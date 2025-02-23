«Это будет замечательный день»: вторая встреча России с США будет решающей — что запланировали страны

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8 комментариев
Стивен Уиткофф надеется подписать новую сделку с Украиной | Источник: Evelyn Hockstein/Pool/Getty ImagesСтивен Уиткофф надеется подписать новую сделку с Украиной | Источник: Evelyn Hockstein/Pool/Getty Images

Стивен Уиткофф надеется подписать новую сделку с Украиной

Источник:

За основу для заключения мира на Украине могут взять формат стамбульских договоренностей 2022 года. Об этом заявил в эфире телеканала CNN спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

29 марта 2022 года в Стамбуле прошли очные переговоры между Россией и Украиной. На них стороны выработали предварительные условия и принципы прекращения огня и последующего мирного урегулирования. В них входили отказ Украины от вступления в НАТО, размещения иностранного контингента на своей территории, разработки ядерного вооружения. А Киев мог рассчитывать на международные гарантии безопасности.

— Россияне дали понять, что они готовы к завершению этого [конфликта]. Были очень убедительные и содержательные переговоры, по итогам которых были подготовлены протокольные стамбульские договоренности. Мы были очень близки к подписанию, и я думаю, что мы используем этот формат в качестве ориентира для заключения мирной сделки между Украиной и Россией. Это будет замечательный день, — сказал Стивен Уиткофф.

По его словам, подвижки в вопросе урегулирования украинского конфликта возможны в ближайшее время. Он также добавил, что на следующей неделе надеется подписать сделку с Киевом об использовании полезных ископаемых. Таким образом США планируют взыскать долг Украины перед США.

Сами переговоры России и США пройдут в конце следующей недели. Как заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, они будут посвящены раздражителям в двусторонних отношениях.

— Ждем реального прогресса, когда пройдет встреча, запланированная на конец начинающейся недели, — отметил Рябков.

В это же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост. Но выставил для этого условия Западу. Согласно его предложению, тогда страну должны принять в НАТО.

Россия и США уже провели первую встречу по поводу украинского кризиса. На ней не было киевских властей. Президент США Дональд Трамп заявил, что уровень поддержки Зеленского очень мал и в стране необходимо провести выборы.

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Стив Уиткофф Владимир Зеленский Сергей Рябков Переговоры Отставка
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Комментарии
8
Гость
23 февраля, 18:51
Примаков говорил что в США есть вскормленные на наши деньги, теперь понятно о ком говорил
Гость
23 февраля, 18:58
га сходке всё порешают и перетрут
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