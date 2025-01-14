НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

облачно, без осадков

ощущается как -13

7 м/c,

ю-з.

 750мм 79%
Подробнее
3 Пробки
USD 102,71
EUR 104,86
Почему отменили наличку в автобусах
Проблемы с троллейбусами
Разрушается дом
Загорелся туристический объект
Сбили школьницу
Над Ярославлем покажется комета
Школьник сорвался с «заброшки»
Нашли опасное мясо в шаурме
Изнанка самого красивого села
Вспыхнул жилой дом
Политика Спецоперация на Украине Нужно немного времени: США и Россия заявили о желании провести переговоры по Украине

Нужно немного времени: США и Россия заявили о желании провести переговоры по Украине

Они могут состояться уже совсем скоро

268
6 комментариев

Стороны готовы начать обсуждать завершение СВО

Источник:

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хочет встретиться с главой России Владимиром Путиным, и это желание взаимно. Осталось дождаться лишь инаугурации.

— Он [Путин] хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень оперативно. Но, честно говоря, нужно немного времени, чтобы попасть в офис, — сказал Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

Подготовка к встрече уже идет, заверил советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц. Она может состояться уже в ближайшие дни или недели. Формат определят после телефонного разговора.

На встрече хотят обсудить завершение конфликта на Украине. Трамп планирует достигнуть мира в течение полугода. Будущий спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог назвал более смелые сроки — в течение 100 дней.

Уже несколько стран изъявили желание организовать встречу двух лидеров. Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко сообщил, что страна хотела бы быть организатором. Также о готовности принять переговоры на своей территории заявляли Швейцария и Сербия.

Владимир Путин говорил, что готов к встрече с Трампом во время «Прямой линии». В качестве условий он предлагал учитывать стамбульские соглашения. Они в себя включают нейтральный статус Украины, то есть отказ от вступления в НАТО, размещения иностранного контингента на своей территории, разработки ядерного вооружения и проведение военных учений только с согласия стран-гарантов. При этом сейчас российская сторона готова к компромиссам, но украинская сторона отказывалась от обсуждений.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без них переговоры невозможны. Он заявил, что сядет за стол переговоров с Путиным, но только после встречи Трампом, об этом он рассказал интервью американскому журналисту Лексу Фридману. При этом для завершения боевых действий ему требуется больше оружия. Но он обещал его не применять, если будут достигнуты мирные соглашения.

Позднее Зеленский на заседании контактной группы по помощи Киеву на немецкой авиабазе Рамштайн пообещал сделать всё для завершения конфликта в этом году.

ПО ТЕМЕ
Дональд Трамп Владимир Путин Переговоры Условия Украина
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
дальний восток Китаю , цфо узбекам , сибирь таджикам
Гость
1 час
Скорей бы Трамп к власти и пришел и закончил это мероприятие.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Работа в −50, алкоголь и тоска по дому: нефтяник — о том, как празднуют Новый год на вахте
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Сердце стучало в ребра». Как россиянин 20 лет пил энергетики и вдруг перестал — может, последуете его примеру?
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Становится приятнее возвращаться домой»: организатор пространства рассказала, как правильно расхламляться
Анастасия Карачаровская
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
«Тариф с попутчиком очень недоработан»: водитель такси откровенно рассказал о том, что его бесит в работе
Михаил Швалёв
Самозанятый, водитель-партнёр «Яндекс Такси»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление