Европа пытается отменить переговоры, а Россия отказалась от прекращения огня: что происходит вокруг конфликта на Украине

Европа сначала хотела оказаться за столом переговоров, а после — решила их сорвать Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Нельзя прекращать боевые действия на Украине, поскольку такое решение опасно для всех участников конфликта. В первую очередь нужно устранить первопричины разногласий. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Эту позицию уже донесли до США во время переговоров в Саудовской Аравии.

— Мы можем, наверное, с достаточной уверенностью фиксировать стремление американской стороны продвинуться в направлении скорого прекращения огня. Но прекращение огня без долгосрочного урегулирования — это путь к скорому возобновлению огня, — сказал он в интервью РИА Новости.

Как отметил замминистра, необходимо найти долгосрочное решение. Оно в обязательном порядке должно защищать права русскоязычного населения Украины и ограничивать расширение НАТО.

Пока в переговорах по украинскому конфликту участвуют только Россия и США. Однако Европа не хочет оставаться в стороне. По данным газеты The Times, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер попытаются уговорить американского лидера Дональда Трампа отказаться от переговоров с РФ. В обмен они предложат европейские обязательства по обеспечению в будущем безопасности Украины. Макрон посетит Вашингтон в понедельник, а Стармер — в четверг.

О важности гарантий безопасности также заявил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это могут быть некие экономические соглашения, которые на данный момент не достигнуты. Более того, Киев хочет вести переговоры «на своем столе» и с участием Европы.