Трамп: США рассматривают частичное снятие санкций с России

Трамп сделал завершение конфликта одним из своих предвыборных обещаний Источник: whitehouse.gov











США рассматривают все условия, которые выдвинула Россия при обсуждении Черноморской инициативы. В их числе было и частичное снятие санкций, необходимое для движения морских судов в акватории. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Черноморская зерновая инициатива, также известная как «зерновая сделка» — соглашение, достигнутое между Россией, Украиной, Турцией и Организацией Объединенных Наций, об организации безопасного морского коридора для транспортировки сельскохозяйственных грузов.

«Мы сейчас обдумываем все из них. Это примерно пять или шесть условий. Мы рассматриваем все из них», — сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне Кремль сообщил, что США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок и расширению доступа к портам и платежным системам.

Однако перечисленные условия вступят в силу только после снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, участвующих в торговле продовольствием и удобрениями. Также должны быть сняты санкции на операции торгового финансирования, страхование грузов продовольствия и удобрений, ограничения на обслуживание судов и санкции с судов под российским флагом.