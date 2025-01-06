Дата переговоров и условия Украины: Зеленский дал трехчасовое интервью журналисту из США

Зеленский не уверен, что пойдет на второй срок Источник: Zelenskiy / Official / Telegram











Президент Украины Владимир Зеленский дал трехчасовое интервью американскому журналисту Лексу Фридману. Они обсудили условия для переговоров с Россией, окончания боевых действий и возможность украинского лидера пойти на второй срок. Расскажем о ключевых моментах беседы.

Дата начала переговоров

Зеленский заявил, что сядет за стол переговоров с главой России Владимиром Путиным только после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом. По его словам, она должна состояться примерно 25 января.

— Я думаю, мы сядем сначала с Трампом. Мы договариваемся прежде всего с ним. Второе — Европа, для нас очень важно, чтобы у нее тоже был голос. После этого уже может быть разговор с русскими, — заявил президент Украины.

Условия для переговоров

Прежде всего Зеленский предъявляет требования к Западу. В частности, ему нужны гарантии безопасности от Североатлантического альянса и даже частичное членство.

— НАТО может действовать на той части, что контролируется Украиной. Про это можно договориться? Я убежден, что да. Это небольшой успех для нас, но если мы видим дипломатический способ завершения конфликта, то это первое, — объяснил украинский лидер.

Российские власти выдвигают другие условия для возобновления переговоров. В их числе вывод украинских войск из новых регионов, обязательство Украины быть нейтральной страной, которая не будет вступать в военные альянсы.

Прекращение огня

Для завершения боевых действий Зеленскому, как ни странно, требуется больше оружия. Обсуждать прекращение атак можно только в этом случае, заявил президент во время интервью.

— Если остановка огня будет работать, никто не собирается это оружие использовать. Но оно должно будет остаться, — объяснил Зеленский. Он переживает, чтобы не повторилась ситуация, когда поставки Запада замедлились.

Зеленский признался, что предложил Трампу использовать замороженные российские активы для покупки оружия.

— Я сказал Трампу: дайте нам 300 млрд долларов с российских активов. Мы будем покупать у вас оружие, — сказал глава Украины.

Лукашенко был против СВО?

Часть беседы была посвящена телефонному разговору с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который якобы состоялся в феврале 2022 года. Глава Белоруссии, по словам Зеленского, пытался попросить прощения.

— Я говорил с Лукашенко по телефону. И он извинялся, он сказал: «Это не я, с моей территории пускали ракеты, пускал Путин». Это его слова, у меня есть свидетели. Он мне говорил: «Ты поверь, Володя, я ему говорил, не надо, это было без меня», — процитировал белорусского лидера Зеленский.

Выборы на Украине

Журналист Фридман поинтересовался у президента Украины, намерен ли он пойти на второй срок. Зеленский назвал вопрос сложным.

По его словам, это зависит от многих обстоятельств. Прежде всего от его семьи и результатов завершения текущего конфликта. Пока же он считает, что обсуждать тему выборов слишком рано.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия будет говорить с Зеленским, если он получит легитимность. Выборы на Украине в 2024 году отменили из-за военного положения. Они должны были состояться 31 марта 2024 года. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года.

Стоит отметить, что интервью проходило на английском и украинском языках. Хотя оба собеседника владеют русским, Зеленский наотрез отказался на нем говорить.

Реакция на интервью

Первым поделился впечатлениями от беседы сам Лекс Фридман. Он отметил, что разговор с Зеленским был душевным. По его словам, с помощью этого интервью он хотел «внести вклад в продвижение мира».

Официальный представитель МИД России Мария раскритиковала украинского президента.

— Очередное интервью занюханного длилось три часа. Он уже совсем ничего не соображает. Какая-то адская смесь неонацизма и терроризма с наркотическим бредом, — написала Захарова у себя в Telegram-канале.

Американский независимый журналист, бывший сотрудник телеканала Fox News Кайл Беккер сравнил украинского лидера с действующим президентом США Джо Байденом.

— Зеленский, как обычно, вездесущ со своими высказываниями. Возникает ощущение, что он такой же «президент», как и Джо Байден для Соединенных Штатов, — написал он в соцсети Х (ранее Twitter).

Зампред Совбеза РФ Медведев заявил, что президент Украины нарушил правила политкорректности.