Путин обсудил возможный конец СВО и переговоры с Украиной: главные заявления

18 октября Владимир Путин провел встречу с главредами ведущих СМИ стран БРИКС. В числе прочего он обсудил и ход СВО.
По его словам, Россия понимает, что конфликт на Украине является «раздражителем» в мировых делах, и стремится завершить его миром как можно быстрее, заверил российский лидер.
Собрали по ТАСС главные заявления президента:
Зеленский — «глава киевского режима», который вновь выступил против переговоров с РФ;
Путин против «перемирия на неделю, на две или на год» на Украине, так как нужны условия прочного мира;
Путин похвалил страны Запада за признание невозможности «победить Россию на поле боя».
По мнению Путина, базой для мирного соглашения должны стать «Стамбульские соглашения».
— Мы в Турции, в Стамбуле долго вели переговоры [с Украиной], и результатом этих переговоров стал документ, который был парафирован главой украинской делегации. <…>
Если Украина поставила там свою подпись, значит, там всё устраивало, какие-то принципиальные вещи. Можно было говорить о каких-то деталях, дорабатывать, но выбрасывать его в помойку, этот документ, мне кажется, совершенно некорректно. Так можно любой документ выбросить в помойку.
Поэтому мы готовы вести диалог о мирном завершении конфликта, но только на базе того документа, — объяснил президент.
Еще несколько тезисов о возможных переговорах:
Китай и Бразилия в своих попытках урегулирования по Украине не подыгрывают никому, в том числе России;
РФ хочет мирного урегулирования в том числе потому, что думает о своих солдатах;
Россия готова к продолжению вооруженной борьбы, «победа будет за нами».
Отдельно Путин остановился на вопросе о появлении украинского ядерного оружия. Он заверил, что его никогда не будет.
— Политическое руководство сегодняшней Украины <…> говорили о том, что Украина должна была бы иметь ядерное оружие. Такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать у Российской Федерации. Могу сразу сказать: Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах, — сказал президент.
Также глава государства подчеркнул, что Россия не стремится к переустройству миропорядка — это происходит естественным образом.
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