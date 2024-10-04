«Компромисс невозможен». Как война на Ближнем Востоке скажется на россиянах и ждать ли Третьей мировой

Иранские ракеты во второй раз за полгода атаковали Израиль Источник: Hussein Malla / AP











Мир с тревогой ждет, чем обернется очередной конфликт на Ближнем Востоке. Иран выпустил по Израилю более 180 баллистических ракет в ответ на убийство главы Хезболлы, а армия Израиля обещает ответить на атаку.

Хезболла — ливанская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.

Что это может значить в мировом масштабе, начнется ли Третья мировая война и как эскалация конфликта на Ближнем Востоке скажется на россиянах — в материале MSK1.RU.

«Повышаются риски применения ядерного оружия»

Политолог Алексей Аксютенко называет ситуацию на Ближнем Востоке опасной для всех: конфликт, который продолжается достаточно долго, не разрешится в ближайшее время.

— Внутри самого Израиля в ближайшее время будет меняться политическая обстановка, и власти будут пытаться успеть, скажем так, максимальное количество действий совершить для того, чтобы каким-то образом сохраниться. И, конечно, будут наращивать агрессию для того, чтобы в дальнейшем усилить свои позиции, — объяснил Алексей Аксютенко.

Вторая сторона конфликта, как отметил Алексей Аксютенко, пока ведет себя достаточно сдержанно: пока Израиль методично уничтожает верхушку Хезболлы, Иран, который бы в любой другой ситуации отреагировал бы «ярче», можно сказать, бездействует.

— Как долго это (сдержанность Ирана. — Прим. ред.) будет продолжаться, вопрос открытый, — рассказал политолог. — Ситуация, которая развивается на Ближнем Востоке, крайне тревожна.

Если Иран вступит в открытое противостояние, существенно повысятся риски применения ядерного оружия. Алексей Аксютенко политолог, политический консультант, психолог

Остается вопрос: нанесет ли Иран ожидаемый удар? Кандидат политических наук, основатель и генеральный директор «Института политических исследований» Сергей Марков отвечает: это маловероятно.

— Израиль заинтересован в том, чтобы бить и бить. Насколько у Ирана хватит выдержки? Мой прогноз — хватит надолго, — считает политолог Сергей Марков. — Поскольку Иран — великая персидская нация. Израиль может ему пощечин еще много надавать, а тот будет терпеть, терпеть и терпеть.

Вмешаются ли в конфликт главы других государств

Политолог Алексей Аксютенко отметил, что во всем мире из-за политической турбулентности нет понимания, как отреагируют лидеры государств. В первую очередь это касается реакции США, где проходят выборы и из-за этого нет управленческой стабильности.

— Байден неоднократно говорил о том, что он не поддерживает военную агрессию в отношении Ливана. Но кто сейчас реально управляет США, вопрос открытый: там идет противостояние демократов и республиканцев, — считает Алексей Аксютенко.

Вмешательство США политолог не исключает, но и не прогнозирует. По его словам, «здесь есть предпосылки большого мирового конфликта».

Источник: Ammar Awad / Reuters











С тем, что США и государства могут вмешаться в конфликт, согласны не все. Старший преподаватель Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов считает, что мировые лидеры не будут касаться конфликта на Ближнем Востоке.

— Боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта идут больше года. Эскалация на ливано-израильской границе продолжается примерно столько же. Обмен ударами между Ираном и Израилем происходит не первый раз в течение последних нескольких месяцев, — успокоил политолог Лукьянов.

Готовность других игроков, включая Россию, США, Китай, Великобританию, Францию, вмешиваться в этот конфликт равна нулю. Григорий Лукьянов старший преподаватель Института востоковедения РАН

Но в одном политологи согласны: религиозная война серьезнее «обычной».

«Там нет возможности компромисса»

Принципиальная позиция государств основана и на религиозных противоречиях, считают политологи.

— И здесь вопрос такой: как отреагирует мусульманский мир, как он будет себя вести, как поведет себя Иран? От этого может зависеть не только ситуация на Ближнем Востоке, но и расклад сил в мире, — объяснил политолог Алексей Аксютенко. — Это не конфликт двух стран, близких по ментальности, это серьезнее.

Договориться страны тоже не могут — мира между ними в ближайшем будущем не предвидится.

— Религиозные конфликты опаснее, потому что там нет возможности компромисса, — согласился политолог Сергей Марков.

Третьей мировой войне — быть?

Несмотря на все угрозы, в этом вопросе разные политологи сходятся во мнениях: тревожная ситуация на Ближнем Востоке не приведет к Третьей мировой.

— Поймите: они там на Ближнем Востоке вот так конфликтуют уже столетие. И дальше продолжат, — резюмировал политолог Сергей Марков.

Несмотря на то, что конфликт остается в рамках Ближнего Востока, некоторые последствия этой войны почувствуют и россияне.

Как конфликт на Ближнем Востоке скажется на россиянах

Эксперты отмечают негативное влияние войны между Израилем и Ираном. В первую очередь, пострадают те, кто летал рейсами, маршрут которых проложен над конфликтующими странами.

— Российские авиакомпании были вынуждены перенести свои рейсы или перестроить маршруты некоторых рейсов, которые пролетали над зоной эскалации, — объяснил политолог Григорий Лукьянов. — Вероятность дальнейших повторений ударов, обменов ударов между странами сохраняется. Поэтому будут пересматриваться транспортные маршруты.

Конфликт на Ближнем Востоке не приведет к Третьей мировой, считают эксперты Источник: Joseph Campbell / Reuters











От этого, как объяснил эксперт, пострадают только те, кто пользовался подобными маршрутами. Сами страны, задействованные в конфликте, и без того не пользовались популярностью у российских туристов.

Также, безусловно, пострадают россияне, непосредственно находящиеся в Израиле — а таких немало, отмечает Сергей Марков.