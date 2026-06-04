Это уже давно не только «буровая посреди тундры». Почему молодежь внезапно полюбила работу вахтой

Вахтовый городок Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Еще недавно слово «вахта» звучало примерно как «поехал на край света — вернусь другим человеком». Обычно это рассказывал какой-нибудь дядя на семейном застолье, пока все сочувственно кивали и подкладывали ему салат. Но в 2026 году вахта неожиданно переживает ребрендинг. Теперь это не только буровые и бородатые мужики в бушлатах. Теперь молодежь массово постит в TikTok рилсы про эстетику заснеженных вагончиков и суровые заполярные будни. Внизу — лента комментов в духе: «А как устроиться?»

Больше всего зумеров привлекает, конечно, зарплата с шестью цифрами и обещания за два месяца «закрыть ипотеку». На фоне бесконечных офисных историй про «созвоны ради созвонов» вахта вдруг стала выглядеть почти приключением.

Надолго ли этот тренд, MSK1.RU узнал у экспертов.

От БАМа до рилсов, от целинников до TikTok-буровиков

На самом деле ничего нового в этом нет. Вахта — старая русская традиция, просто раньше она не сопровождалась вертикальными видео под модный трек. Еще в СССР молодежь массово ехала строить БАМ, работать в Тюмень, искать нефть и газ в Сибири, напоминает президент кадрового дома Superjob Алексей Захаров. Тогда это называлось романтикой освоения Севера. Геолог с рюкзаком был почти супергероем.

Председатель совета директоров «Сибирского делового союза» Анастасия Горелкина в беседе с MSK1.RU отмечает, что интерес к вахте среди молодежи действительно вырос. Причем активно едут не только мужчины. Девушки работают лаборантами, администраторами, поварами, геодезистами. То есть история про «вахта — только для суровых мужиков» давно устарела. Современная вахта — это уже целая параллельная экономика, где нужны самые разные специалисты, говорит Горелкина.

Правда, если в советское время ехали «за идеей», то сейчас — за зарплатой.

Куда едут и зачем

Главные вахтовые направления — Север, Сибирь, Дальний Восток, крупные стройки и промышленные объекты. Больше всего вакансий сегодня в Красноярском крае, Башкирии, Сибири и Приволжье, рассказывает Горелкина. Работников ищут нефтегазовые компании, стройки, добывающие предприятия, логистические комплексы, заводы.

Но здесь важно понимать: вахта — это уже давно не только «буровая посреди тундры». Можно уехать работать на склад, на перерабатывающее производство, строить трассы или трудиться на огромном промышленном объекте. По сути, это отдельный мир со своими столовыми, общежитиями, банями, медпунктами.

А берут вообще всех?

Судя по соцсетям — да. Судя по реальности — не совсем. Есть вакансии, куда действительно можно попасть без опыта: упаковщики, комплектовщики, подсобные рабочие, кладовщики. Но если речь идет о хороших зарплатах, там обычно нужны квалификация, удостоверения и опыт. Сварщики, бурильщики, электромонтеры, слесари КИПиА, рассказывает Горелкина. Как видно, это не те профессии, которые осваиваются за вечер после просмотра трех мотивационных роликов.

Более того, с 2026 года компании на опасных объектах обязаны подтверждать квалификацию сотрудников официальными документами, рассказывает Горелкина. Так что схема «поехал без навыков — через месяц получаешь полмиллиона» существует примерно в том же мире, где люди зарабатывают на крипте с первого дня.

Важный вопрос — безопасность, говорит Горелкина: «Риски включают климатические факторы (обморожения, нарушение биоритмов), физические травмы, проблемы с медпомощью из-за удаленности объектов».

Почему молодежь вообще туда едет

Ответ максимально прозаичный: деньги. Средняя зарплата вахтовика сегодня — около 154 тысяч рублей, говорит Горелкина. А на некоторых объектах можно получать 350–500 тысяч и больше. Для человека из небольшого города, где вакансии часто выглядят как «45 тысяч рублей, зато у нас дружный коллектив и корпоратив в пиццерии», это серьезная мотивация.

Причем вахта многим нравится именно своей системой: интенсивно работаешь несколько месяцев, потом долго отдыхаешь. Для молодежи это выглядит привлекательнее, чем классическая офисная схема.

Хотя президент Superjob Алексей Захаров к разговорам о массовом «буме вахты» относится спокойно. По его мнению, если человек может хорошо зарабатывать в большом городе, на Север он не поедет. Вахта — это прежде всего история про отсутствие альтернатив.

«Если ты можешь заработать в крупном городе 300, а на вахте 400, ты не поедешь на вахту», — говорит Захаров.

Про что не снимают рилсы

Соцсети любят красивую сторону вахты. Хотя есть и то, о чем в рилсах не рассказывают.

«Тяжелые климатические условия, длительные смены (до 12 часов), физическая и психологическая нагрузка, социальная изоляция, риск нарушений трудовых прав и сложности с адаптацией к северным условиям», — говорит Горелкина.

Есть и бытовые сложности. Интернет может работать нестабильно. Семья остается дома. Друзья живут своей жизнью без тебя. А если объект находится совсем далеко, ощущение изоляции накрывает очень быстро.