Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает активную работу над завершением российско-украинского конфликта. Подробности об этом он рассказал во время полуторачасового выступления перед Конгрессом США.
— США направили миллиарды долларов Украине, без гарантий, а Европа потратила больше денег на закупку нефти и газа у России. Больше чем на свою оборону. Вы хотите, чтобы это ещё пять лет продолжалось? , — поинтересовался Трамп у американцев.
Он планирует «остановить это безумие» и делает все, чтобы наладить диалог с обеими сторонами. Примечательно, что Россия уже готова к диалогу с Украиной, однако украинский лидер Владимир Зеленский сопротивляется.
Но все-таки Зеленский уже сделал первый шаг на пути к примирению с РФ. Трамп рассказал, что недавно получил письмо от украинского коллеги, в котором он выразил готовность работать «под руководством Трампа», чтобы добиться продолжительного мира.
— Получил письмо от Зеленского с заявлением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине. Зеленский выразил готовность подписать сделку о совместной разработке украинских природных ресурсов «в любое удобное время», — поделился американский лидер.
Трамп также подчеркнул, что уже получил «мощные сигналы» от российской стороны о готовности к мирным переговорам по Украине. Он подтвердил, что сейчас США налаживают отношения с Россией.
Рассуждая о внутренней политике, американский лидер упомянул, что с начала своего президентского срока подписал уже около 100 указов и предпринял более 400 исполнительных действий.
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