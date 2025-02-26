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Политика Лавров анонсировал новые переговоры с США: когда страны встретятся и что будут обсуждать

Лавров анонсировал новые переговоры с США: когда страны встретятся и что будут обсуждать

Собрали все заявления главы МИД на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе

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41 комментарий
Лавров рассказал, к чему следует прийти РФ и США во время второго раунда переговоров | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUЛавров рассказал, к чему следует прийти РФ и США во время второго раунда переговоров | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Лавров рассказал, к чему следует прийти РФ и США во время второго раунда переговоров

Источник:

Второй раунд переговоров между РФ и США на этот раз состоится в Стамбуле. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, когда именно пройдет встреча и что намерены обсуждать страны.

— Наши дипломаты высокого уровня, эксперты, встретятся и рассмотрят системные проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства, — рассказал Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что Россия отвечала взаимностью и создавала те же некомфортные условия для работы американского посольства в Москве. Лавров считает, что по итогам этих переговоров станет понятно, насколько страны могут двигаться в этих вопросах быстро и эффективно. Российская и американская делегации вновь сядут за стол переговоров 27 февраля.

Другие заявления главы российского дипведомства:

  1. РФ и США не обсуждали вопрос о редкоземельных металлах в Эр-Рияде.

  2. Россия не рассматривает никаких вариантов с размещением европейских миротворцев на Украине, Москву об этом никто не спрашивал.

  3. Остановки боевых действий на Украине по линии соприкосновения не будет, «у нас есть Конституция».

  4. Конкретных разговоров по замороженным российским активам не было.

  5. Россия ждет, когда европейцы перестанут врать о том, что Москва якобы отказывается от переговоров по Украине.

  6. Когда по Украине меняется расстановка политических сил, Европа пытается эту тенденцию подорвать, объявляет о новых крупных пакетах военной помощи Киеву.

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Переговоры Россия США Турция МИД Посольства
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Комментарии
41
Гость
4 часа
Кто-нибудь что-нибудь понимает в происходящем? 17 Декабря 2023 г. - Президент заявил о желании коллективного Запада подчинить Россию и использовать её ресурсы. Мы противостоим этому! 24 февраля 2025 г. - Президент пригласил партнёров из США к инвестициям и совместной разработке полезных ископаемых, в частности редкоземельных металлов. Готовы предлагать их всем, и коллективному Западу в первую очередь. Как теперь ориентироваться бедному плебсу? А то от патрициев объяснений нет.
Гость
4 часа
В настоящее время делается много громких, противоречащих друг другу, не обязывающих ни к чему заявлений. Не стоит на них обращать внимания. Нужно подождать реальных дел. Самое интересное будет впереди. Запасаемся попкорном и ждём.
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