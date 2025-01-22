«Дальше будет только хуже»: Трамп призвал РФ срочно завершить СВО и поставил Путину ультиматум

Трамп изначально обещал завершить конфликт на Украине в первые 24 часа своего президентства, которое наступило 20 января Источник: Donald J. Trump / Telegram











Президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине в ближайшее время и пригрозил новыми, более жесткими санкциями в том случае, если это не будет сделано. Его заявление было опубликовано 22 января в соцсети Truth Social.

— Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным. Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 000 000 жизней. Учитывая все вышесказанное, я собираюсь оказать России и президенту Путину очень большую услугу. Разберитесь сейчас же и прекратите этот нелепый конфликт! Дальше будет только хуже, — написал он.

Трамп вновь отметил, что конфликт между Россией и Украиной не начался, если бы он был президентом США на тот момент. Но когда эскалация уже наступила, нужно выбирать, как решать проблемы.

— Мы можем пойти легким путем или трудным — и легкий всегда лучше. Пришло время заключить сделку. Если мы не заключим ее, причем в ближайшее время, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что продается Россией Соединенным Штатам и различным другим странам. Давайте покончим с этим конфликтом, — призвал политик.

Сегодня стало известно, что Трамп поручил своему спецпредставителю Киту Келлогу завершить конфликт на Украине за 100 дней.

Российская сторона не раз заявляла, что готова к урегулированию конфликта, но с учетом реальной ситуации. Президент РФ Владимир Путин 20 января от лица страны поздравил Трампа со вступлением в должность и подтвердил готовность к переговорам. Однако в Москве отмечают, что пока не видели конкретных предложений от американской стороны по решению конфликта.