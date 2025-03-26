Трамп: США рассматривают частичное снятие санкций с России

США рассматривают все условия, которые выдвинула Россия при обсуждении Черноморской инициативы. В их числе было и частичное снятие санкций, необходимое для движения морских судов в акватории. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Черноморская зерновая инициатива, также известная как «зерновая сделка» — соглашение, достигнутое между Россией, Украиной, Турцией и Организацией Объединенных Наций, об организации безопасного морского коридора для транспортировки сельскохозяйственных грузов.
«Мы сейчас обдумываем все из них. Это примерно пять или шесть условий. Мы рассматриваем все из них», — сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.
Накануне Кремль сообщил, что США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок и расширению доступа к портам и платежным системам.
Однако перечисленные условия вступят в силу только после снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, участвующих в торговле продовольствием и удобрениями. Также должны быть сняты санкции на операции торгового финансирования, страхование грузов продовольствия и удобрений, ограничения на обслуживание судов и санкции с судов под российским флагом.
С 18 марта 2025 года Россия и США разрабатывают меры, направленные на запрет ударов по объектам энергетики как России, так и Украины, сроком на 30 суток с возможностью продления и выхода из соглашения. В этом контексте обе страны приветствуют услуги третьих стран в энергетической и морской сферах.