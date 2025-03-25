Россия и Украина на месяц договорились о частичном прекращении огня: все условия

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Мораторий уже вступил в силу

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9 комментариев
Мораторий на удары может быть продлен | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUМораторий на удары может быть продлен | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Мораторий на удары может быть продлен

Источник:

РФ и США согласовали перечень российских и украинских объектов, которые нельзя атаковать, пока действует временный мораторий на удары по энергосистеме. Информацию опубликовала пресс-служба Кремля.

В списке пять пунктов:

  1. Нефтеперерабатывающие предприятия;

  2. Нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;

  3. Вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;

  4. Атомные электростанции;

  5. Дамбы гидроэлектростанций.

Мораторий действует с 18 марта 2025-го в течение 30 суток. Он может быть продлен по взаимной договоренности. При нарушении моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению, отметили в Кремле.

24 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры России и США — они длились 12 часов. Дональд Трамп заявил, что на встрече обсуждали вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС Украины. Представитель Госдепа США добавила, что делегации обсуждали мораторий на удары в Черном море.

Мы рассказывали о переговорах в режиме онлайн.

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Комментарии
9
Гость
16 часов
Финляндия отдала 10% и давно стала в рейтинге самых человечных и счастливых стран Первой! Зато у нас всё по-старому
Гость
16 часов
Свобода важнее территорий
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