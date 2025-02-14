Дональд Трамп анонсировал встречу США, России и Украины: когда и где она будет

Дональд Трамп анонсировал встречу представителей России, США и Украины. Это должно произойти уже 14 февраля в Мюнхене, а придут на встречу «люди высокого уровня». Такое заявление американский лидер сделал на своей пресс-конференции.
Отвечая на вопрос, приедет ли Путин на планируемый саммит в Саудовской Аравии, Трамп сказал:
— В конечном итоге — да. Пока — нет, еще немного рано. У них будет встреча в Мюнхене завтра. Там будет представлена Россия, с нашими людьми. Украину, кстати, тоже пригласили. Не знаю точно, кто будет от какой страны. Но люди высокого уровня от России, от Украины и от Соединенных Штатов, — сообщил Трамп на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Fox News.
Также Трамп заявил, что бывший президент США Барак Обама совершил ошибку, исключив Россию из G8.
— Вопрос был не в том, чтобы любить или не любить Россию, это было G8. Думаю, Путин рад был бы вернуться, — сказал американский лидер.
Помимо этого Дональд Трамп заявил, что во время разговора с Путиным верил его словам о желании урегулирования на Украине.
Также президент США сообщил о планах провести саммит с Си Цзиньпином и Путиным о сокращении арсенала ядерных вооружений.
Вечером 12 февраля прошли первые масштабные переговоры о конфликте на Украине. Президент США Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он остался доволен проведенными разговорами — по его словам, и Россия, и Украина настроены на мирное разрешение ситуации.
Сейчас началась подготовка к встрече Путина и Трампа.
Разговор с Владимиром Путиным Трамп назвал «очень продуктивным». Политики сошлись во мнении, что странам пора работать вместе — и начать контактировать не только путем телефонных звонков, но и лично. Российский лидер пригласил главу Штатов в Москву.
Со стороны США переговоры возглавят глава ЦРУ, госсекретарь и советник по нацбезопасности.
Помимо прочего, политики обсудили конфликт на Ближнем Востоке и иранскую ядерную программу, а также обмен граждан США и РФ.
Этот разговор Путина и Трампа стал первым за практически пять лет. Судя по официальному сайту Кремля, предыдущая беседа политиков состоялась 23 июля 2020 года.
Сразу после разговора Дональд Трамп связался с Владимиром Зеленским. Беседа, по его словам, прошла «очень хорошо».
Незадолго до этого Владимир Зеленский заявил, что хочет обменять занятую ВСУ территорию Курской области на другие земли. С такими условиями он планировал выступить, если Дональду Трампу удастся организовать переговоры с Россией. Американский президент не исключил, что Украина может в дальнейшем исчезнуть. По его словам, эта страна может стать частью России.