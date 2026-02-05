Да хоть каждый месяц. По какой причине вам имеют право урезать зарплату

Работодатели в России имеют право не оплачивать время, которое сотрудник потратил на долгие перекуры, а не работу. Об этом заявила Татьяна Голубева, старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии.
«Если работник из-за опозданий, перекуров, чаепитий и других перерывов не отработал положенное рабочее время, то оплачивать это неотработанное время работодатель не должен. При этом работодатель должен вести учет фактически отработанного времени», — передает слова Голубевой ТАСС.
При этом она уточнила, что Трудовой кодекс устанавливает особые виды перерывов. Их продолжительность может составлять от 30 минут до 2 часов. Точное время должно быть прописано в правилах внутреннего распорядка или в Трудовом договоре. Такие перерывы сотрудник может использовать так, как пожелает.
Однако перекуры работодатель оплачивать не обязан. Более того, он может установить запрет на курение или ввести для него специальные правила.
Голубева подчеркивает, что соблюдать внутренние правила — обязанность сотрудников. Регулярные и долгие перекуры (за пределами обеденного перерыва) могут обоснованно расценить как нарушение этих правил.