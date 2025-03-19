Зеленский и Трамп провели «фантастический» разговор: они договорились о конкретных шагах на пути к миру

Лидеры договорились работать вместе, чтобы добиться прекращения конфликта на Украине Источник: Zelenskiy / Official / Telegram











В администрации США рассказали об итогах переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В Белом доме заявили, что лидеры двух стран существенно продвинулись к достижению мира на Украине — телефонный разговор назвали «фантастическим». Рассказываем об итогах переговоров в этом материале.

В администрации США отметили, что Трамп и Зеленский договорились работать вместе, чтобы добиться прекращения конфликта, и что «под руководством президента Трампа может быть достигнут прочный мир». Также отмечается, что лидер США подробно проинформировал Зеленского о своем разговоре с Путиным.

Помимо этого, собеседники договорились о частичном прекращении огня в сфере энергетики . Эта мера может стать первым шагом на пути к полному окончанию конфликта, заявили в администрации Трампа.

Владимир Зеленский подтвердил эту информацию. Украинский лидер написал об этом соцсети X.

«Американская сторона также предложила безоговорочное прекращение огня на линии фронта, и Украина приняла и это предложение. Мы будем продолжать работать над тем, чтобы это произошло. Мы считаем, что такие шаги необходимы для того, чтобы создать возможность для подготовки всеобъемлющего мирного соглашения во время прекращения огня», — сообщил Зеленский.

Он также заявил, что Украина и США готовы провести новую встречу в Саудовской Аравии «в ближайшие дни, чтобы продолжить координацию шагов по достижению мира».



«Украинцы хотят мира, и именно поэтому Украина приняла предложение о безусловном прекращении огня», — отметил Зеленский.

Кроме того, президенты обсудили возможность передачи украинских АЭС во владение США . В заявлении, опубликованном Белым домом, отмечается, что Соединенные Штаты могли бы помогать Украине в вопросе эксплуатации ее атомных электростанций.

«Владение этими станциями американской стороной стало бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой для украинской энергетической инфраструктуры», — говорится в заявлении.

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19 марта ВСУ атаковали объект на Кубани, который обеспечивает перевалку нефти с ж/д цистерн в трубопроводную систему международной компании КТК (Каспийский трубопроводный консорциум). Это произошло через пару часов после предложения президента США Дональда Трампа объявить на 30 дней прекращение огня по энергетической инфраструктуре между Россией и Украиной.