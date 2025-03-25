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Политика Переговоры России и США онлайн-трансляция Как прошли рекордно длинные переговоры России и США: Лавров раскрыл детали

Как прошли рекордно длинные переговоры России и США: Лавров раскрыл детали

Собирали все заявления главы МИД РФ

2 424
13 комментариев
Итоги встречи с США подвел глава МИД РФ Сергей Лавров | Источник: Мария Захарова / TelegramИтоги встречи с США подвел глава МИД РФ Сергей Лавров | Источник: Мария Захарова / Telegram

Итоги встречи с США подвел глава МИД РФ Сергей Лавров

Источник:

Накануне, 24 марта, в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, прошел очередной раунд переговоров между Россией и США. Их итоги решил подвести глава МИД России Сергей Лавров. Собираем, о чем говорили две стороны, в этом материале.

Мария Филиппова

Переговоры между странами прошли 24 марта. На встрече США и России в Саудовской Аравии присутствовали глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, а также старший директор по Европе Совета нацбезопасности Эндрю Пик и высокопоставленный чиновник Госдепартамента Майкл Антон.

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Мария Филиппова

Главная тема переговоров

Сергей Лавров выступил с заявлениями после того, как российская делегация вернулась с переговоров. Он рассказал, что большая часть разговора велась вокруг черноморской сделки. Москва выступает за возобновление этой инициативы в более приемлемой для всех форме.

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Мария Филиппова

В настоящее время президентам РФ и США докладывают об итогах российско-американских переговоров.

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Мария Филиппова

США и Россия планировали составить совместное заявление по итогам вчерашних переговоров. Но оно не было принято, заявил зампред оборонного комитета Совфеда РФ Чижов.

«Они сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, это тоже весьма характерно и симптоматично», — заявил Чижов.

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Алена Смагина

Лавров заявил, что российская делегация на встрече попросила, чтобы в новой Черноморской инициативе «не было двусмысленностей».

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Мария Филиппова

Россия донесла до США позицию, что только Вашингтон может добиться от Киева позитивного результата в прекращении терактов и атак по России. По словам Лаврова, в Штатах это понимают.

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Мария Филиппова

На данный момент позиции Европы и США расходятся. В ЕС есть «мечтатели», которые думают о двух миротворческих миссиях на Украине, показывая тем самым свою полную политическую несостоятельность. А подход сдерживания России и нанесения ей поражения, о котором рассуждают там, принадлежит Наполеону Бонапарту и Адольфу Гитлеру.

«Мы всё это уже проходили», — отметил Лавров в интервью Первому каналу.

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Мария Филиппова

Колоссальная ошибка США

По словам Лаврова, колоссальную ошибку со стороны США совершил бывший президент Джо Байден. Он в свое время отказался слушать Россию и настаивал на членстве Украины в НАТО. Это создало угрозу для Москвы.

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Мария Филиппова

После заключения договоренностей между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о частичном прекращении огня между Россией и Украиной по энергообъектам Киев атаковал станцию в Судже, расположенную в Курской области. Сергей Лавров вновь подчеркнул, что это сделали украинские военные, несмотря на обвинения с их стороны в адрес России. Теперь объем прокачки нефти для европейских потребителей резко снизится, подчеркнул Лавров.

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Мария Филиппова

Чего требует Россия

На переговорах Россия еще раз подчеркнула необходимость самых четких, проверяемых и работающих гарантий с учетом послужного списка Киева. РФ больше не может верить Украине на слово, подчеркнул Лавров.

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Мария Филиппова

Помимо этого, Москва хочет, чтобы никто не пытался отвадить ее от рынка зерновых и удобрений. Россия беспокоится о продовольственной безопасности стран глобального Юга и Востока, страдающих от игр Запада. Всё это страны обсуждали в рамках Черноморской инициативы, на условия по которой, как подчеркнул Лавров, ранее уже пошла Москва. Но тогда Киев в последний момент передумал.

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Мария Филиппова

Зеленский в это время делает «детские заявления» в духе «отдайте нам всё», подчеркнул Лавров.

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Мария Филиппова

Лавров завершил свое выступление. Это, скорее всего, все подробности о вчерашних переговорах, о которых мы узнаем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков несколько часов назад пояснил, что вчерашняя встреча носила технический характер, и содержание обсуждения публиковаться не будет.

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Переговоры Переговоры в Саудовской Аравии Переговоры в Эр-Рияде Россия США
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Комментарии
13
280808018
19 часов
только Вашингтон может добиться от Киева позитивного результата в прекращении терактов и атак по России представляете себе это говорит Лавров! который на начало сво говорил другое
280808018
22 часа
В Харьковской области погибли пропагандисты "Известий" и "Звезды"
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