Нужно немного времени: США и Россия заявили о желании провести переговоры по Украине

Стороны готовы начать обсуждать завершение СВО Источник: WHITEHOUSE / Flickr.com











Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хочет встретиться с главой России Владимиром Путиным, и это желание взаимно. Осталось дождаться лишь инаугурации.

— Он [Путин] хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень оперативно. Но, честно говоря, нужно немного времени, чтобы попасть в офис, — сказал Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

Подготовка к встрече уже идет, заверил советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц. Она может состояться уже в ближайшие дни или недели. Формат определят после телефонного разговора.

На встрече хотят обсудить завершение конфликта на Украине. Трамп планирует достигнуть мира в течение полугода. Будущий спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог назвал более смелые сроки — в течение 100 дней.

Уже несколько стран изъявили желание организовать встречу двух лидеров. Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко сообщил, что страна хотела бы быть организатором. Также о готовности принять переговоры на своей территории заявляли Швейцария и Сербия.

Владимир Путин говорил, что готов к встрече с Трампом во время «Прямой линии». В качестве условий он предлагал учитывать стамбульские соглашения. Они в себя включают нейтральный статус Украины, то есть отказ от вступления в НАТО, размещения иностранного контингента на своей территории, разработки ядерного вооружения и проведение военных учений только с согласия стран-гарантов. При этом сейчас российская сторона готова к компромиссам, но украинская сторона отказывалась от обсуждений.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без них переговоры невозможны. Он заявил, что сядет за стол переговоров с Путиным, но только после встречи Трампом, об этом он рассказал интервью американскому журналисту Лексу Фридману. При этом для завершения боевых действий ему требуется больше оружия. Но он обещал его не применять, если будут достигнуты мирные соглашения.