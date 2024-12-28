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Политика Новые законы обзор Огромные штрафы за пропаганду и рост тарифов. Какими новыми законами запомнится 2024 год

Огромные штрафы за пропаганду и рост тарифов. Какими новыми законами запомнится 2024 год

Собрали самые запоминающиеся законопроекты

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2 комментария
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За 2024 год в российском законодательстве произошло немало изменений. Появились новые запреты, штрафы и поправки. Самые главные и интересные нововведения прошедшего года собрали в одном материале.

В видео выше — рассказали кратко о самых главных из них.

Выросли тарифы ЖКУ

Услуги ЖКХ с этого года стали для россиян дороже. Размеры повышения по разным видам коммунальных ресурсов определяют на уровне региона. Однако есть пределы индексации, которые утвердило правительство. Они будут актуальны до 2028 года. В целом рост цен на коммуналку составил от 4 до 15%. В Забайкальском крае установлен максимальный порог в 15%, а минимальный 4% — в Хакасии.

Регионы могли и вовсе не повышать тарифы. Но обычно стоимость услуг увеличивают, чтобы поддерживать объекты коммунального хозяйства хотя бы на том же уровне.

Повышение утильсбора для иномарок

1 октября состоялся первый этап повышения утилизационного сбора. Ставка в среднем прибавила 70–80%. Для новых автомобилей с моторами 1–2 литра с 1 октября утильсбор поднялся на 255,6 тысячи рублей. Для автомобилей с моторами 2–3 литра ставка выросла и вовсе с 845 тысяч до 1,563 миллиона. То же касается подержанных машин. С 2025 года утилизационный сбор будет расти регулярно в начале января вплоть до 2030-го. В ближайшие шесть лет он вырастет в четыре раза.

Вырастут цены на жидкости для вейпов и табак для кальяна

Дорогое удовольствие теперь не только купить иномарку, но и курить вейпы или кальяны. 1 сентября вступили в силу новые требования к продаже табачной продукции. Теперь у нее есть минимальная розничная цена. В итоге выросли цены на жидкости во флаконах, одноразовые электронные сигареты, картриджи и многое другое. Их нельзя продавать в розницу по цене ниже установленной. МРЦ табачной продукции зависит от ставки акциза, ставки НДС и повышающего коэффициента.

Установили правила для добычи криптовалюты

С 1 ноября вступил в силу закон «О майнинге», который легализовал добычу криптовалюты. Теперь майнингом могут законно заниматься ИП и юрлица, зарегистрированные в специальном реестре ФНС. Частным майнерам не нужно регистрироваться в реестре. Но им необходимо будет делать это, не превышая лимитов энергопотребления — 6000 киловатт-часов в месяц.

При этом у правительства есть возможность устанавливать запрет на добычу цифровой валюты в регионах или на конкретных территориях. Такие ограничения будут обусловлены недостатком электроэнергии в отдельных регионах. Сейчас к ним относят Дальний Восток, юго-запад Сибири и юг России.

За пропаганду чайлдфри ввели крупные штрафы

4 декабря вступил в силу запрет на пропаганду отказа от деторождения. Он устанавливает штрафы за популяризацию бездетности в интернете, СМИ, кино и рекламе. За нарушение граждан будут наказывать на сумму до 400 тысяч рублей, а организации — до 5 миллионов рублей. Также за пропаганду отказа от рождения детей сайты будут включать в реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Не считается нарушением распространение информации, например, о монашестве, целибате и связанном с ними отказе от деторождения внутри религиозной организации.

Мигрантов заставят сдавать биометрические данные

Речь идет о фото и отпечатках пальцев при въезде в Россию. Они будут зарегистрированы в специальном реестре по типу Госуслуг. Пока такую систему запускают не везде. До 30 июня 2025 года это будут делать только в международных столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, подмосковном аэропорте Жуковский, а также в автомобильном грузопассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области. Затем новые правила будут работать повсеместно. За год планируют создать цифровой профиль для каждого въезжающего иностранца. Единственные, кого не коснется нововведение — это граждане Белоруссии.

Запрет на рекламу у иноагентов

С 22 марта 2024 года российским компаниям и предпринимателям нельзя рекламировать что-либо на площадках иностранных агентов, включая сайты, блоги и социальные сети. За нарушение запрета им грозит штраф. Для обычных людей это сумма от 2000 до 2500 рублей, а для юрлиц — от 4000 до 20 тысяч рублей.

Блогеры с 10 000 ​подписчиков должны сообщать о себе в Роскомнадзор

Также они должны будут указать на своей странице, что они включены в специальный реестр. Если этого не сделать, то неверифицированным лицам нельзя будет просить донаты, а компании и ИП не смогут покупать у них рекламу. Кроме того, их публикации не смогут репостить себе пользователи соцсетей и другие верифицированные блогеры.

Точно придется передавать сведения о страницах в соцсетях из специального реестра РКН. Среди них «Вконтакте», «Одноклассники», Х, «ТикТок», Likee, «Ютьюб», «Телеграм», LiveJournal, «Дзен». Насчет профилей в запрещенных соцсетях ясности пока нет.

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Комментарии
2
Гость
1 час
с рождения до смерти налоги штрафы сборы, никто не задумывается что мы получаем за это? Безопасность? Образование? Медицину? Пенсии? НЕТ НЕТ и ЕЩЁ РАЗ НЕТ 😡👊
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