина.
О переговорах
Трамп искренне желает завершения конфликта на Украине;
Россия также за решение конфликта мирными средствами — но «не за наш счет», а при условии, что будут устранены первопричины конфликта;
конфликт сложный, он требует тщательных обсуждений;
цель России — обеспечить себе безопасность на долгую историческую перспективу;
Россия будет работать с любыми партнерами, которые хотят поспособствовать мирному процессу, в том числе со странами БРИКС и с КНДР;
Россия готова работать и с Европой, но они «пытаются водить нас за нос».
Об Украине
Гражданские органы власти на Украине сегодня нелегитимны, так как у них не было президентских выборов;
одна из проблем Украины — большое влияние «нациков»;
России непонятно, с кем что-то подписывать на Украине, так как «завтра придут другие руководители»;
У России есть стратегическая инициатива по всей линии фронта, есть основания полагать, что ВС РФ добьют войска Украины.
— Луганская Народная Республика освобождена на 99%, а Донецкая [Народная Республика], Херсонская и Запорожская [области] — свыше 70%. Наши войска, наши ребята идут вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим. Каждый день, — передает ТАСС слова Путина.
Также президент подчеркнул, что экономика России — в стабильном, удовлетворительном состоянии, а Россия — четвертая экономика мира после Китая, США и Индии.
Наконец, Путин предложил обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН и ряда стран. Это могло бы помочь провести там выборы, которые приведут к власти демократическое и дееспособное правительство.