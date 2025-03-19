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Политика Спецоперация на Украине Зеленский и Трамп провели «фантастический» разговор: они договорились о конкретных шагах на пути к миру

Зеленский и Трамп провели «фантастический» разговор: они договорились о конкретных шагах на пути к миру

Рассказываем об итогах телефонных переговоров

1 058
5 комментариев
Лидеры договорились работать вместе, чтобы добиться прекращения конфликта на Украине | Источник: Zelenskiy / Official / TelegramЛидеры договорились работать вместе, чтобы добиться прекращения конфликта на Украине | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Лидеры договорились работать вместе, чтобы добиться прекращения конфликта на Украине

Источник:

В администрации США рассказали об итогах переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В Белом доме заявили, что лидеры двух стран существенно продвинулись к достижению мира на Украине — телефонный разговор назвали «фантастическим». Рассказываем об итогах переговоров в этом материале.

В администрации США отметили, что Трамп и Зеленский договорились работать вместе, чтобы добиться прекращения конфликта, и что «под руководством президента Трампа может быть достигнут прочный мир». Также отмечается, что лидер США подробно проинформировал Зеленского о своем разговоре с Путиным.

Помимо этого, собеседники договорились о частичном прекращении огня в сфере энергетики. Эта мера может стать первым шагом на пути к полному окончанию конфликта, заявили в администрации Трампа.

Владимир Зеленский подтвердил эту информацию. Украинский лидер написал об этом соцсети X.

«Американская сторона также предложила безоговорочное прекращение огня на линии фронта, и Украина приняла и это предложение. Мы будем продолжать работать над тем, чтобы это произошло. Мы считаем, что такие шаги необходимы для того, чтобы создать возможность для подготовки всеобъемлющего мирного соглашения во время прекращения огня», — сообщил Зеленский.

Он также заявил, что Украина и США готовы провести новую встречу в Саудовской Аравии «в ближайшие дни, чтобы продолжить координацию шагов по достижению мира».

«Украинцы хотят мира, и именно поэтому Украина приняла предложение о безусловном прекращении огня», — отметил Зеленский.

Кроме того, президенты обсудили возможность передачи украинских АЭС во владение США. В заявлении, опубликованном Белым домом, отмечается, что Соединенные Штаты могли бы помогать Украине в вопросе эксплуатации ее атомных электростанций.

«Владение этими станциями американской стороной стало бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой для украинской энергетической инфраструктуры», — говорится в заявлении.

О чём еще говорили лидеры:

  • Зеленский запросил дополнительные системы ПВО, в частности, ракетные системы Patriot;

  • Трамп и Зеленский договорились о тесном обмене информацией по ситуации в Курске;

  • США продолжат передавать Украине развединформацию оборонительного характера.

19 марта ВСУ атаковали объект на Кубани, который обеспечивает перевалку нефти с ж/д цистерн в трубопроводную систему международной компании КТК (Каспийский трубопроводный консорциум). Это произошло через пару часов после предложения президента США Дональда Трампа объявить на 30 дней прекращение огня по энергетической инфраструктуре между Россией и Украиной.

О том, как прошли переговоры и о чём еще договорились Дональд Трамп с Владимиром Путиным, можно прочитать в материале по итогам их телефонного разговора. Всю информацию о переговорах между Россией и США мы собираем в отдельном сюжете.

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Переговоры Мирные переговоры Трамп Зеленский Украина
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Комментарии
5
Гость
9 часов
Когда Фил Коллинз приедет? Depeche Mode Мадонна ...???
Гость
45 минут
2 болтуна сделали вид, что о чем то договорились. цель - ослабить Россию никуда не делась. (речи о победе уже не ведут - понимают, что лоханулись).
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