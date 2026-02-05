Да хоть каждый месяц. По какой причине вам имеют право урезать зарплату

С перерывами во время работы нужно быть аккуратнее Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Работодатели в России имеют право не оплачивать время, которое сотрудник потратил на долгие перекуры, а не работу. Об этом заявила Татьяна Голубева, старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии.

«Если работник из-за опозданий, перекуров, чаепитий и других перерывов не отработал положенное рабочее время, то оплачивать это неотработанное время работодатель не должен. При этом работодатель должен вести учет фактически отработанного времени», — передает слова Голубевой ТАСС.

При этом она уточнила, что Трудовой кодекс устанавливает особые виды перерывов. Их продолжительность может составлять от 30 минут до 2 часов. Точное время должно быть прописано в правилах внутреннего распорядка или в Трудовом договоре. Такие перерывы сотрудник может использовать так, как пожелает.

Однако перекуры работодатель оплачивать не обязан. Более того, он может установить запрет на курение или ввести для него специальные правила.