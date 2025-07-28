Ура, меня сократили! Как уволиться, чтобы не остаться без денег: идеальный расклад

Потеря работы — всегда неприятно. Но если вас сокращают — это не самый плохой сценарий. Закон дает вам время и деньги на поиск нового места. Вот самое важное.

1. Почему это происходит?

Компания решила уменьшить число сотрудников в штате или на конкретных должностях. Беременных и ряд других категорий сократить не могут!

2. Кто ваш работодатель?

Обычная компания (ООО, АО и т. д.): у вас есть права и выплаты по закону (читайте ниже).

Индивидуальный предприниматель: законных гарантий нет, всё зависит от условий, указанных в трудовом договоре. Совет: если идете к ИП, сразу прописывайте в договоре сроки предупреждения и выплаты при возможном сокращении.

3. Главное правило: вас должны предупредить заранее.

Компания обязана письменно предупредить вас минимум за 2 месяца до увольнения.

Эти 2 месяца вы работаете и получаете обычную зарплату.

Но будьте готовы: компания может передумать и сохранить ваше рабочее место. О новом сроке сокращения она обязана снова объявить за два месяца.

4. Кого сократят? Если убирают не всю должность, а только часть людей на ней, оставят тех, кто квалифицированнее и эффективнее. Если все равны, предпочтение отдадут тем, у кого больше иждивенцев.

5. Обязательное предложение вакансий.

Пока вы не уволены, компания должна предлагать вам другие свободные места в ней, похожие по уровню или ниже (если вы согласны).

Если подходящую вакансию не предложили, в суде увольнение могут признать незаконным.

6. Выплаты, которые вам положены.

В день увольнения — выходное пособие, равное вашей средней зарплате за месяц.

Второй месяц после увольнения — еще одна средняя зарплата, если вы не нашли работу (просто покажете пустую трудовую книжку).

Третий месяц после увольнения — еще одна средняя зарплата, но только если вы встали на учет в центр занятости в течение двух недель после увольнения. И всё еще не работаете к концу третьего месяца.

7. Когда сокращение незаконно?

Если вашу должность просто переименовали и взяли другого человека.

Если нарушили процедуру (не предупредили за 2 месяца, не предложили вакансии).

Если сократили беременную или другого защищенного сотрудника.

8. Почему сокращение — не худший вариант для увольнения?

У вас есть 2 месяца на поиск новой работы с сохранением текущей зарплаты. У вас есть финансовая подушка: гарантированная выплата в день увольнения (одна средняя зарплата) и возможность получить еще 1–2 выплаты, если поиск затянется.