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Политика Закончить СВО и отменить «глупые» указы Байдена: обещания Трампа на последнем митинге перед инаугурацией

Закончить СВО и отменить «глупые» указы Байдена: обещания Трампа на последнем митинге перед инаугурацией

Президент уверил, что предотвратит третью мировую войну

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На митинг собралось более 20 тысяч человек

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Избранный президент США Дональд Трамп провел свой последний митинг перед инаугурацией. Он говорил о предотвращении третьей мировой, отмене «глупых» указов Байдена и величии Америки. В этом материале мы собрали главные заявления политика.

Журнал Time уже разместил Трампа на обложке. На ней президент решительно сметает со стола телефон, документы и очки Джо Байдена. «Он вернулся», — гласит надпись на обложке

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Конфликт на Украине и третья мировая война

Дональд Трамп с уверенностью заявил, что предотвратит крупные текущие конфликты и те, которые могут случиться в ближайшем будущем.

— Они правили так плохо, что мир оказался на пороге третьей мировой. Я положу конец конфликту на Украине, остановлю хаос на Ближнем Востоке, предотвращу начало третьей мировой войны, и вы не представляете, насколько мы близки к этому, — заявил Трамп.

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Новые указы и отмена старых

Трамп заявил, что четырехлетний период упадка в США закончится с его возвращением в Белый дом.

— Завтра в полдень закроется занавес четырех долгих лет упадка Америки — и мы начнем совершенно новый день американской силы, процветания, достоинства и гордости, — сказал Трамп.

Указы предыдущего президента новый пообещал очень быстро отменить.

— Все глупые распоряжения Байдена будут отменены в течение суток, — заявил политик.

Он также заявил, что вскоре после инаугурации сторонники Трампа увидят указы, которые их «чрезвычайно обрадуют».

Что еще пообещал Трамп:

  • начать производство и развертывание систем ПРО «Железный купол» в США;

  • начать крупнейшую в американской истории операцию по депортации;

  • не допускать трансгендеров в женские виды спорта;

  • остановить «вторжение через южную границу» и «разблокировать» добычу нефти в стране;

  • назначить Илона Маска главой департамента по эффективности: «Мы должны беречь наших гениев, потому что у нас их не так уж и много»;

  • рассекретить документы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.

Также Трамп в своей речи назвал Овечкина «великим игроком». Митинг его сторонников проходил в комплексе Capital One Arena. Это домашняя площадка команды, за которую играет российский хоккеист. Трамп поблагодарил владельцев арены и отметил успехи клуба «Вашингтон Кэпиталз» и его капитана.

Помимо этого, политик заявил, что соцсеть TikTok снова заработала после блокировки.

В самой соцсети уже благодарят президента: «Благодаря усилиям Дональда Трампа TikTok снова работает в США»

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На днях Джо Байден обратился к американцам с последним словом. Американский лидер затронул вопросы внутренней политики и международных отношений, подводя итоги своего президентства.

Политик акцентировал внимание на значимых успехах своей администрации в сфере международных отношений. В частности, он упомянул о заключении исторического соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. По словам Байдена, это стало результатом продолжительных переговоров и усилий его команды.

Глава государства уверен в том, что новая администрация в дальнейшем продолжит его работу. Он подчеркнул важность поддержания стабильности и мира на Ближнем Востоке.

Во время 15-минутной речи Байден ни разу не упомянул российско-американские отношения или Россию. Однако заявил, что на посту президента США сумел укрепить НАТО и «сохранить свободу Украины».

А вот Дональд Трамп говорит об отношениях с Россией достаточно часто. Не так давно он заявил, что готовится к встрече с Владимиром Путиным. Также политик утверждал, что понимает позицию России, которая выступает против вступления Украины в НАТО.

— Долгие годы, еще до Путина, Россия говорила, что НАТО никогда не должен быть связан с Украиной. Это как будто было высечено в камне. А затем Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получает НАТО прямо у своего порога. Я могу понять их чувства по этому поводу, — заявил Трамп.

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