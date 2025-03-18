Путин и Трамп обсудили условия мира на Украине. Всё о переговорах политиков

После последнего разговора Трампа с Путиным американский лидер позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому. Их разговор длился около часа. По словам Трампа, беседа прошла «очень хорошо». Он отметил, что Зеленский, как и Путин, хочет мира.

После этого Зеленский отметил, что лидеры стран договорились о дальнейших контактах и встречах. Помимо прочего, стороны обсудили подготовку соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию.

После этого у них даже прошла личная встреча. Она состоялась 28 февраля в Белом доме. Но переговоры обернулись скандалом: по их итогам президенты поссорились, а Зеленского попросили уйти. Новая попытка переговоров США и Украины состоялась 11 марта. Киев принял предложение США о введении временного, 30-дневного режима прекращения огня. Как сообщают украинские власти, по взаимному согласию сторон он сможет быть продлен.