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Политика Переговоры России и США онлайн-трансляция Путин и Трамп обсудили условия мира на Украине. Всё о переговорах политиков

Путин и Трамп обсудили условия мира на Украине. Всё о переговорах политиков

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6 комментариев
Трамп подчеркнул, что «многие элементы» мирного соглашения по Украине уже согласованы, однако некоторые вопросы требуют доработки | Источник: Kremlin.ruТрамп подчеркнул, что «многие элементы» мирного соглашения по Украине уже согласованы, однако некоторые вопросы требуют доработки | Источник: Kremlin.ru

Трамп подчеркнул, что «многие элементы» мирного соглашения по Украине уже согласованы, однако некоторые вопросы требуют доработки

Источник:

Президент России Владимир Путин созвонился с президентом США Дональдом Трампом. Политики обсуждают главный вопрос — урегулирование украинского конфликта. Собираем их заявления в этом материале.

Алена Смагина

Это уже вторые переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа с момента инаугурации нового американского лидера. Впервые разговор двух президентов состоялся 12 февраля, беседа длилась полтора часа. Тогда Путин и Трамп обсудили ситуацию на Украине, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы. Лидеры двух держав сошлись во мнении, что долгосрочное урегулирование ситуации на Украине может быть достигнуто путем переговоров, а после этого договорились начать дипломатические контакты между РФ и США.

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Мария Филиппова

Путин с Трампом начали разговор

Переговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным начались около часа назад. Первыми об их начале сообщили в Белом доме.

«Президент Трамп в настоящее время находится в Овальном кабинете, разговаривая с президентом России Владимиром Путиным. Разговор проходит хорошо», — сообщил замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино.

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Алена Смагина

После телефонного звонка 12 февраля Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа в Москву. Они договорились об организации личной встречи и регулярных визитах. Политики также пришли к выводу поскорее начать переговоры между странами. После договоренностей с Путиным Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и уведомил его о разговоре с российским коллегой.

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Алена Смагина

О чем разговаривают Путин и Трамп

О чем именно общаются президенты, пока до сих пор неизвестно. The New York Times предположил, что речь пойдет о судьбе Запорожской АЭС, крупнейшей атомной станции в Европе. Кроме того, журналисты американской газеты считают, администрация Трампa ясно дала понять, что Россия «безусловно сохранит контроль над Крымом» и, вероятно, «почти над всей занятой территорией».

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Алена Смагина

Президент США Дональд Трамп в преддверии переговоров с президентом России Владимиром Путиным был настроен «серьезно» на достижение мира на Украине. Об этом заявил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс. Он уверен, что Трампу удастся добиться этого за короткий промежуток времени, передает телеканал NewsNation.

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Алена Смагина

После последнего разговора Трампа с Путиным американский лидер позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому. Их разговор длился около часа. По словам Трампа, беседа прошла «очень хорошо». Он отметил, что Зеленский, как и Путин, хочет мира.

После этого Зеленский отметил, что лидеры стран договорились о дальнейших контактах и встречах. Помимо прочего, стороны обсудили подготовку соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию.

После этого у них даже прошла личная встреча. Она состоялась 28 февраля в Белом доме. Но переговоры обернулись скандалом: по их итогам президенты поссорились, а Зеленского попросили уйти. Новая попытка переговоров США и Украины состоялась 11 марта. Киев принял предложение США о введении временного, 30-дневного режима прекращения огня. Как сообщают украинские власти, по взаимному согласию сторон он сможет быть продлен.

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Алена Смагина

С предложением о 30-дневном перемирии согласился и президент РФ Владимир Путин после встречи со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Однако президент России считает, что Украине выгодно перемирие из-за изоляции ее группировки, вторгшейся на российскую территорию. Он уверен, что идея временного перемирия требует тщательного изучения, и следом поставил вопрос о том, кто будет контролировать действия Украины и отдавать приказы о прекращении огня. Президент России при этом опасается, что Украина может использовать перемирие для мобилизации, и эту идею он также намерен сегодня обсудить с Трампом.

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Алена Смагина

После этого Россия взяла паузу в вопросе атак украинских боевиков, а вот удары по российской территории со стороны ВСУ продолжаются по сей день. Помощник президента Юрий Ушаков напомнил, что с момента предложения Трампа о 30-дневном перемирии прошла неделя и за это время случилась «самая крупная атака беспилотников на территорию нашей страны».

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Мария Филиппова

Трамп пообещал выйти к прессе сразу после окончания разговора с Владимиром Путиным. Там он даст все комментарии относительно переговоров, которые на данный момент длятся почти два часа.

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Алена Смагина

Основная тема переговоров Путина и Трампа

Основной темой в ходе переговоров Путина и Трампа всё же остается вопрос урегулирования конфликта на Украине. Об этом сегодня журналистам рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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Мария Филиппова

Американский рынок, как и после первого разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным, начал падение. Но курс доллара пока остается стабильным.

Акции крупнейших компаний падают | Источник: Investing.comАкции крупнейших компаний падают | Источник: Investing.com

Акции крупнейших компаний падают

Источник:
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Мария Филиппова

Трамп намерен обсудить территориальные уступки

Источники CNN, знакомые с ходом переговоров, отмечают, что главным вопросом для Дональда Трампа является «достижение соглашения об уступках, на которые готова пойти Россия, включая вопрос о том, готова ли она вывести войска с территории [новых регионов]». Отчасти это подтверждает слова американского президента, сказанные ранее.

«Мы будем говорить о земле, мы будем говорить об электростанциях, это большой вопрос», — отмечал Трамп в беседе с журналистами ранее.

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Алена Смагина

Помимо первого диалога двух президентов, США и Россия обсуждали главные вопросы на встрече в Саудовской Аравии 18 февраля. Глава МИД России Сергей Лавров подвел их итоги и отметил, что разговор между странами был очень полезным. Он считает, что США стали лучше понимать РФ. Россия и США договорились восстановить прежнюю численность персонала посольств в Вашингтоне и Москве. Министр иностранных дел России подчеркнул, что между странами следует снять препоны, которые строились администрацией Байдена и затрудняют работу дипломатов.

На данный момент страны уже готовятся к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. В Кремле по сей день не раскрывают, по чьей инициативе состоялся первый разговор Путина и Трампа и был ли он первым с инаугурации президента США. Представитель Кремля добавил, что сейчас лидеры двух стран прорабатывают вопрос о месте встречи, но пока не ясно, где она состоится.

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Мария Филиппова

Переговоры завершились

Белый дом сообщил, что переговоры Трампа и Путина завершены. Они длились более двух часов.

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Переговоры США Россия Дональд Трамп Владимир Путин
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Комментарии
6
Гость
18 марта, 21:11
Гашеку привет
Гость
23 часа
Трус не играет в хоккей
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