Путин и Трамп провели телефонный разговор: все заявления президентов

Политики поручили своим командам начать переговоры «немедленно» Источник: whitehouse / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)











Владимир Путин и Дональд Трамп провели полуторачасовой разговор, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Политики обсудили урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и двусторонние отношения между Россией и США, а также ситуацию на Украине.

По словам Трампа, беседа вышла очень «продуктивной». Владимир Путин поддержал тезис американского лидера о том, что наступило время работать вместе. Помимо прочего, главы государств договорились о личной встрече — Путин пригласил Трампа в Москву.

— Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы, — рассказал Дональд Трамп. — Сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в конфликте с Россией/Украиной. Президент Путин даже использовал мой очень сильный предвыборный девиз «Здравый смысл». Мы оба очень твердо в него верим.

Политики сошлись во мнении, что долгосрочное урегулирование ситуации на Украине может быть достигнуто путем переговоров. Владимир Путин отметил, что важно устранить первопричины конфликта. Трамп добавил, что необходимо как можно скорее остановить боевые действия.

Также лидеры стран обсудили обмен граждан России и США. Путин заявил, что готов принять в РФ американских должностных лиц.

— Президент Соединенных Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности, — сообщается на официальном сайте Кремля. — Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет обменять занятую ВСУ территорию Курской области на другие земли. С такими условиями он планирует выступить, если Дональду Трампу удастся организовать переговоры с Россией.

Ранее американский лидер не исключил, что Украина может в дальнейшем исчезнуть. По его словам, эта страна может стать частью России.