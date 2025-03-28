Владимир Путин предложил новую идею по Украине. Главное о Трампе, СВО и переговорах

Путин во время встречи с моряками Источник: РИА Новости / T.me











27 марта Владимир Путин прилетел в Мурманск. Там он встретился с местным губернатором, спустил на воду новую подлодку и выступил на Международном арктическом форуме.

Затем президент побывал на атомной подводной лодке «Архангельск» и пообщался с моряками. Там он сделал ряд заявлений о конфликте на Украине. Президент рассказал о ходе переговоров, ситуации на СВО и выдвинул новую идею. Это введение временного управления на Украине под эгидой ООН.

Собрали главные тезисы из речи Путина.

О переговорах

Трамп искренне желает завершения конфликта на Украине;

Россия также за решение конфликта мирными средствами — но «не за наш счет», а при условии, что будут устранены первопричины конфликта;

конфликт сложный, он требует тщательных обсуждений;

цель России — обеспечить себе безопасность на долгую историческую перспективу;

Россия будет работать с любыми партнерами, которые хотят поспособствовать мирному процессу, в том числе со странами БРИКС и с КНДР;

Россия готова работать и с Европой, но они «пытаются водить нас за нос».

Фрагмент встречи Источник: РИА Новости / T.me

Об Украине

Гражданские органы власти на Украине сегодня нелегитимны, так как у них не было президентских выборов;

одна из проблем Украины — большое влияние «нациков»;

России непонятно, с кем что-то подписывать на Украине, так как «завтра придут другие руководители»;

У России есть стратегическая инициатива по всей линии фронта, есть основания полагать, что ВС РФ добьют войска Украины.

— Луганская Народная Республика освобождена на 99%, а Донецкая [Народная Республика], Херсонская и Запорожская [области] — свыше 70%. Наши войска, наши ребята идут вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим. Каждый день, — передает ТАСС слова Путина.

Также президент подчеркнул, что экономика России — в стабильном, удовлетворительном состоянии, а Россия — четвертая экономика мира после Китая, США и Индии.