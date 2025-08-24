«Кто же тебя так не любит?»: как живет народная целительница, за помощью к которой обращаются сотни читателей

Поход к целительнице решено было повторить Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Почти три года назад наш корреспондент Елизавета Горячева сходила домой к женщине, которая прослыла в народе целительницей и якобы спасает от многих недугов. Читатели завалили нас просьбами поделиться контактами кудесницы, и письма до сих пор продолжают поступать. В этот раз проведала бабу Лену корреспондент Анастасия Медведева. Она съездила к ней домой. О том, как Анастасия пообщалась с целительницей, — в материале NGS.RU.

«Пока сижу, страх проходит»

Когда я собиралась к бабе Лене, я волновалась. Во-первых, я не знала, как она отреагировала на прежнюю публикацию моей коллеги. И вообще мне, сомневающейся в существовании потусторонних сил, идти к целительнице было странно и неловко.

За два года баба Лена не сменила место жительства. Она живет в Новосибирске в частном доме на два хозяина в одном из спальных районов. Дом почти врос в землю, его стены отделаны сайдингом, а ворота всегда открыты. Домашний телефон есть, но целительница им пользуется редко. Попасть к ней можно с 10 утра до 15 часов в порядке живой очереди.

Дом у бабы Лены небольшой, а ворота всегда открыты Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Во дворе дома пространства немного. Вдоль забора стоят деревянный стол и сундук, а на них — тазы с водой и комнатные растения в горшках. На веранде — небольшая лавочка с подушками. Видимо, специально подготовлена для тех, кто ожидает приема. Из веранды путь ведет в длинные и узкие сени. Постучав в дверь, прохожу. В нос резко ударяет запах свечей, в соседней комнате слышу разговор двух женщин. Что-то про смерть и похороны. Догадываюсь, что баба Лена занята, и возвращаюсь на лавочку. Пока сижу, страх проходит. Через 20 минут моя очередь.

«Кто ж тебя так не любит»?

На небольшой лавочке, накрытой чехлом, меня встречает баба Лена: у нее выразительные темные и большие глаза с искоркой, на голове платок. В помещении светло. Лампа светит прямо над выходом, под ней — икона, на стенах — календари с изображениями святых.

Если сравнивать с тем, что видела в доме бабушки Лиза (предыдущий корреспондент. — Прим. ред.), жизнь целительницы стала приятнее. В доме сделали не самый дорогой, но ремонт. Вокруг свежие обои, стиральная машинка-автомат. Слева и справа от меня — кухня и комната. Обзор не очень хороший, но можно разглядеть приличную мебель и современный кухонный гарнитур.

На веранде стоит лавочка, на которой можно дождаться приема Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Баба Лена интересуется, была ли я у нее ранее, спрашивает мое имя, включает небольшую плитку и ставит на нее железную кружку с воском. Мне же велит сесть на маленькую табуретку, не вертеться и смотреть в сторону выхода из кухни. Я слушаюсь.

Бабушка шепчет надо мной и начинает диалог. Хорошо, что я включила диктофон: ее слова я не смогла сразу понять и осмыслить. Зато переслушиваю ее советы в более спокойной обстановке:

— Сиди лицом к столу дома. Не бегай с едой. Со своей тарелки никогда не откладывай еду. А вот ребенка (еду) доедать надо с его тарелки. У тебя брать можно. Скажи: «Возьми у меня котлетку, пожалуйста», можно. А сама, если будешь давать, мало проживешь, — говорит мне баба Лена, а я пытаюсь сделать вид, что хоть что-то поняла.

Я снимала дом бабы Лены только снаружи Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Затем целительница меня интригует: по ее словам, кто-то решил испортить мне жизнь и даже наслал на меня что-то вроде порчи или проклятья.

— Кто же тебя так не любит? Такая молодая, а тебе свечку в церкви поставили. Вот крест и черная зависть, — объясняет мне баба Лена, демонстрируя кусочки воска из чашки. –— Сняла с тебя всё, там всё маленькое было. Сняла черную зависть. Ну красивая, поэтому кто-то позавидовал.

Дальше баба Лена дает рекомендации, чтобы избавиться от сглаза. Для этого нужно проделать определенные манипуляции с солью и нижним бельем. И вдруг Елена Михайловна, продолжая разглядывать воск, интересуется, почему я боюсь ездить на машине. Тут целительница попадает в точку: машина и права у меня есть, а ездить я боюсь.

— Надо не бояться. Села сразу и поехала. Надо выучить всё, а потом села и поехала, и будет толк, — наставляет меня целительница.

«На мне экономили»

Елена Михайловна рассказывает и о своей жизни: в 18 лет она уже была замужем, одно время работала в колхозе, туда ее отправили из города. С 8 утра до 8 вечера она управляла трактором, пахала на нем поля.

— Меня посадили на трактор. Я сразу села и поехала, три месяца работала на тракторе. На нас, городских, экономили — мне платили как прицепщику. Я тогда только три месяца замужем была. Девкам запретила говорить, что я замужем. Потому что если бы мужики узнали, что я замужем, стали бы приставать. А так думали, что я девчонка еще, и боялись, не лезли, — вспоминает свой опыт баба Лена.

Судя по тому, как она отзывается о своем покойном муже, она была счастлива в браке. Супруг скончался 20 лет назад, с тех пор баба Лена одинока.

— У меня самый красивый мужик был. Первый подцепил меня. Я больше никуда не езжу. Муж был — везде были, — вспоминает она.

Елена Михайловна считает, что способности ей «передала тетка». Началось всё с того, что ее племянник страдал лунатизмом, якобы после встречи с бабой Леной у мальчика прошел этот недуг.

— Мне дома муж не разрешал лечить. Я брала вот эту боженку, сумочку и ходила по домам. И всем говорила про меня не говорить никому, — рассказывает бабушка.

«Была бы дура, не лечила бы»

В какой-то момент на свой страх и риск сознаюсь, что я из NGS.RU. К счастью, баба Лена реагирует на это нормально, передает большой привет Елизавете Горячевой и просит повторить ей те рекомендации, которые говорила ей два года назад.

— У меня сильно народ после статьи пошел. Сейчас кто-то написал в интернете, что баба Лена потеряла дар. Думаю, это конкуренты. У меня, наоборот, сейчас дар проявился еще больше. Понимаешь, у меня все были: ректоры институтов, начальник полиции детей всех лечил, ко мне весь оперный переходил, публичные личности. Из Москвы приезжают серьезные люди — их сразу видно. Кладут пять тысяч, — рассказывает целительница.

Аврал у бабушки в основном по средам и субботам, приходят по 15 человек. В другие дни обычно спокойнее, бывает, что за день всего один-два человека.

Люди в основном дают по 700 рублей, с бабушек она не берет больше 300 рублей, продукты тоже принимает с радостью. Часто Елена Михайловна получает подарки от девушек, которые удачно выходят замуж после визита к ней. Однажды ее удивил подарок — постельное белье стоимостью в 8 тысяч рублей от клиентки, которая вышла замуж и уехала за границу.

При этом баба Лена не переживает из-за некоторых гонений в отношении целителей, магов и экстрасенсов, о которых заявляется в последнее время. По ее словам, никакой рекламы она нигде не развешивает и бояться ей нечего.

Пенсионерка не боится также оставлять дом открытым: воровать у нее нечего, больших денег она не держит, а копейки легко отдаст ради сохранения жизни.

Баба Лена, видимо, из-за того, что я корреспондент NGS.RU, делает мне скидку — говорит, что 500 рублей ей достаточно. Объясняет, что за хлеб, соль и лечение спасибо говорить не нужно. Также советует, какую нужно читать молитву для удачи во всех делах, и мы прощаемся. Уже когда я была на пороге, бабушка замечает:

— Вот молодец, с правой ноги порог перешагнула. С правой шагай и всегда правая во всем будешь.

Выхожу с ощущением, что поговорила с добрым и простым человеком мудрее и старше меня. Возле калитки уже новые посетители: молодой мужчина с мальчиком лет семи, а также молодая женщина. Она отмечает: пришла по рекомендации знакомых, не боится встречи с бабой Леной и ждет чего-то положительного. Ну а я сажусь в такси и удаляюсь наблюдать, изменится ли как-то моя жизнь после встречи с целительницей.