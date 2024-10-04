«Компромисс невозможен». Как война на Ближнем Востоке скажется на россиянах и ждать ли Третьей мировой

Мир с тревогой ждет, чем обернется очередной конфликт на Ближнем Востоке. Иран выпустил по Израилю более 180 баллистических ракет в ответ на убийство главы Хезболлы, а армия Израиля обещает ответить на атаку.
Хезболла — ливанская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.
Что это может значить в мировом масштабе, начнется ли Третья мировая война и как эскалация конфликта на Ближнем Востоке скажется на россиянах — в материале MSK1.RU.
«Повышаются риски применения ядерного оружия»
Политолог Алексей Аксютенко называет ситуацию на Ближнем Востоке опасной для всех: конфликт, который продолжается достаточно долго, не разрешится в ближайшее время.
— Внутри самого Израиля в ближайшее время будет меняться политическая обстановка, и власти будут пытаться успеть, скажем так, максимальное количество действий совершить для того, чтобы каким-то образом сохраниться. И, конечно, будут наращивать агрессию для того, чтобы в дальнейшем усилить свои позиции, — объяснил Алексей Аксютенко.
Вторая сторона конфликта, как отметил Алексей Аксютенко, пока ведет себя достаточно сдержанно: пока Израиль методично уничтожает верхушку Хезболлы, Иран, который бы в любой другой ситуации отреагировал бы «ярче», можно сказать, бездействует.
— Как долго это (сдержанность Ирана. — Прим. ред.) будет продолжаться, вопрос открытый, — рассказал политолог. — Ситуация, которая развивается на Ближнем Востоке, крайне тревожна.
Если Иран вступит в открытое противостояние, существенно повысятся риски применения ядерного оружия.
Остается вопрос: нанесет ли Иран ожидаемый удар? Кандидат политических наук, основатель и генеральный директор «Института политических исследований» Сергей Марков отвечает: это маловероятно.
— Израиль заинтересован в том, чтобы бить и бить. Насколько у Ирана хватит выдержки? Мой прогноз — хватит надолго, — считает политолог Сергей Марков. — Поскольку Иран — великая персидская нация. Израиль может ему пощечин еще много надавать, а тот будет терпеть, терпеть и терпеть.
Вмешаются ли в конфликт главы других государств
Политолог Алексей Аксютенко отметил, что во всем мире из-за политической турбулентности нет понимания, как отреагируют лидеры государств. В первую очередь это касается реакции США, где проходят выборы и из-за этого нет управленческой стабильности.
— Байден неоднократно говорил о том, что он не поддерживает военную агрессию в отношении Ливана. Но кто сейчас реально управляет США, вопрос открытый: там идет противостояние демократов и республиканцев, — считает Алексей Аксютенко.
Вмешательство США политолог не исключает, но и не прогнозирует. По его словам, «здесь есть предпосылки большого мирового конфликта».
С тем, что США и государства могут вмешаться в конфликт, согласны не все. Старший преподаватель Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов считает, что мировые лидеры не будут касаться конфликта на Ближнем Востоке.
— Боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта идут больше года. Эскалация на ливано-израильской границе продолжается примерно столько же. Обмен ударами между Ираном и Израилем происходит не первый раз в течение последних нескольких месяцев, — успокоил политолог Лукьянов.
Готовность других игроков, включая Россию, США, Китай, Великобританию, Францию, вмешиваться в этот конфликт равна нулю.
Но в одном политологи согласны: религиозная война серьезнее «обычной».
«Там нет возможности компромисса»
Принципиальная позиция государств основана и на религиозных противоречиях, считают политологи.
— И здесь вопрос такой: как отреагирует мусульманский мир, как он будет себя вести, как поведет себя Иран? От этого может зависеть не только ситуация на Ближнем Востоке, но и расклад сил в мире, — объяснил политолог Алексей Аксютенко. — Это не конфликт двух стран, близких по ментальности, это серьезнее.
Договориться страны тоже не могут — мира между ними в ближайшем будущем не предвидится.
— Религиозные конфликты опаснее, потому что там нет возможности компромисса, — согласился политолог Сергей Марков.
Третьей мировой войне — быть?
Несмотря на все угрозы, в этом вопросе разные политологи сходятся во мнениях: тревожная ситуация на Ближнем Востоке не приведет к Третьей мировой.
— Поймите: они там на Ближнем Востоке вот так конфликтуют уже столетие. И дальше продолжат, — резюмировал политолог Сергей Марков.
Несмотря на то, что конфликт остается в рамках Ближнего Востока, некоторые последствия этой войны почувствуют и россияне.
Как конфликт на Ближнем Востоке скажется на россиянах
Эксперты отмечают негативное влияние войны между Израилем и Ираном. В первую очередь, пострадают те, кто летал рейсами, маршрут которых проложен над конфликтующими странами.
— Российские авиакомпании были вынуждены перенести свои рейсы или перестроить маршруты некоторых рейсов, которые пролетали над зоной эскалации, — объяснил политолог Григорий Лукьянов. — Вероятность дальнейших повторений ударов, обменов ударов между странами сохраняется. Поэтому будут пересматриваться транспортные маршруты.
От этого, как объяснил эксперт, пострадают только те, кто пользовался подобными маршрутами. Сами страны, задействованные в конфликте, и без того не пользовались популярностью у российских туристов.
Также, безусловно, пострадают россияне, непосредственно находящиеся в Израиле — а таких немало, отмечает Сергей Марков.
В то же время политолог Григорий Лукьянов прогнозирует на фоне конфликта рост цены на нефть, что будет выгодно России как экспортеру. Однако ситуативный рост не будет достаточно сильным, чтобы повлиять на экономику.
Ранее мы рассказывали, как уехавшие в Израиль россияне пережили массированную атаку на Израиль.
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