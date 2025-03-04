США остановили всю военную помощь Украине. Трамп поставил Зеленскому условие

Приостановка помощи случилась после ссоры в Белом доме Источник: РИА Новости / Telegram.com











В ночь на 4 марта стало известно, что США остановили всю военную помощь Украине. Она может быть возобновлена — но только если Украина покажет, что готова к миру.

Приостановку помощи подтвердил официальный представитель Белого дома. По данным Bloomberg, распоряжение дал лично Трамп.

— Президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять, что он сфокусирован на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы внести вклад в урегулирование [украинского кризиса], — передает ТАСС слова представителя.

По данным NY Post, остановка касается в том числе того оружия, которое уже находится в Европе — то есть почти попало к ВСУ. Теперь оно останется на месте, пока США «пересматривают помощь» Украине.

Лично Трамп тем временем анонсировал важное выступление. Он сказал, что 4 марта выступит перед Конгрессом США и «скажет всё, как есть». Возможно, темой выступления будет именно украинский конфликт: о нем Трамп в последнее время говорит часто и много.

В тот же день Трамп сказал, что Зеленскому «просто стоит быть более благодарным». По мнению Трампа, прекратить огонь в Украине можно быстро, и Россия тоже этого хочет. Однако «некоторые выступают против мира». Этим «некоторым» Трамп пригрозил: «Если кто-то не хочет заключать сделку, он не останется надолго».

Остановка помощи случилась на фоне ссоры Трампа с Владимиром Зеленским. Мы подробно рассказывали, как Трамп отчитал Зеленского и выгнал его из Белого дома. До этого он требовал у Зеленского согласиться на прекращение огня. Украинский президент спорил.