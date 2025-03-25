Россия и Украина на месяц договорились о частичном прекращении огня: все условия

РФ и США согласовали перечень российских и украинских объектов, которые нельзя атаковать, пока действует временный мораторий на удары по энергосистеме. Информацию опубликовала пресс-служба Кремля.
В списке пять пунктов:
Нефтеперерабатывающие предприятия;
Нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;
Вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;
Атомные электростанции;
Дамбы гидроэлектростанций.
Мораторий действует с 18 марта 2025-го в течение 30 суток. Он может быть продлен по взаимной договоренности. При нарушении моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению, отметили в Кремле.
24 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры России и США — они длились 12 часов. Дональд Трамп заявил, что на встрече обсуждали вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС Украины. Представитель Госдепа США добавила, что делегации обсуждали мораторий на удары в Черном море.
Мы рассказывали о переговорах в режиме онлайн.