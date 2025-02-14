Дональд Трамп анонсировал встречу США, России и Украины: когда и где она будет

Трамп ответил на вопросы журналистов Источник: smotri_media / T.me

Дональд Трамп анонсировал встречу представителей России, США и Украины. Это должно произойти уже 14 февраля в Мюнхене, а придут на встречу «люди высокого уровня». Такое заявление американский лидер сделал на своей пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, приедет ли Путин на планируемый саммит в Саудовской Аравии, Трамп сказал:

— В конечном итоге — да. Пока — нет, еще немного рано. У них будет встреча в Мюнхене завтра. Там будет представлена Россия, с нашими людьми. Украину, кстати, тоже пригласили. Не знаю точно, кто будет от какой страны. Но люди высокого уровня от России, от Украины и от Соединенных Штатов, — сообщил Трамп на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Fox News.

Источник: smotri_media / T.me

Также Трамп заявил, что бывший президент США Барак Обама совершил ошибку, исключив Россию из G8.

— Вопрос был не в том, чтобы любить или не любить Россию, это было G8. Думаю, Путин рад был бы вернуться, — сказал американский лидер.

Помимо этого Дональд Трамп заявил, что во время разговора с Путиным верил его словам о желании урегулирования на Украине.

Источник: smotri_media / T.me

Также президент США сообщил о планах провести саммит с Си Цзиньпином и Путиным о сокращении арсенала ядерных вооружений.

Вечером 12 февраля прошли первые масштабные переговоры о конфликте на Украине. Президент США Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он остался доволен проведенными разговорами — по его словам, и Россия, и Украина настроены на мирное разрешение ситуации.

Сейчас началась подготовка к встрече Путина и Трампа.

Разговор с Владимиром Путиным Трамп назвал «очень продуктивным». Политики сошлись во мнении, что странам пора работать вместе — и начать контактировать не только путем телефонных звонков, но и лично. Российский лидер пригласил главу Штатов в Москву.

Со стороны США переговоры возглавят глава ЦРУ, госсекретарь и советник по нацбезопасности.

Помимо прочего, политики обсудили конфликт на Ближнем Востоке и иранскую ядерную программу, а также обмен граждан США и РФ.

Этот разговор Путина и Трампа стал первым за практически пять лет. Судя по официальному сайту Кремля, предыдущая беседа политиков состоялась 23 июля 2020 года.

Сразу после разговора Дональд Трамп связался с Владимиром Зеленским. Беседа, по его словам, прошла «очень хорошо».