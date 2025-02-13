Идеальный, базовый и «кошмарный»: у Запада есть три сценария завершения конфликта на Украине

Трамп начал переговоры о завершении конфликта на Украине Источник: whitehouse / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ); Артем Устюжанин / MSK1.RU; Zelenskiy / Official / Telegram











Предполагается, что утраченные Украиной территории останутся под контролем России и «в подвешенном состоянии», а вот Киеву прочные гарантии безопасности все-таки не светят. С таким прогнозом выступил Bloomberg, опираясь на договоренности российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа о начале мирных переговоров по урегулированию конфликта с Украиной.

Наиболее вероятный сценарий развития событий предполагает, что территории, полученные Россией, останутся под контролем Москвы, но будут «в подвешенном состоянии». Украине предоставят гарантии безопасности, но их объем будет зависеть от результатов переговоров. Кроме того, европейские страны могут убедить США продолжить оказывать поддержку Украине, пока она не укрепит свой потенциал.

В идеальном для Украины сценарии США и Европа возьмут на себя ответственность за вмешательство в случае нарушения Россией условий соглашения. Кроме того, Запад может пообещать увеличить военную поддержку Украине, восстановить или усилить санкции против России, а также оказать содействие в развитии промышленности и модернизации ВСУ.

Помимо двух вариантов, рассматривается также и самый «кошмарный» для Киева сценарий. В этом случае американский лидер Дональд Трамп теряет интерес к будущему Украины еще до прекращения огня. Следовательно, Вашингтон прекратит финансовую и военную поддержку Киева, оставив Украину на попечении Европы.