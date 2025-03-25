Как прошли рекордно длинные переговоры России и США: Лавров раскрыл детали

США и Россия планировали составить совместное заявление по итогам вчерашних переговоров. Но оно не было принято, заявил зампред оборонного комитета Совфеда РФ Чижов.

«Они сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, это тоже весьма характерно и симптоматично», — заявил Чижов.