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Политика Спецоперация на Украине Путин обсудил возможный конец СВО и переговоры с Украиной: главные заявления

Путин обсудил возможный конец СВО и переговоры с Украиной: главные заявления

Президент заверил, что Россия стремится к завершению конфликта

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12 комментариев

Встреча длилась около двух часов

18 октября Владимир Путин провел встречу с главредами ведущих СМИ стран БРИКС. В числе прочего он обсудил и ход СВО.

По его словам, Россия понимает, что конфликт на Украине является «раздражителем» в мировых делах, и стремится завершить его миром как можно быстрее, заверил российский лидер.

Собрали по ТАСС главные заявления президента:

  • Зеленский — «глава киевского режима», который вновь выступил против переговоров с РФ;

  • Путин против «перемирия на неделю, на две или на год» на Украине, так как нужны условия прочного мира;

  • Путин похвалил страны Запада за признание невозможности «победить Россию на поле боя».

Путин сказал, что сложно назвать точную дату конца спецоперации

По мнению Путина, базой для мирного соглашения должны стать «Стамбульские соглашения».

— Мы в Турции, в Стамбуле долго вели переговоры [с Украиной], и результатом этих переговоров стал документ, который был парафирован главой украинской делегации. <…>

Если Украина поставила там свою подпись, значит, там всё устраивало, какие-то принципиальные вещи. Можно было говорить о каких-то деталях, дорабатывать, но выбрасывать его в помойку, этот документ, мне кажется, совершенно некорректно. Так можно любой документ выбросить в помойку.

Поэтому мы готовы вести диалог о мирном завершении конфликта, но только на базе того документа, — объяснил президент.

Еще несколько тезисов о возможных переговорах:

  • Китай и Бразилия в своих попытках урегулирования по Украине не подыгрывают никому, в том числе России;

  • РФ хочет мирного урегулирования в том числе потому, что думает о своих солдатах;

  • Россия готова к продолжению вооруженной борьбы, «победа будет за нами».

Путин назвал условия для начала переговоров

Отдельно Путин остановился на вопросе о появлении украинского ядерного оружия. Он заверил, что его никогда не будет.

— Политическое руководство сегодняшней Украины <…> говорили о том, что Украина должна была бы иметь ядерное оружие. Такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать у Российской Федерации. Могу сразу сказать: Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах, — сказал президент.

Также глава государства подчеркнул, что Россия не стремится к переустройству миропорядка — это происходит естественным образом.

Прочитайте также о «плане победы», который продвигает Владимир Зеленский. Накануне он поехал показывать его своим западным партнерам на саммите ЕС в Брюсселе.

ПО ТЕМЕ
Путин Президент СВО Переговоры Украина БРИКС
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Комментарии
12
Гость
48 минут
Нет повода для беспокойства, это всё по плану, по гениальному плану сумасшедшего пенсионера.
Гость
1 час
Страна в которой народ существует в нищете на коленях будет учить других как жить и строить многополярный мир 😂
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