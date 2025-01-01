Новые налоги, растущие штрафы и индексации выплат: что изменится в России в январе

Россияне смогут получить новый налоговый вычет Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Законы в России обновляются регулярно — каждый месяц вступает в силу что-нибудь новое. Помимо этого, выпускаются постановления правительства, начинают действовать другие нормативно-правовые акты разного уровня. Уследить за всеми изменениями в потоке новостей сложно, поэтому каждый месяц мы выбираем самые важные изменения, чтобы рассказать вам о них. Сегодня поговорим о том, что поменяется в нашей жизни в январе 2025 года.

Социальная сфера

МРОТ

С 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда. Его увеличат с 19 242 рублей до 22 440 рублей в месяц. Он влияет на потенциальные доходы россиян: месячная зарплата сотрудника, работающего полный рабочий день, не может быть ниже этой суммы.

МРОТ учитывают и для индексации заработной платы работникам. Согласно Трудовому кодексу, ее должны проводить регулярно, но размер индексации при этом работодатель определяет сам. Его величина влияет также на пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также по уходу за ребенком. Если эти выплаты получаются ниже МРОТ, их пересчитывают исходя из этого показателя.

Индексация зарплат

В начале года проиндексируют оклады и ежемесячное денежное поощрение госслужащим. Они вырастут на 13,2%. Список тех, кому стоит ждать прибавки, довольно большой. В него войдут:

педагоги;

работники учреждений культуры, искусства и кинематографии;

медицинский персонал;

сотрудники МЧС, Росстандарта и Роспотребнадзора;

работники социальных учреждений и специализированных социальных служб;

военнослужащие и сотрудники силовых ведомств;

занятые в сельских и лесных хозяйствах.

С 1 января 2025 года изменятся размеры окладов и ежемесячного денежного поощрения отдельных работников госструктур. Прибавку получат: судебные приставы, прокуроры, дипломаты, госслужащие регионального уровня, налоговые инспекторы, работники прокуратуры и таможенных органов и т. д. Вместе с тем увеличатся оклады за классный чин государственных гражданских служащих, за дипломатический ранг и за классные чины юстиции.

Прожиточный минимум

Также в начале месяца поднимут прожиточный минимум. Его размер может отличаться в разных регионах, но не должен быть ниже федерального показателя. Федеральный прожиточный минимум на душу населения в 2025 году вырастет с 15 453 рублей до 17 733 рублей в месяц. Для трудоспособного населения поднимется — с 16 844 до 19 329 рублей, для детей — с 14 989 до 17 201 рубля, а для пенсионеров — с 13 290 до 15 250 рублей.

Это сумма, которая необходима для удовлетворения базовых потребностей. Ее размер устанавливает государство, учитывая стоимость продуктов, коммунальных услуг, медицины и образования.

Пенсии

С начала года страховые пенсии проиндексируют на 7,3%. В среднем размер страховой пенсии составит 24 059. Индексация пройдет автоматически — никаких заявлений подавать не нужно. Примечательно, что она впервые за долгое время коснется работающих пенсионеров. Им выплату рассчитают с учетом всех пропущенных за время работы повышений. Подробнее о том, как будет действовать новое правило, мы рассказывали отдельно.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости увеличится до 8728,73 рубля, а стоимость одного пенсионного коэффициента в 2025 году будет равна 142,76 руб.

Расширится перечень граждан, которым положена пенсия по потере кормильца. В него включат супруг военнослужащих, погибших из-за военной травмы. Однако они не должны повторно выходить замуж и ухаживать за детьми покойного, которым меньше 23 лет. Такая же мера поддержки коснется жен погибших военнослужащих, призывников, добровольцев, контрактников и сотрудников силовых ведомств.

Обо всех изменениях в социальной сфере можно почитать здесь.

Авто

С 1 января за нарушение скоростного режима будут наказывать строже. Чем выше скорость, тем больше штраф:

превышение на 20–40 км/ч: штраф — 750 рублей (сейчас — 500 рублей);

превышение на 40–60 км/ч: штраф — от 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей (сейчас — от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей);

превышение на 60–80 км/ч: штраф — от 3 тысяч до 3,75 тысячи рублей (сейчас — от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей);

превышение свыше 80 км/ч: штраф — 7,5 тысячи рублей (сейчас — 5 тысяч рублей).

Для водителей в алкогольном или наркотическом опьянении штраф тоже поднимут с 30 тысяч до 45 тысяч рублей. Столько же придется заплатить, если отказаться от медосвидетельствования.

Также выросли штрафы за причинение вреда здоровью, проезд на запрещающий сигнал светофора, непристегнутый ремень безопасности, отсутствие полиса ОСАГО, нарушение правил остановки или стоянки. Как изменилась система штрафов, рассказали в отдельном материале.

Налоги и вычеты

Прогрессивная шкала

В России вводится пятиступенчатая прогрессивная шкала налогообложения. Ставка будет зависеть от суммы доходов.

13% — на доходы до 2,4 млн рублей;

15% — для диапазона 2,4–5 млн рублей;

18% — на доходы до 20 млн рублей;

20% — для суммы 20–50 млн рублей;

22% — на доходы свыше 50 млн рублей.

Вырастет налог и на прибыль организаций. Вместо 20% придется платить 25%, из них в федеральный бюджет пойдет 8%, а в региональный — 17%.

Появится новый налог

С начала года в РФ появится туристический налог. Его будут взимать с гостиниц и санаториев. Ставка будет расти постепенно, начиная с 1% в 2025 году, увеличиваясь каждый год на 1% вплоть до 2029 года, когда дойдет до 5%. Минимальная сумма налога — 100 руб. Его должны включить в стоимость проживания.

Гостиницы не будут брать налог с постояльцев, если те относятся к федеральным льготникам, в числе которых:

Герои СССР и России, полные кавалеры ордена Славы;

Герои Социалистического Труда или Герои Труда РФ, а также награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней;

участники СВО;

участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

ветераны и инвалиды боевых действий;

награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда»;

люди с инвалидностью первой и второй групп, инвалиды с детства, дети с инвалидностью.

Налоговый вычет за сдачу норм ГТО

С 1 января граждане могут получить стандартный вычет за выполнение нормативов ГТО (физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»). Сумма вычета за год составит 18 тысяч рублей. Однако есть ряд условий:

Выполнить нормативы ГТО для своей возрастной группы в одном из центров тестирования. Получить знак отличия, если сдаете нормативы впервые, либо подтвердить его, если сдаете повторно. Пройти диспансеризацию в том же году, когда сдавали нормативы.

Вычет для организаций

Для компаний введут новый федеральный инвестиционный налоговый вычет. С его помощью можно уменьшать сумму налога на прибыль, подлежащую зачислению в федеральный бюджет, на расходы на создание, приобретение, модернизацию основных средств и нематериальных активов.

Им могут воспользоваться налогоплательщики, которые платят налог на прибыль по ставке 25%. Правда, есть ряд исключений, вычет не смогут получить: