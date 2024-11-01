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Политика Новые законы Реестр воинского учета, усложнение кредитов и контроль за блогами: законы с ноября 2024 года

Реестр воинского учета, усложнение кредитов и контроль за блогами: законы с ноября 2024 года

Смотрите, что изменится в нашей жизни в ближайший месяц

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В последнее время Госдума приняла ряд законов, регулирующих миграционную политику — некоторые вступят в силу уже в ноябре

Ежемесячно в России вступает в силу множество новых законов, указов, постановлений и прочих нормативно-правовых актов разного уровня. Уследить за всеми изменениями в потоке новостей сложно, поэтому каждый месяц мы готовим для вас обзор самых важных и актуальных изменений. Сегодня поговорим о том, что нового ждет россиян в ноябре 2024 года.

Заработает Единый электронный реестр воинского учета

К 31 октября Минцифры должно было завершить работу над Единым электронным реестром воинского учета, с 1 ноября он перейдет в ведение Минобороны. Теперь все данные о призывниках будут храниться в электронном виде. Это даст возможность дистанционно вставать на учет и сниматься с него, а также актуализировать другие сведения о военнообязанных. Кроме того, реестр сделает возможным рассылку электронных повесток.

Хотя реестр электронных повесток заработал в тестовом режиме еще в сентябре и с точки зрения закона теперь может использоваться, полноценно применять этот механизм пока не планируют. Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что во время осеннего призыва (он продолжается сейчас и закончится в декабре) военкоматы будут действовать преимущественно классическими методами.

Летчикам и шахтерам пересчитают пенсии

В ноябре произойдет очередной перерасчет «вредных» надбавок к пенсии членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Доплаты у каждого пенсионера индивидуальны, зависят от заработка в прошлом и стажа, а формируются из средств, которые перечисляют работодатели. Выплаты корректируются раз в квартал.

Также на рост пенсий в ноябре могут претендовать люди, которым исполнилось 80 лет в октябре — им удвоят фиксированную выплату к пенсии (в 2024 году она составляет 8134 рубля 88 копеек). Эта прибавка индивидуальна и начинает автоматически применяться с момента юбилея. Массовая индексация пенсий запланирована на январь.

Крупные блоги внесут в реестр Роскомнадзора

В ноябре вступают в силу положения закона о перечне блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков. Вести его будет Роскомнадзор. Чтобы попасть в список, владельцы блогов с соответствующей аудиторией должны будут предоставить регулятору сведения о себе и не распространять запрещенную информацию. Если этого не сделать, то владельцу блога могут запретить размещать рекламу и призывы к финансированию, а другим пользователям — репостить его публикации. Впоследствии РКН сможет направлять соцсетям требования ограничить доступ к таким страницам, если их владельцы не предоставили данные о себе, — эта норма вступит в силу с 1 января 2025 года.

Анонимные сообщения в мессенджерах запретят

С 1 ноября мессенджеры обязаны контролировать рассылку анонимных сообщений. Их будут получать только пользователи, которые дали соответствующее согласие. В иных случаях мессенджер обязан не допускать получение электронных сообщений от пользователей, которые им не определены. Как сообщили в Госдуме, эта мера направлена против мошенников.

Майнить придется по новым правилам

В ноябре правительство получит право устанавливать запрет на майнинг цифровой валюты в регионах или на конкретных территориях. 30 октября замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак сообщил, что запреты установят в ближайшее время. Он пояснил, что это связано с недостатком электроэнергии в отдельных регионах. Сейчас к дефицитным зонам относят Дальний Восток, юго-запад Сибири и юг России.

Предприниматели и организации, которые занимаются майнингом, будут внесены в специальный реестр, а юрлицам, занимающимся определенными видами деятельности, запретят совмещать их с майнингом. Простые граждане могут продолжать майнить без всяких реестров, но только если потребляемая ими энергия не превышает определенных лимитов — их установит правительство.

Кредит под залог авто будет сложнее получить

С 1 ноября Центробанк повышает макропруденциальные надбавки по кредитам, обеспеченным залогом транспортного средства. Речь идет о нецелевых займах, которые выдают под залог авто, но не на него. Это значит, что людям с высокой долговой нагрузкой (более половины дохода) получить такой кредит станет сложнее.

Чем выше установленные Центробанком надбавки, тем больший дополнительный капитал должен иметь банк для того, чтобы выдать кредит «рискованному» заемщику с высоким показателем долговой нагрузки. На практике это значит, что людям, которые тратят на погашение займов более половины дохода, получить такой кредит станет сложнее.

Правила въезда мигрантов станут строже

7 ноября в России вступят в силу новые миграционные правила. Правительство получит право проводить эксперименты по апробации правил и условий въезда и выезда иностранцев, которые не предусмотрены законами России. Также устанавливать личность иностранцев и лиц без гражданства будут с использованием данных государственной геномной регистрации. В обязательном порядке ее применяют к осужденным, обвиняемым или подозреваемым в совершении преступлений, а также близким родственникам пропавших без вести. Предполагается, что это поможет выявить тех, кто уже ранее нарушал законы РФ.

В то же время участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников смогут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание.

Приобретенное гражданство отменят, если не дал присягу

21 ноября истекает срок, в течение которого иностранцы, получившие гражданство России до вступления в силу закона о присяге гражданина РФ, должны ее принести. Установленная указом президента присяга содержит клятву соблюдать законы Российской Федерации, исполнять обязанности гражданина, защищать свободу и независимость страны, а также быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.

Соответствующий указ вступил в силу в ноябре 2023 года. Если получивший гражданство не дал присягу в отведенный срок, то решение о его приеме в гражданство считается недействительным.

Иноагентов уберут из органов власти

С 11 ноября прекратят полномочия граждан, замещающих должности в органах публичной власти, если по состоянию на 15 мая 2024 года они были включены в реестр иностранных агентов и сохранили этот статус. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, сегодня депутатами разного уровня являются 10 иностранных агентов.

Выплаты почетным донорам автоматизируют

С 30 ноября ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», будет устанавливаться в проактивном режиме. Донорам нужно будет только дать на «Госуслугах» согласие на использование банковских реквизитов для получения мер поддержки. Выплату осуществляют ежегодно до 1 апреля, в 2024 году она составила 17 324 рубля.

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Комментарии
2
Гость
1 час
какая свободная и счастливая жизнь по плану Таврического 👑🌙
Гость
1 час
в Белгородской области школьные автобусы оснащены средствами радиоэлектронной борьбы , ждём установку на них пулеметов Построение многополярного мира и сохранение традиционных ценностей требует больших затрат и жертв
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