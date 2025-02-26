Лавров анонсировал новые переговоры с США: когда страны встретятся и что будут обсуждать

Лавров рассказал, к чему следует прийти РФ и США во время второго раунда переговоров Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Второй раунд переговоров между РФ и США на этот раз состоится в Стамбуле. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, когда именно пройдет встреча и что намерены обсуждать страны.

— Наши дипломаты высокого уровня, эксперты, встретятся и рассмотрят системные проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства, — рассказал Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что Россия отвечала взаимностью и создавала те же некомфортные условия для работы американского посольства в Москве. Лавров считает, что по итогам этих переговоров станет понятно, насколько страны могут двигаться в этих вопросах быстро и эффективно. Российская и американская делегации вновь сядут за стол переговоров 27 февраля.

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