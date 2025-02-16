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Политика Спецоперация на Украине The Politico: американские политики отправились в Саудовскую Аравию для переговоров по Украине — кто будет участвовать

The Politico: американские политики отправились в Саудовскую Аравию для переговоров по Украине — кто будет участвовать

Европу не позвали на обсуждение

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2 комментария
Пока предполагается, что самих лидеров стран на встрече не будет | Источник: REUTERS / Leonhard Foeger Пока предполагается, что самих лидеров стран на встрече не будет | Источник: REUTERS / Leonhard Foeger

Пока предполагается, что самих лидеров стран на встрече не будет

Источник:

Американская делегация направилась в Саудовскую Аравию на переговоры с Россией по поводу урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает издание The Politico со ссылкой на источники в Соединенных Штатах.

— Высокопоставленные должностные лица администрации (президента США Дональда Трампа. — Прим. ред.) направляются в Саудовскую Аравию, чтобы начать мирные переговоры с российскими и украинскими переговорщиками, — пишет издание.

По данным The Politico, со стороны Штатов в переговорном процессе примут участие:

  • госсекретарь США Марко Рубио;

  • помощник по нацбезопасности Майк Уолтц;

  • спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

При этом спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога на переговорах не будет.

Как ранее писало издание Bloomberg, от российской делегации могут участвовать:

  • советник по внешней политике Кремля Юрий Ушаков;

  • руководитель службы внешней разведки Сергей Нарышкин;

  • глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее Bloomberg также сообщало, что в Саудовской Аравии встретятся президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп. Тогда говорили, что это произойдет в конце февраля. Официальные комментарии от Белого дома и Кремля по этому поводу пока не поступали.

При этом спецпосланник США по Украине Кит Келлог на полях Мюнхенской конференции заявил, что за столом переговоров не будет представителей стран Европы. Участие самой Украины также остается под вопросом. По данным Fox News, Киев не пригласили и даже не проинформировали о возможности проведения встречи. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что с их стороны не направляли переговорщиков, поскольку «нет ничего, что можно было бы обсуждать».

Лидеры стран провели телефонный разговор по поводу ситуации на Украине. Трамп подчеркнул, что уже отдал распоряжение по подготовке к переговорам, то же самое сделала и российская сторона. Путин пригласил американского лидера посетить Москву. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Штатам нужно сначала встретиться с ним, а не с представителями России, чтобы добиться результата.

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Переговоры Россия и США Украина Окончание СВО Саудовская Аравия
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Комментарии
2
Гость
14 минут
Учитывая словоблудие власти догадайтесь как будут называть контрибуции и репарации???
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