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Политика «Вы хотите, чтобы это продолжалось ещё пять лет?» Трамп выступил перед Конгрессом, обсудив украинский конфликт — все заявления

«Вы хотите, чтобы это продолжалось ещё пять лет?» Трамп выступил перед Конгрессом, обсудив украинский конфликт — все заявления

Трамп уже получил послание от Зеленского

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Трамп сделал завершение конфликта одним из своих предвыборных обещаний | Источник: The White HouseТрамп сделал завершение конфликта одним из своих предвыборных обещаний | Источник: The White House

Трамп сделал завершение конфликта одним из своих предвыборных обещаний

Источник:

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает активную работу над завершением российско-украинского конфликта. Подробности об этом он рассказал во время полуторачасового выступления перед Конгрессом США.

— США направили миллиарды долларов Украине, без гарантий, а Европа потратила больше денег на закупку нефти и газа у России. Больше чем на свою оборону. Вы хотите, чтобы это ещё пять лет продолжалось? , — поинтересовался Трамп у американцев.

Он планирует «остановить это безумие» и делает все, чтобы наладить диалог с обеими сторонами. Примечательно, что Россия уже готова к диалогу с Украиной, однако украинский лидер Владимир Зеленский сопротивляется.

Но все-таки Зеленский уже сделал первый шаг на пути к примирению с РФ. Трамп рассказал, что недавно получил письмо от украинского коллеги, в котором он выразил готовность работать «под руководством Трампа», чтобы добиться продолжительного мира.

— Получил письмо от Зеленского с заявлением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине. Зеленский выразил готовность подписать сделку о совместной разработке украинских природных ресурсов «в любое удобное время», — поделился американский лидер.

Трамп также подчеркнул, что уже получил «мощные сигналы» от российской стороны о готовности к мирным переговорам по Украине. Он подтвердил, что сейчас США налаживают отношения с Россией.

Рассуждая о внутренней политике, американский лидер упомянул, что с начала своего президентского срока подписал уже около 100 указов и предпринял более 400 исполнительных действий.

Другие заявления Трампа перед Конгрессом США:

  1. Байден — худший президент в истории Америки.

  2. На каждое новое регулирующее требование в США будет отменяться 10 старых.

  3. Политика Байдена привела к экономической катастрофе, США намерены снизить бесконтрольную трату денег налогоплательщиков.

  4. В скором времени будет принято историческое решение о значительном расширении добычи редкоземельных металлов в США.

  5. США намерены увеличить тарифы на импортные товары.

  6. Китай, Индия и Евросоюз должны быть готовы к ответным пошлинам США, которые вступят в силу 2 апреля.

  7. Число незаконных пересечений границы США мигрантами снизилось до рекордно низкого уровня с приходом новой администрации.

  8. Америка намерена развернуть новый противоракетный щит Golden Dome.

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Дональд Трамп Политика СВО Спецоперация Переговоры США Россия Украина
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