Ура, меня сократили! Как уволиться, чтобы не остаться без денег: идеальный расклад

В России растет количество компаний, которые планируют сокращение штата. По оценкам Центробанка, сейчас их уже 11,5%. Надеемся, что на вашем предприятии такого не случится, но на всякий случай всем важно знать, как устроена процедура сокращения и что должны предпринять работодатели, а что — сотрудники. По просьбе наших коллег из E1.RU доцент кафедры трудового права УрГЮУ Кирилл Балицкий обстоятельно рассказал об этом.
Терять работу всегда грустно, но увольнение по сокращению — не самый плохой вариант из всех возможных. К сожалению, в последнее время работодатели всё чаще используют процедуру сокращения работников.
Сразу скажу, что почти по любому аспекту взаимодействия работника и работодателя есть требования трудового законодательства, но есть и судебная практика, которая нередко с ними разнится и даже вступает в противоречие.
Сегодня мы рассмотрим сокращение работников с позиции двух сторон, чтобы общая картина получилась максимально целостной.
Краткое содержание
Потеря работы — всегда неприятно. Но если вас сокращают — это не самый плохой сценарий. Закон дает вам время и деньги на поиск нового места. Вот самое важное.
1. Почему это происходит?
Компания решила уменьшить число сотрудников в штате или на конкретных должностях. Беременных и ряд других категорий сократить не могут!
2. Кто ваш работодатель?
Обычная компания (ООО, АО и т. д.): у вас есть права и выплаты по закону (читайте ниже).
Индивидуальный предприниматель: законных гарантий нет, всё зависит от условий, указанных в трудовом договоре. Совет: если идете к ИП, сразу прописывайте в договоре сроки предупреждения и выплаты при возможном сокращении.
3. Главное правило: вас должны предупредить заранее.
Компания обязана письменно предупредить вас минимум за 2 месяца до увольнения.
Эти 2 месяца вы работаете и получаете обычную зарплату.
Но будьте готовы: компания может передумать и сохранить ваше рабочее место. О новом сроке сокращения она обязана снова объявить за два месяца.
4. Кого сократят? Если убирают не всю должность, а только часть людей на ней, оставят тех, кто квалифицированнее и эффективнее. Если все равны, предпочтение отдадут тем, у кого больше иждивенцев.
5. Обязательное предложение вакансий.
Пока вы не уволены, компания должна предлагать вам другие свободные места в ней, похожие по уровню или ниже (если вы согласны).
Если подходящую вакансию не предложили, в суде увольнение могут признать незаконным.
6. Выплаты, которые вам положены.
В день увольнения — выходное пособие, равное вашей средней зарплате за месяц.
Второй месяц после увольнения — еще одна средняя зарплата, если вы не нашли работу (просто покажете пустую трудовую книжку).
Третий месяц после увольнения — еще одна средняя зарплата, но только если вы встали на учет в центр занятости в течение двух недель после увольнения. И всё еще не работаете к концу третьего месяца.
7. Когда сокращение незаконно?
Если вашу должность просто переименовали и взяли другого человека.
Если нарушили процедуру (не предупредили за 2 месяца, не предложили вакансии).
Если сократили беременную или другого защищенного сотрудника.
8. Почему сокращение — не худший вариант для увольнения?
У вас есть 2 месяца на поиск новой работы с сохранением текущей зарплаты. У вас есть финансовая подушка: гарантированная выплата в день увольнения (одна средняя зарплата) и возможность получить еще 1–2 выплаты, если поиск затянется.
Зачем увольнять сотрудников
По разным причинам у работодателя может возникнуть необходимость в уменьшении количества работников, которые состоят у него в штате. Это можно сделать разными способами, один из которых — расторжение трудового договора в связи с сокращением.
При этом Трудовой кодекс не требует от работодателя обоснования причин принятия такого решения, а судебная практика в последнее время нередко требует и даже в ряде случаев признает увольнение по этому основанию незаконным, если работодатель не докажет наличие у него объективной необходимости сокращать сотрудников.
Сокращение бывает двух видов: штата (увольняем всех юристов, которые у нас работают) или численности (увольняем трех юристов, а двух оставляем). Некоторых работников нельзя уволить по сокращению, например беременных.
На кого лучше работать, чтобы уволиться «красиво»
Если ваш работодатель — организация, в трудовом законодательстве для увольняемых по сокращению работников предусмотрено достаточное количество гарантий и компенсаций, если индивидуальный предприниматель — ни одной.
Гарантии должны быть предусмотрены в заключенном с работником трудовом договоре.
Если такого условия там нет, предприниматель имеет право сократить сотрудника в любой момент, без предупреждения и без каких-либо дополнительных выплат.
Поэтому, если вы планируете работать у ИП, в ваших интересах при заключении трудового договора сразу предусмотреть в нем процедуру будущего увольнения по сокращению (вдруг это произойдет) и закрепить предоставляемые в связи с этим гарантии и компенсации.
Какие обязанности есть у работодателя при увольнении
Если сокращение проводит работодатель — организация, — он должен: вручить всем сокращаемым работникам персональное письменное уведомление о предстоящем увольнении не менее чем за два месяца. Например, если уведомление вручено 15 мая, самая ранняя дата, когда трудовой договор с работником может быть расторгнут, — 15 июля, с 16 июля трудовые отношения будут уже прекращены.
Однако суды и тут вносят свою лепту, сдвигая сроки на один день: они отмечают, что в нашем примере трудовой договор можно расторгнуть только 16 июля, а трудовых отношений не будет с 17 июля. Если работодатель посчитает этот срок не так, как считает суд, работник может оспорить увольнение.
Работодатель также должен заблаговременно уведомить о проведении мероприятий по сокращению работников профсоюз и службу занятости населения.
Эти два месяца работник продолжает трудиться, получать обычную зарплату, но находится в некотором нестабильном положении, потому что в итоге работодатель имеет право передумать и трудовой договор с ним в обозначенную дату не расторгнуть.
Это может быть неудобно для работника, который уже мог найти новую работу или купить билеты в теплые края. К сожалению, эти планы придется отменить, ведь работник не вправе требовать от работодателя всё-таки уволить его по сокращению и тем самым реализовать врученное ему уведомление.
Впоследствии работодатель при новом запуске процедуры сокращения будет обязан начинать всё заново, просто произвольно сдвинуть дату увольнения на более поздний срок он не вправе.
Как выбрать, кого уволить, а кого оставить
Если проводится сокращение численности работников, необходимо понять, кого именно оставляем.
В нашем примере из пяти юристов работодатель планирует уволить трех. Сначала необходимо выявить, у кого выше квалификация и производительность труда — те и останутся.
Если по этим показателям работники равны, по Трудовому кодексу сохраняют места сотрудники некоторых категорий. Например, те, кто содержит двух или более иждивенцев.
Со дня вручения работникам уведомления о предстоящем сокращении и до даты увольнения включительно работодатель обязан предлагать всем работникам имеющиеся у него вакансии: должности и профессии, которые равны по квалификации текущей позиции работника или нижестоящие.
При этом суды требуют от работодателя, чтобы он доказал, что предложил эти вакансии работникам одновременно, что на практике сделать непросто. Если работодатель не предложит сокращаемому работнику хотя бы одну вакансию, а тот подаст иск, суд признает увольнение незаконным.
Сколько должны заплатить работнику при увольнении
В день расторжения трудового договора по сокращению работодатель обязан выплатить работнику выходное пособие в размере его среднего месячного заработка.
Но и это не всё: работник может получить от бывшего работодателя дополнительно еще два средних месячных заработка. Из них первый, если он просто не будет трудоустроен в течение второго месяца после увольнения, а второй — в течение третьего месяца после увольнения. Для этой выплаты потребуется решение органов службы занятости населения, если работник встал на учет в качестве безработного в течение 14 рабочих дней после увольнения и до сих пор не был трудоустроен.
В закрытых административно-территориальных образованиях, а также в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях работник, уволенный по сокращению, может получить от бывшего работодателя даже не три средних заработка, а шесть.
Еще один повод оспорить сокращение
О незаконности увольнения работника по сокращению говорит также мнимость проведенной процедуры. Например, когда уволили юриста, после чего взяли на работу юрисконсульта.
Итак, увольнение по сокращению — не самый плохой вариант для работника, ведь о предстоящем расторжении трудового договора он официально узнает как минимум за два месяца и сможет за это время попытаться найти себе новую работу, а после увольнения получит одну, две или даже три средние зарплаты.
А вы попадали под сокращение?
Почитайте, как правильно уходить с работы самому, чтобы коллеги и работодатель не проклинали вас вслед. Ну а кадровикам следует убедить начальство, что лучше нанять эффективного сотрудника за большие деньги, чем двух бездельников за меньшую зарплату. Кстати, в нашу реальность вернулся блат, и пока непонятно, что с ним делать.