Трамп объявил, что Зеленский «настроен на сделку». Что будет с СВО при новом президенте США

Трамп собирается серьезно повлиять на украинский конфликт Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











20 января прошла инаугурация Дональда Трампа. Теперь он официально — 47-й президент США.

С тех пор идет нескончаемый поток новостей о его указах, заявлениях и планах. Собрали главное, что Трамп собирается сделать по поводу украинского конфликта.

Во время инаугурационной речи Трамп ни разу не упомянул ни Россию, ни Украину. Однако он пообещал, что будет «миротворцем и объединителем». Он подчеркнул, что военный успех США отныне будет измеряться «не только победами в битвах, но и войнами, которых удалось избежать» (цитата по РИА Новости).

На видео Трамп подписывает свои первые указы Источник: «РИА Новости» / T.me

Также президент пообещал, что США принесут новый дух единства в мир.

Вскоре Трамп заявил, что другим странам НАТО придется начать нести большую часть финансового бремени помощи Украине. По его информации, США потратили на поддержку Киева на 200 миллиардов долларов больше них. Также Трамп объявил, что Зеленский настроен на сделку по урегулированию конфликта.

Сайт Белого дома обновили вскоре после инаугурации. Теперь на нем красуется Трамп и надпись: «Америка вернулась» Источник: whitehoose.gov











В тот же день присягу принес новый вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он известен консервативными взглядами, а в своих интервью критиковал поддержку Украины. По мнению Вэнса, столь значительная поддержка грозит эскалацией конфликта. Также она забирает ресурсы, которые нужны США для решения более важных проблем. Главной угрозой для США Вэнс считает не Россию, а Китай — и предлагает сосредоточиться на нем.

Чтобы обсудить процесс урегулирования конфликта, Трампу необходимо встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он снова подтвердил, что планирует это сделать. По информации советника Трампа Майка Уолца, подготовка к этой встрече уже идет.

От встречи Трампа и Путина будет зависеть дальнейшая судьба Украины. Бывший советник республиканца Джон Болтон считает, что Трамп хочет завершить конфликт как можно быстрее и ему всё равно, какими будут условия урегулирования.

— Он просто хочет, чтобы это закончилось, и это плохая новость для Украины, — сказал Болтон.