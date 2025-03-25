Белый дом раскрыл свое видение о прошедших переговорах с Россией — что заявили в США

Также на встрече обсудили запрет ударов по объектам энергетической инфраструктуры Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Делегации России и США 24 марта провели технические консультации в Эр-Рияде. Как сообщили в Белом доме 25 марта, страны договорились обеспечить безопасное судоходство, исключив применение силы в Черном море. Также стороны намерены разработать механизм запрета ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России и на Украине.

Помимо этого, США помогут восстановить доступ РФ к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений и планируют содействовать расширению доступа России к портам и платежным системам для экспорта удобрения и продовольствия. Бонусом — готовность помочь со снижением расходов на морское страхование.

«Украина и Россия также продолжат работать над достижением прочного и стабильного мира», — говорится в заявлении.

Белый дом также заявил, что США «по-прежнему привержены содействию обмену военнопленными, освобождению гражданских задержанных и возвращению детей».