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Политика «Дальше будет только хуже»: Трамп призвал РФ срочно завершить СВО и поставил Путину ультиматум

«Дальше будет только хуже»: Трамп призвал РФ срочно завершить СВО и поставил Путину ультиматум

Санкционное давление на Россию может усилиться

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4 комментария

Трамп изначально обещал завершить конфликт на Украине в первые 24 часа своего президентства, которое наступило 20 января

Источник:

Президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине в ближайшее время и пригрозил новыми, более жесткими санкциями в том случае, если это не будет сделано. Его заявление было опубликовано 22 января в соцсети Truth Social.

— Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным. Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 000 000 жизней. Учитывая все вышесказанное, я собираюсь оказать России и президенту Путину очень большую услугу. Разберитесь сейчас же и прекратите этот нелепый конфликт! Дальше будет только хуже, — написал он.

Трамп вновь отметил, что конфликт между Россией и Украиной не начался, если бы он был президентом США на тот момент. Но когда эскалация уже наступила, нужно выбирать, как решать проблемы.

— Мы можем пойти легким путем или трудным — и легкий всегда лучше. Пришло время заключить сделку. Если мы не заключим ее, причем в ближайшее время, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что продается Россией Соединенным Штатам и различным другим странам. Давайте покончим с этим конфликтом, — призвал политик.

Сегодня стало известно, что Трамп поручил своему спецпредставителю Киту Келлогу завершить конфликт на Украине за 100 дней.

Российская сторона не раз заявляла, что готова к урегулированию конфликта, но с учетом реальной ситуации. Президент РФ Владимир Путин 20 января от лица страны поздравил Трампа со вступлением в должность и подтвердил готовность к переговорам. Однако в Москве отмечают, что пока не видели конкретных предложений от американской стороны по решению конфликта.

Трамп заявлял, что телефонный разговор с Путиным может состояться «очень скоро», однако дату назвать не смог.

ПО ТЕМЕ
Дональд Трамп СВО Путин Конфликт на Украине Санкции Кит Келлог
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Комментарии
4
Гость
26 минут
Затянем пояса потуже на шее и сплотимся вокруг незаменимого и несменяемого вождя! Умрём как один за него! Нам денег не надо - величия давай!
holdfast
27 минут
В США, если что, не знают том, что мы занимаемся специальной военной операцией. Они почему-то называют это иначе, совсем деградировали там в своих америках.
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