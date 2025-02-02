Зеленский сказал, что хочет мирных переговоров. Сначала с Трампом, потом с Россией

Стороны конфликта всё чаще высказываются о переговорах Источник: Zelenskiy / Official / Telegram











Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет провести переговоры с Россией об окончании конфликта. Это планируется сделать после встречи с Трампом.

— После разговора с Трампом нам следует перейти к некоему формату обсуждения с россиянами. Я хотел бы, чтобы США, Украина и россияне сели за стол переговоров, — сказал Зеленский в интервью Associated Press, передает РИА Новости.

Президент Украины отметил, что Киев держит связь с США, однако конкретики в обсуждениях переговоров пока мало. Зеленский заявил, что надеется на скорую встречу представителей Киева и США для разработки более детальных соглашений.

Глава Украины добавил, что не считает предлагаемую Западом идею отправки миротворцев на Украину достаточной гарантией безопасности.

На вопрос журналиста AP о том, обсуждал ли глава Украины это с инициатором идеи — президентом Франции Эммануэлем Макроном, Зеленский не дал конкретного ответа.

— Мы всё еще находимся в процессе этого диалога, — сказал президент.

Союзники Украины рассматривают возможность отправки миротворцев в страну после завершения острой фазы конфликта. Об этом писали западные СМИ.

По поводу окончания СВО не так давно высказывался президент США Дональд Трамп. Он заявил, что собирается попросить снизить цены на нефть Саудовскую Аравию и ОПЕК (Организацию стран — импортеров нефти). Как сказал Трамп, при этом условии конфликт на Украине «немедленно закончится». А сейчас цена «достаточно высока», чтобы СВО продолжалась.

Сейчас все стороны конфликта активно высказывают свою позицию. Важное условие мира для России недавно озвучил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он уверен, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине нужно опираться на юридические договоренности, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения.

Президент России Владимир Путин также заявлял, что готов к обсуждению. Но для него важно достичь не кратковременного перемирия, а устранить первопричины кризиса. Он подчеркнул, что открыт к диалогу с Трампом, и, судя по всему, это взаимно.

Новый президент США еще до инаугурации начал заявлять о необходимости прекращения боевых действий и желании пообщаться с Путиным на этот счет. А 22 января в соцсети Truth Social он опубликовал пост, где заявил, что любит русский народ, но Россия должна завершить спецоперацию на Украине в ближайшее время. В противном случае он будет вынужден ужесточить санкционное давление.