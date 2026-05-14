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Работа Зарплаты вырастут в 2026 году: на сколько

Зарплаты вырастут в 2026 году: на сколько

Экономисты опубликовали свежий прогноз

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Динамику зарплат расписали за предстоящие несколько лет | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUДинамику зарплат расписали за предстоящие несколько лет | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Динамику зарплат расписали за предстоящие несколько лет

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

Доходы россиян увеличатся. По предварительным расчетам, номинальный рост заработных плат составит в текущем году 7,9%. Таким образом, средняя зарплата в стране достигнет уровня 108,3 тысячи рублей.

В 2026 году реальная зарплата россиян вырастет на 2,2%. А номинальный рост составит 7,9%, при том, что в 2025-м он был на уроне 13,5%. При этом реальные доходы граждан увеличатся на 0,8%. Такие расчеты приводит Министерство экономического развития. Они содержатся в документе «Сценарные условия функционирования экономики», включающем основные параметры экономического прогноза на 2027-й и последующие два года.

Если смотреть в денежном выражении, то средние зарплаты в стране должны составить 108,3 тысячи рублей. К таким выводам пришло РИА Новости, проанализировав прогнозы властей, где учтены доходы всех работников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В последующие годы рост должен сохраниться: в 2027-м — до 115,4 тысячи рублей, в 2028-м — до 123,3 тысячи рублей.

Несмотря на официальную статистику по заработкам, россияне стали испытывать трудности с поиском работы. Обилие вакансий на рынке труда не гарантирует трудоустройство: некоторые предложения оказываются пустышками. Почему люди не могут найти себе место, читайте в нашем материале.

При этом ряд работодателей не только перестал нанимать новых сотрудников, но и активно увольняет уже имеющихся, порой нарушая трудовое законодательство. На какие уловки идут наниматели, рассказываем здесь.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Зарплата Повышение Экономика Расчет Минэкономразвития Прогноз
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Комментарии
7
Гость
14 мая, 09:28
Хватит писать про среднюю, пишите про медианную, у половины меньше, у второй половины больше
Гость
14 мая, 08:31
Сказки нашего леса
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Гость
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