НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

 751мм 56%
Подробнее
2 Пробки
USD 71,21
EUR 82,54
Нагрянет гроза
Чествование «Локомотива». Онлайн
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Переименование в честь «Локомотива»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Погибли в пожаре
Подрались у магазина — видео
Нет горячей воды
Афиша на выходные
Работа Истории «Река не любит случайных пассажиров». История капитана, который 44 года доставляет людей на окруженные водой дачи

«Река не любит случайных пассажиров». История капитана, который 44 года доставляет людей на окруженные водой дачи

За десятилетия изменились берега, ландшафт реки и пассажиры теплохода

93
Андрей Зайков возит пассажиров по Оби уже почти полвека | Источник: Антон Дигаев / NGS.RUАндрей Зайков возит пассажиров по Оби уже почти полвека | Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Андрей Зайков возит пассажиров по Оби уже почти полвека

Источник:

Антон Дигаев / NGS.RU

Андрей Зайков — капитан со стажем почти 50 лет, хотя в море не выходил ни разу. Он — речник. Сибиряк возит дачников на отдельные острова на реке Оби, где находятся изолированные дачные общества: кроме как по воде, попасть туда почти невозможно. Капитан рассказал NGS.RU, почему речник — это не моряк, о жалобах пассажиров и вспомнил разные интересные истории с Оби.

«Речник — это не моряк»

Речной флот очень отличается от морского: это своя специфика управления и стихия | Источник: Антон Дигаев / NGS.RUРечной флот очень отличается от морского: это своя специфика управления и стихия | Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Речной флот очень отличается от морского: это своя специфика управления и стихия

Источник:

Антон Дигаев / NGS.RU

Капитаном-речником Андрей Зайков стал случайно. Он родился в 1964 году, с детства мечтал стать моряком. В 16 лет вместе с другом приехал из Кемеровской области поступать в мореходное училище в Новосибирск, но «морским волком» нет стал — училища с таким профилем в городе просто не было. Оба поступили в речное. И река стала для Андрея Зайкова родной стихией — в море капитана не тянет.

«Это два совершенно разных понятия: моряк и речник, разная специфика судовождения. На реке — течение, вообще другие принципы, в море они курс взяли — и пошли, — объяснил капитан. — Приходят моряки к нам на работу, говорят: „Как вы тут ездите?“ На реке суводи, майданы, прижимное течение, а у них там всё ровно. Я сразу понял, что это мое. Что для летчика небо, то для речника река. Я заболел рекой».

История капитана, который уже 44 год возит дачников на изолированные острова

Источник:

Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Андрей Зайков ходил по Оби на служебных и грузовых судах. Начинал со стажера, работал мотористом, штурманом, старпомом, потом получил диплом капитана. И вот уже 44 года он возит пассажиров на экскурсии и на дачи. И если на экскурсионных маршрутах пассажиры всегда разные, то дачники годами добираются к своим усадьбам вместе с капитаном сибирской реки.

«Это фактически единственный доступный сегодня транспорт, на котором можно добраться до их садоводческих обществ, дачных участков, поэтому они все знакомы, друг друга знают. Иногда даже приходят с гармошками и вместе коллективно распевают песни, пока едут», — рассказал исполнительный директор компании «РечФлот» Антон Бочаров.

«Капитан пьяный»

Большинство пассажиров&nbsp;— пенсионеры. Для них проезд на теплоходе льготный | Источник: Антон Дигаев / NGS.RUБольшинство пассажиров&nbsp;— пенсионеры. Для них проезд на теплоходе льготный | Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Большинство пассажиров — пенсионеры. Для них проезд на теплоходе льготный

Источник:

Антон Дигаев / NGS.RU

В большинстве своем пассажиры дачного маршрута — это пенсионеры. Билет на теплоход стоит 167 рублей, а пожилые люди могут ездить по льготному тарифу. Бабушки и дедушки грузятся на борт с сумками, полными рассады, и с питомцами. Андрея Зайкова знают многие и помнят разные ситуации, в которых оказывался их капитан.

«Мальчишки ехали без взрослых, лет 12–15. Они должны были выйти на острове Кудряш, но пропустили и поехали дальше. Тут такой ажиотаж был — их бабушка ждала на берегу, — рассказала пассажирка теплохода Ирина. — Они побежали к капитану. Мы к этому времени уплыли уже достаточно далеко, но капитан развернул теплоход посреди маршрута, вернулся, и мальчиков высадили. Бабушка их там встретила, благодарила его».

Многие пассажиры годами ездят с Андреем Зайковым и знают много «дорожных» историй | Источник: Антон Дигаев / NGS.RUМногие пассажиры годами ездят с Андреем Зайковым и знают много «дорожных» историй | Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Многие пассажиры годами ездят с Андреем Зайковым и знают много «дорожных» историй

Источник:

Антон Дигаев / NGS.RU

На реке действительно приходится маневрировать не только в рамках плавучей ситуации — так речники называют обстановку на воде с учетом погоды, течения и трафика, — но и иметь в виду человеческий фактор. Иногда пенсионеры просто не ориентируются в особенностях маршрута, пояснил капитан теплохода. К примеру, когда вода на реке спадает, закрывают часть пристаней, так как судно просто не может подойти к берегу по мелководью. С такой ситуацией столкнулись две пожилые женщины, которым нужно было сойти на берег как раз в такой точке.

«Две бабушки подошли: „Ой, сыночек, миленький, ножки не ходят, с Седовой Заимки 5 км идти. Высади, пожалуйста“, — вспомнил Андрей Зайков. — Я говорю: „Ну я не могу, там вода упала“. Но пошел им навстречу, пробрался кое-как до причала. Приезжаю обратно в город — там уже жалоба поступила начальнику, что якобы капитан пьяный, 15 минут не мог подойти к пристани. Я говорю: „Ну вот так, делай людям добро“. Они там машут: „Спасибо!“, а тут уже кто-то позвонил, что капитан якобы не может справиться с теплоходом. Всякие такие случаи бывают».

Речная прогулка&nbsp;—&nbsp;особая романтика | Источник: rechflot54.ru Речная прогулка&nbsp;—&nbsp;особая романтика | Источник: rechflot54.ru

Речная прогулка — особая романтика

Источник:

rechflot54.ru

Иногда капитан работает и на экскурсионных маршрутах — катает пассажиров во время салюта или просто на острова. Там случаются другие ситуации: народ навеселе, бывают и конфликты, и трагические случаи.

«У одного капитана было, что выкинули кого-то за борт. Парень погиб. Судились они там долго. Ну капитан-то не виноват был — как уследишь, если они гуляли на корме? Подрались, выкинули — и всё. Ну, естественно, отец погибшего пытался засудить капитана. Тяжба длилась годы, но всё обошлось нормально», — рассказал Андрей Зайков.

Сам он тоже не раз становился свидетелем опасных ситуаций на реке, например, когда кто-то из разгоряченных пассажиров прыгал за борт сам и плыл к берегу. Бывали случаи, когда один бросался спасать другого и погибал сам.

«Главное — быть человеком»

Капитан несет ответственность за людей и за технику | Источник: Антон Дигаев / NGS.RUКапитан несет ответственность за людей и за технику | Источник: Антон Дигаев / NGS.RU
Теплоходы «Москва»&nbsp;— основной вид судов в новосибирском порту | Источник: Антон Дигаев / NGS.RUТеплоходы «Москва»&nbsp;— основной вид судов в новосибирском порту | Источник: Антон Дигаев / NGS.RU
Дачники едут к островам со своими питомцами | Источник: Антон Дигаев / NGS.RUДачники едут к островам со своими питомцами | Источник: Антон Дигаев / NGS.RU
Река&nbsp;— не менее опасная стихия, чем море | Источник: Антон Дигаев / NGS.RUРека&nbsp;— не менее опасная стихия, чем море | Источник: Антон Дигаев / NGS.RU
В некоторых местах нет пристаней, приходится швартоваться вплотную к берегу, чтобы выпустить пассажиров | Источник: Антон Дигаев / NGS.RUВ некоторых местах нет пристаней, приходится швартоваться вплотную к берегу, чтобы выпустить пассажиров | Источник: Антон Дигаев / NGS.RU
Осадка у теплохода&nbsp;— всего 1,5 м, поэтому мель ему не страшна | Источник: Антон Дигаев / NGS.RUОсадка у теплохода&nbsp;— всего 1,5 м, поэтому мель ему не страшна | Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

На капитане всегда лежит большая ответственность. И за людей, и за теплоход. Он отвечает за технику и состояние агрегатов, салона. Андрей Зайков говорит, что дачные маршруты ему ближе, потому что там спокойнее.

В сторону Седовой Заимки из речпорта — около 50 км, путь в одну сторону с остановками занимает около 3–4 часов. Стоянка в Седовой Заимке примерно 5 часов — и обратно. Работает капитан сменами 3 через 3, после смены — домой. В выходные любит рыбачить в тихих местах.

«Сажусь на машину и куда-нибудь уезжаю. У меня любимое место — это Колыванский район, там много болот, озер. На карасика там с удочкой сижу, рыбачу. Цель-то — не рыба, а просто отдых, костерок, воздух свежий», — улыбается капитан.

У Андрея Зайкова двое сыновей, но по стопам отца никто из них не пошел: один работает в торговой сфере, а второму 19 лет, и он учится в военном училище в Краснодаре. Андрей и сам не из морской семьи — никто из его родителей или предков на воде не работал.

Андрей Зайков: «Река не любит случайных пассажиров» | Источник: Антон Дигаев / NGS.RUАндрей Зайков: «Река не любит случайных пассажиров» | Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Андрей Зайков: «Река не любит случайных пассажиров»

Источник:

Антон Дигаев / NGS.RU

На реке капитан теперь уже может ориентироваться с закрытыми глазами: знает, как меняется ландшафт дна, фарватер. Для теплоходов «Москва» мель не так страшна, как для судов побольше: его осадка — 1,5 м. Поэтому к изменениям донного рельефа капитан адаптируется быстро. Цвет реки, ее настроение тоже меняются в зависимости от времени года: весной Обь мутная, к осени — почти прозрачная.

По словам Андрея Зайкова, река — это родная для него стихия. Понятная, со своим характером и требованиями к тем, кто вторгается на ее территорию.

«Главное, как и везде, — быть человеком. Река не любит случайных пассажиров, на ней не задерживаются такие, — рассуждает Андрей Зайков. — В основном остаются те, кто что-то умеет делать. Потому что здесь ты и плотник, и электрик, и готовить научишься, ты и механик, и судоводитель. В общем, очень много профессий приобретаешь: и слесарь, и ремонтник. Потому что так: всякое бывает. Где-то в рейсе что-то сломалось, кто тебе поможет? Вот сами чиним, делаем, что-то придумываем».

ПО ТЕМЕ
Сергей УлановСергей Уланов
Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
Речфлот Река Обь Навигация Речной вокзал
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Рекомендуем