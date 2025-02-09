СМИ: Путин и Трамп провели телефонный разговор о прекращении конфликта на Украине

Трамп неоднократно обещал, что при нем конфликт на Украине закончится Источник: whitehouse / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)











Президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Подробностями переговоров политик поделился с американским журналистам New York Post.

— Президент Трамп говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении конфликта на Украине, — пишет New York Post.

Однако неизвестно, сколько длился разговор лидеров двух стран. Президент США решил не вдаваться в такие подробности. Он также отказался отвечать и на вопрос о том, сколько раз он уже общался с президентом России.

Во время интервью Трамп снова подчеркнул, что при его президентстве в 2022 году конфликта на Украине удалось бы избежать. Он в очередной раз раскритиковал за это бывшего президента США Джо Байдена. Политик заверил, что у него есть план по завершению конфликта между РФ и Украиной, однако недавно зарубежные СМИ сообщали, что у американского лидера на самом деле никакого плана нет.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский решился на сделку и согласился на условия Трампа по Украине.

— Если мы говорим о сделке, то давайте заключим сделку, мы только за, — сказал он в интервью агентству Reuters.

Украинский лидер предложил американскому коллеге полезные ископаемые и подземные хранилища газа Украины в обмен на гарантии безопасности. При этом он уточнил, что у Киева нет цели передать Вашингтону свои месторождения полезных ископаемых, речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве по их совместной разработке.