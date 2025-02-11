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Политика Спецоперация на Украине «Они могут стать Россией»: Дональд Трамп допустил исчезновение Украины при решении конфликта

«Они могут стать Россией»: Дональд Трамп допустил исчезновение Украины при решении конфликта

В США хотят заставить Киев платить по долгам

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5 комментариев
Трамп не уверен, на какие жертвы пойдет Украина | Источник: Sarah Silbiger / Getty ImagesТрамп не уверен, на какие жертвы пойдет Украина | Источник: Sarah Silbiger / Getty Images

Трамп не уверен, на какие жертвы пойдет Украина

Источник:

Украина однажды может стать частью России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

— Они могут заключить сделку, они могут не заключить сделку. Они могут стать Россией в какой-то день. Могут не стать Россией, — сказал Трамп. В то же время он подчеркнул, что по вопросу урегулирования конфликта на Украине достигнут значительный прогресс.

Он отметил, что для него важно получить гарантии того, что деньги американских налогоплательщиков в безопасности, поскольку США потратили на Украину миллиарды долларов. Президент намекнул, что у Украины есть чем платить, чтобы вернуть долг, и они обязаны что-то предпринять.

— Я сказал им, что хочу эквивалента 500 миллиардов долларов редкоземельных [металлов], и они по сути согласились сделать это. Так что по крайней мере мы не будем чувствовать себя глупо, — добавил Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, но подробностей беседы не раскрыл. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил о желании прекратить конфликт в этом году, но ему нужны гарантии безопасности от Европы и США.

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Дональд Трамп Украина Спецоперация Долг Безопасность Сделка
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Комментарии
5
Гость
3 часа
Все как они хотели. Мечты сбываются.
Гость
2 часа
Страна 404 была высосана из пальца усилиями поляков, австрийцев и ленинцев, которые для удержания советской власти были готовы чуть ли не на все.
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