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Политика Переговоры России и США Европа пытается отменить переговоры, а Россия отказалась от прекращения огня: что происходит вокруг конфликта на Украине

Европа пытается отменить переговоры, а Россия отказалась от прекращения огня: что происходит вокруг конфликта на Украине

Киев хочет изменить условия обсуждения мира

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4 комментария
Европа сначала хотела оказаться за столом переговоров, а после&nbsp;— решила их сорвать | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUЕвропа сначала хотела оказаться за столом переговоров, а после&nbsp;— решила их сорвать | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Европа сначала хотела оказаться за столом переговоров, а после — решила их сорвать

Источник:

Нельзя прекращать боевые действия на Украине, поскольку такое решение опасно для всех участников конфликта. В первую очередь нужно устранить первопричины разногласий. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Эту позицию уже донесли до США во время переговоров в Саудовской Аравии.

— Мы можем, наверное, с достаточной уверенностью фиксировать стремление американской стороны продвинуться в направлении скорого прекращения огня. Но прекращение огня без долгосрочного урегулирования — это путь к скорому возобновлению огня, — сказал он в интервью РИА Новости.

Как отметил замминистра, необходимо найти долгосрочное решение. Оно в обязательном порядке должно защищать права русскоязычного населения Украины и ограничивать расширение НАТО.

Пока в переговорах по украинскому конфликту участвуют только Россия и США. Однако Европа не хочет оставаться в стороне. По данным газеты The Times, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер попытаются уговорить американского лидера Дональда Трампа отказаться от переговоров с РФ. В обмен они предложат европейские обязательства по обеспечению в будущем безопасности Украины. Макрон посетит Вашингтон в понедельник, а Стармер — в четверг.

О важности гарантий безопасности также заявил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это могут быть некие экономические соглашения, которые на данный момент не достигнуты. Более того, Киев хочет вести переговоры «на своем столе» и с участием Европы.

Первый раунд переговоров США и России прошел в Саудовской Аравии. Стороны продолжают поддерживать контакты и планируют новую встречу уже на этой неделе.

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Переговоры Сергей Рябков Эммануэль Макрон Дональд Трамп Владимир Зеленский
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Комментарии
4
Гость
24 февраля, 13:09
Мне вот интересно. Когда союз разваливали, почему при выходе из договора не осталась та же Украина в границах вхождения в СССР. Это было бы справедливо, с чем пришел, с тем и выходишь, остальное возвращаешь тому, кто тебе передал в пользование в том союзе. А то ей территорий напередавали Ленин, Хрущев, горбач и борька только не успели нечего отдать.
Гость
24 февраля, 09:52
Россия самое доброе миролюбивое хосударство а русские люди самые счастливые и богатые в Мире никогда ещё со времён Ивана Страшного мы не жили так стабильно и несменяемо
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