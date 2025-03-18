О чём договорились Путин и Трамп — итоги переговоров

Дональд Трамп и Владимир Путин поговорили по телефону о ситуации на Украине Источник: The White House, Артем Устюжанин / MSK1.RU











Президент России Владимир Путин созвонился с президентом США Дональдом Трампом. Разговор длился около полутора часов. Политики обсудили урегулирование украинского конфликта и отношения между Россией и США.

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Владимир Путин поддержал идею Трампа о 30-дневном перемирии между Россией и Украиной. Страны на месяц прекратят удары по энергетической инфраструктуре друг друга — российский лидер уже дал эту команду военным.

«С российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности. Обращено внимание на варварские преступления террористического характера, совершенные украинскими боевиками против гражданского населения Курской области», — отметили в Кремле.

Для мирного прекращения конфликта, отметил Путин, необходимо полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву.

Также в ходе разговора Владимир Путин сообщил, что 19 марта между Россией и Украиной пройдет обмен пленными — 175 на 175 человек. Кроме этого, в качестве «жеста доброй воли» Киеву будут переданы 23 тяжелораненых украинских бойца.

Вместе с тем политики обсудили нормализацию отношений между Россией и США — в свете особой ответственности стран за обеспечение безопасности и стабильности в мире.

«Рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие. Обсужден ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике», — уточнили в Кремле.

В Белом доме также отметили, что Путин и Трамп обсудили необходимость прекращения распространения стратегических вооружений. Достижение мира на Украине сулит не только геополитическую стабильность в мире, но и «огромные экономические сделки».

«Лидеры согласились, что движение к миру начнется с прекращения ударов по инфраструктуре и энергетике, а также с начала технических переговоров по реализации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке», — сообщили в Белом доме.

По итогам разговора Белый дом заявил, что конфликт на Украине «должен был завершиться еще давно».