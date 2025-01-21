НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -15

5 м/c,

с-з.

 758мм 62%
Подробнее
0 Пробки
USD 101,96
EUR 105,05
Суд над экс-депутатом
Особняк за рубль
Ребенок на окне
Пожар в гостинице
Каким будет лето
Погибла семья с детьми
Возведут дом в зоне ЮНЕСКО
Бомбоубежище в Ярославле
Стройка на месте стадиона
Предварительная причина пожара
Политика Спецоперация на Украине Трамп объявил, что Зеленский «настроен на сделку». Что будет с СВО при новом президенте США

Трамп объявил, что Зеленский «настроен на сделку». Что будет с СВО при новом президенте США

Собрали главное о внешнеполитических планах Дональда Трампа

110
Написать комментарий

Трамп собирается серьезно повлиять на украинский конфликт

Источник:

20 января прошла инаугурация Дональда Трампа. Теперь он официально — 47-й президент США.

С тех пор идет нескончаемый поток новостей о его указах, заявлениях и планах. Собрали главное, что Трамп собирается сделать по поводу украинского конфликта.

Во время инаугурационной речи Трамп ни разу не упомянул ни Россию, ни Украину. Однако он пообещал, что будет «миротворцем и объединителем». Он подчеркнул, что военный успех США отныне будет измеряться «не только победами в битвах, но и войнами, которых удалось избежать» (цитата по РИА Новости).

На видео Трамп подписывает свои первые указы

Источник:

Также президент пообещал, что США принесут новый дух единства в мир.

Вскоре Трамп заявил, что другим странам НАТО придется начать нести большую часть финансового бремени помощи Украине. По его информации, США потратили на поддержку Киева на 200 миллиардов долларов больше них. Также Трамп объявил, что Зеленский настроен на сделку по урегулированию конфликта.

Сайт Белого дома обновили вскоре после инаугурации. Теперь на нем красуется Трамп и надпись: «Америка вернулась»

Источник:

В тот же день присягу принес новый вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он известен консервативными взглядами, а в своих интервью критиковал поддержку Украины. По мнению Вэнса, столь значительная поддержка грозит эскалацией конфликта. Также она забирает ресурсы, которые нужны США для решения более важных проблем. Главной угрозой для США Вэнс считает не Россию, а Китай — и предлагает сосредоточиться на нем.

Чтобы обсудить процесс урегулирования конфликта, Трампу необходимо встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он снова подтвердил, что планирует это сделать. По информации советника Трампа Майка Уолца, подготовка к этой встрече уже идет.

От встречи Трампа и Путина будет зависеть дальнейшая судьба Украины. Бывший советник республиканца Джон Болтон считает, что Трамп хочет завершить конфликт как можно быстрее и ему всё равно, какими будут условия урегулирования.

— Он просто хочет, чтобы это закончилось, и это плохая новость для Украины, — сказал Болтон.

Более подробно о внешнеполитических планах Трампа мы писали отдельно. Прочитайте также о первых указах нового президента США.

ПО ТЕМЕ
Трамп Спецоперация Украина СВО
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Сердце стучало в ребра». Как россиянин 20 лет пил энергетики и вдруг перестал — может, последуете его примеру?
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Зовите командира, я научу его летать». Бортпроводник — о самых неприятных пассажирах
Кирилл Фрош
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Мнение
Когда преследует она: откровенный рассказ пострадавшего от сталкерши
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление