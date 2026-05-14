Зарплаты вырастут в 2026 году: на сколько

Динамику зарплат расписали за предстоящие несколько лет Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Доходы россиян увеличатся. По предварительным расчетам, номинальный рост заработных плат составит в текущем году 7,9%. Таким образом, средняя зарплата в стране достигнет уровня 108,3 тысячи рублей.

В 2026 году реальная зарплата россиян вырастет на 2,2%. А номинальный рост составит 7,9%, при том, что в 2025-м он был на уроне 13,5%. При этом реальные доходы граждан увеличатся на 0,8%. Такие расчеты приводит Министерство экономического развития. Они содержатся в документе «Сценарные условия функционирования экономики», включающем основные параметры экономического прогноза на 2027-й и последующие два года.

Если смотреть в денежном выражении, то средние зарплаты в стране должны составить 108,3 тысячи рублей. К таким выводам пришло РИА Новости, проанализировав прогнозы властей, где учтены доходы всех работников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В последующие годы рост должен сохраниться: в 2027-м — до 115,4 тысячи рублей, в 2028-м — до 123,3 тысячи рублей.

Несмотря на официальную статистику по заработкам, россияне стали испытывать трудности с поиском работы. Обилие вакансий на рынке труда не гарантирует трудоустройство: некоторые предложения оказываются пустышками. Почему люди не могут найти себе место, читайте в нашем материале.