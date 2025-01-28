НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как 0

3 м/c,

южн.

 753мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 97,97
EUR 101,60
Возобновили закупку «Яавтобусов»
Квартира по цене комнаты
Кадровые перестановки в правительстве
Изменится погода
Что будет в доме с атлантами
Объяснились за бизнес-авто
Что строят в Ярославле
Избиение на остановке
Обзор на «легкое метро»
Как отдохнуть зимой по-русски
Политика Спецоперация на Украине «Всё закончится через полтора-два месяца»: Путин назвал условия для быстрого окончания СВО

«Всё закончится через полтора-два месяца»: Путин назвал условия для быстрого окончания СВО

Россия готова и к переговорам

655
35 комментариев

Владимир Путин готов и к переговорам, но подписывать что-то будет проблематично из-за статуса Зеленского

Источник:

Конфликт на Украине может быть завершен через один-два месяца, но при определенных условиях. Россия готова и к урегулированию путем переговоров, но подписывать соглашение сейчас не с кем.

— Всё закончится через полтора-два месяца, если закончатся спонсорские деньги и патроны, — заявил глава России в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он вновь остановился и на вопросе переговоров, которые сейчас активно обсуждают во всём мире. Путин подчеркнул, что президент Украины сейчас нелигитимен, так как по Конституции этой страны глава государства не может продлить свои полномочия даже в условиях военного положения. Из-за этого переговоры начинать можно, но подписывать их с Владимиром Зеленским не получится. Ко всему прочему в стране действует декрет на запрет переговоров с Россией.

— Если хотят это сделать, юридический способ есть. Пожалуйста, пускай в соответствии с Конституцией это сделают представители Рады, — предложил один из вариантов Путин.

После этого президент рассказал, как проходили прошлые переговоры, которые начались в марте 2022 года.

— Переговоры с Украиной начались с начала СВО, Москва предлагала Киеву «уйти» из ЛНР и ДНР, и тогда боевых действий бы не было, — начал о происходящем в те дни Владимир Путин.

К концу месяца уже был подготовлен проект мирного договора, но при его обсуждении несколько европейских лидеров сказали, что невозможно Украине подписывать мирный договор «с пистолетом у виска». Они имели в виду необходимость отвести российские войска из-под Киева.

— Было ясно, что обман вполне возможен. Так десятилетиями Россию обманывали. Тем не менее из соображений недопущения кровопролития, войны серьезной мы все-таки на это согласились и в конце марта начали вывод войск из-под Киева, — пояснил президент.

К середине апреля по мирному договору уже достигли договоренностей.

— Там (в проекте соглашений об урегулировании) был только один момент, который украинская сторона предлагала рассмотреть и поставить точку — на личной встрече двух президентов, — пояснил все детали Путин. — Я согласился и с этим.

Однако встреча так и не состоялась, переговоры свернули. Больше к ним с того момента не возвращались, так как Киев не имеет права на них идти по своему же декрету. Возвратиться к ним сейчас возможно, Путин готов выделить людей, которые будут вести обсуждение всех деталей, но его волнуют все юридические тонкости.

— Вопрос в окончательном подписании документов — это очень серьезный вопрос, который должен гарантировать безопасность и Украины, кстати говоря, и России на серьезную, длительную историческую перспективу. Здесь не может быть ни одного промаха, ни одной шероховатости, — заключил он.

Полная версия интервью Путина

Источник:
ПО ТЕМЕ
Владимир Путин Украина Владимир Зеленский Переговоры Спецоперация
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
35
rodynamoya
52 минуты
конечно закончиться , как в Сирии-поднимали страну деньгами, но зашли с тыла и все закончилось!!! бесплатно, даром, ноги
Инженер1
1 час
Ресурсы, значить, закончились.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
«Везла 15 кг за 200 рублей». Курьер — честно о зарплате и сложностях работы
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Зовите командира, я научу его летать». Бортпроводник — о самых неприятных пассажирах
Кирилл Фрош
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление