Трамп подписал свои первые указы. Что он сделает как президент США: главное для всего мира

На видео Трамп подписывает свои первые указы Источник: «РИА Новости» / T.me

20 января прошла инаугурация Дональда Трампа. Теперь он официально — 47-й президент США.

Вскоре Белый дом выпустил пресс-релиз о том, какими будут приоритеты новых властей Америки. Собрали главное о целях Трампа.

Миграция

В ближайшее время Трамп введет режим ЧП на границе с Мексикой. Это необходимо для массовых депортаций нелегальных мигрантов. Чтобы граница осталась безопасной, Трамп будет добиваться отмены политики «поймал-отпустил» и начнет возвращать мигрантов в Мексику. На границе построят стену, нелегалам перестанут предоставлять убежище.

На американо-мексиканской границе тем же вечером прекратили впускать мигрантов. В Сети появились фото и видео рыдающих людей — им сообщили, что путь в США теперь закрыт.

Кадры с границы США и Мексики Источник: «Осторожно, новости» / Telegram

Для охраны границы привлекут армию и национальную гвардию. Наркокартели признают террористическими организациями. США сделают всё, чтобы уничтожить их.

Внутренняя политика

Трамп пообещал, что суды перестанут использовать как «политическое оружие» — вероятно, он имел в виду уголовные дела против себя.

Под властью Трампа Минюст будет добиваться применения смертной казни для преступников, которые совершили тяжкие преступления против человечности. В список входят преступники, убившие сотрудников полиции, и нелегальные мигранты, калечащие и убивающие американцев.

Сайт Белого дома обновили вскоре после инаугурации. Теперь на нем красуется Трамп и надпись: «Америка вернулась» Источник: Whitehoose.gov











Также Трамп пообещал изменить систему образования — по его словам, сейчас она учит американских детей стыдиться самих себя и ненавидеть собственную страну. Ранее президент обещал упразднить федеральное министерство образования, в его планах — дать больше власти штатам.

Трамп издаст указ о прекращении государственной цензуры. Отдельный указ определит, что в США признают только два гендера — мужской и женский. Трамп пообещал построить «самую сильную армию, которую когда-либо видел мир», однако единственной миссией этой армии будет «победа над врагами Америки».

Заодно Трамп вернул имя президента Мак-Кинли самой высокой горе Северной Америки. Ранее президент Обама вернул ей ее индейское название «Денали» (на языке атабаски это значит «Великий»).

CNN пишет, что первая леди Мелания Трамп решила принимать более активное участие в политике своего мужа. На фото Мелания в эффектной шляпе Источник: Белый дом











Энергетика и экология

Трамп объявит чрезвычайное положение в сфере энергетики. Множество ресурсов направят на строительство критически важной инфраструктуры. США выйдет из Парижского соглашения по климату, борьба с изменением климата будет закончена.

Правительство пересмотрит законы, которые «неоправданно» ограничивают производство и использование энергии. Также пересмотрят ограничения на добычу и переработку полезных ископаемых.

Трамп пообещал, что золотой век Америки начнется прямо сейчас, а все остальные нации будут завидовать американцам.

Журнал Time поместил на обложку нового номера Трампа, сметающего документы в Белом доме Источник: журнал Time











Кадровая политика

В США прекратят нанимать на работу новых чиновников — наем будет заморожен везде, кроме важнейших сфер. Госслужащих вернут в офисы, чтобы они работали эффективнее. По данным властей, сейчас 94% госслужащих работают из дома.

По словам Трампа, сейчас правительство в США столкнулось с кризисом доверия. «Радикальные и коррумпированные» политические элиты несколько лет сеяли в стране хаос, Трамп пообещал это закончить.

Внешняя политика

Торговая политика будет определяться принципом «Америка превыше всего». Целью политики будет защита американских производств, рабочих и семей. Трамп ранее обещал ввести заградительные пошлины на импорт в США, а его предыдущий срок прославился «торговой войной» с Китаем.

Трамп объявил, что переименует Мексиканский залив в Американский. Он намерен вернуть контроль над Панамским каналом, а также «водрузить флаг США на Марсе».

Президент пообещал, что будет «миротворцем и объединителем». Ни Россию, ни Украину он не упомянул в своей инаугурационной речи ни разу.

— Всего несколько месяцев назад на прекрасном поле в Пенсильвании пуля убийцы рассекла мне ухо, но я почувствовал тогда и еще больше верю сейчас, что моя жизнь была спасена не просто так. Я был спасен Богом, чтобы вновь сделать Америку великой, — цитирует ТАСС слова Трампа. Он произнес их после того, как принес присягу на верность конституции и стране.