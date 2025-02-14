НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -12

0 м/c,

 753мм 86%
Подробнее
0 Пробки
USD 91,03
EUR 94,92
Застроят 18-этажками
Пропал интернет
Умер депутат
Многодетные остались без дома
Как отдохнуть зимой по-русски
Куда выбрасывать мебель
Пожаловались на запись ко врачам
Изменится оплата отопления
Американец в рыбинской тюрьме
Политика Спецоперация на Украине Дональд Трамп анонсировал встречу США, России и Украины: когда и где она будет

Дональд Трамп анонсировал встречу США, России и Украины: когда и где она будет

Также американский лидер выразил желание вернуть Россию в G8

121
Написать комментарий

Трамп ответил на вопросы журналистов

Источник:

Дональд Трамп анонсировал встречу представителей России, США и Украины. Это должно произойти уже 14 февраля в Мюнхене, а придут на встречу «люди высокого уровня». Такое заявление американский лидер сделал на своей пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, приедет ли Путин на планируемый саммит в Саудовской Аравии, Трамп сказал:

— В конечном итоге — да. Пока — нет, еще немного рано. У них будет встреча в Мюнхене завтра. Там будет представлена Россия, с нашими людьми. Украину, кстати, тоже пригласили. Не знаю точно, кто будет от какой страны. Но люди высокого уровня от России, от Украины и от Соединенных Штатов, — сообщил Трамп на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Fox News.

Источник:

Также Трамп заявил, что бывший президент США Барак Обама совершил ошибку, исключив Россию из G8.

— Вопрос был не в том, чтобы любить или не любить Россию, это было G8. Думаю, Путин рад был бы вернуться, — сказал американский лидер.

Помимо этого Дональд Трамп заявил, что во время разговора с Путиным верил его словам о желании урегулирования на Украине.

Источник:

Также президент США сообщил о планах провести саммит с Си Цзиньпином и Путиным о сокращении арсенала ядерных вооружений.

Вечером 12 февраля прошли первые масштабные переговоры о конфликте на Украине. Президент США Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он остался доволен проведенными разговорами — по его словам, и Россия, и Украина настроены на мирное разрешение ситуации.

Сейчас началась подготовка к встрече Путина и Трампа.

Разговор с Владимиром Путиным Трамп назвал «очень продуктивным». Политики сошлись во мнении, что странам пора работать вместе — и начать контактировать не только путем телефонных звонков, но и лично. Российский лидер пригласил главу Штатов в Москву.

Со стороны США переговоры возглавят глава ЦРУ, госсекретарь и советник по нацбезопасности.

Помимо прочего, политики обсудили конфликт на Ближнем Востоке и иранскую ядерную программу, а также обмен граждан США и РФ.

Этот разговор Путина и Трампа стал первым за практически пять лет. Судя по официальному сайту Кремля, предыдущая беседа политиков состоялась 23 июля 2020 года.

Сразу после разговора Дональд Трамп связался с Владимиром Зеленским. Беседа, по его словам, прошла «очень хорошо».

Незадолго до этого Владимир Зеленский заявил, что хочет обменять занятую ВСУ территорию Курской области на другие земли. С такими условиями он планировал выступить, если Дональду Трампу удастся организовать переговоры с Россией. Американский президент не исключил, что Украина может в дальнейшем исчезнуть. По его словам, эта страна может стать частью России.

ПО ТЕМЕ
Трамп Дональд Трамп США Россия Украина Переговоры
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Врач рассказала, как нас обманывают в клиниках — откровенная колонка
Алла Ю.
Мнение
«Я не должна выслушивать крики и оскорбления». Колонка специалиста, которая работает в техподдержке 18 лет
Виталина
Мнение
«Классно звучит, но не работает». Нутрициолог рассказала правду о марафонах похудения
Марина Лубешко
Мнение
«Не учите нас осознанности, мы знаем, откуда она берется»: журналистка — о том, почему модный тренд пока кажется странным
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Страх потерять маму или папу»: объясняем, почему дети боятся спать одни
Анастасия Вальт
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление