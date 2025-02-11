«Они могут стать Россией»: Дональд Трамп допустил исчезновение Украины при решении конфликта

Трамп не уверен, на какие жертвы пойдет Украина Источник: Sarah Silbiger / Getty Images











Украина однажды может стать частью России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

— Они могут заключить сделку, они могут не заключить сделку. Они могут стать Россией в какой-то день. Могут не стать Россией, — сказал Трамп. В то же время он подчеркнул, что по вопросу урегулирования конфликта на Украине достигнут значительный прогресс.

Он отметил, что для него важно получить гарантии того, что деньги американских налогоплательщиков в безопасности, поскольку США потратили на Украину миллиарды долларов. Президент намекнул, что у Украины есть чем платить, чтобы вернуть долг, и они обязаны что-то предпринять.

— Я сказал им, что хочу эквивалента 500 миллиардов долларов редкоземельных [металлов], и они по сути согласились сделать это. Так что по крайней мере мы не будем чувствовать себя глупо, — добавил Трамп.