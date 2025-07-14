«Что же вы все так беситесь?»: зумер жестко ответила на надоевшие упреки и пристыдила миллениалов

Журналист прокомментировала стереотипы про зумеров Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Работодатели бьют тревогу: молодое поколение меняет рынок труда. Если раньше сотрудники подстраивались под особенности компании и начальство, то сейчас чуть ли не с бубном приходится плясать на собеседованиях, чтобы завлечь новых сотрудников на работу.

Мол, зумеры не приучены к регулярному и монотонному труду. Они ценят свое время и не готовы перерабатывать. Считается, что у представителей этого поколения нет высоких стремлений к достижению успеха. Они нацелены на «жизнь в моменте» и сиюминутные удовольствия.

О надоевших стереотипах решил высказаться 21-летний корреспондент сайта 76.RU Кристина Геворкян. Далее — от первого лица.

Ни одному миллениалу никогда не понять, как чувствует себя зумер в вечном потоке мемов и колкостей в свой адрес. Да, про поколение 90-х шутят, но это безобидные вещи вроде фанатичной любви к Гарри Поттеру и кофе. А что с шутками про зумеров? Безалаберные, нежные, ленивые, и это еще самые щадящие характеристики. Как только нас не называют.

Больше всего меня удивляет, когда о зумерах говорят касательно работы: «не хотят трудиться», «ленивы», «сложно замотивировать», «склонны к депрессиям», «ищут идеи и идеалы, а не зарплату», «быстро выгорают». Всегда хочется ответить: «А вы?»

Что конкретно вы, представители «прожженного» поколения, сделали, чтобы гордиться? Взяли ипотеку и вынуждены батрачить всю жизнь на нелюбимой работе? Готовы терпеть хамское отношение руководства? Переживаете из-за общественного мнения?

Узнали себя? Злитесь? Это и есть главная проблема: когда старшие не могут разобраться в себе, начинают винить во всем тех, кому эти трудности невдомек, — зумеров.

А вы не думали, уважаемые миллениалы, что условия, в которых вы существуете, стали возможны благодаря поколению Z? Раньше считалось нормой выжимать максимум из сотрудников и при этом платить им как можно меньше. Теперь современные компании переформатируют свое отношение к работникам. Большинство понимает: труд должен быть справедливым и осмысленным, а не построенным на привычке к выживанию.

Что же вы все так беситесь, когда видите, что зумеры отказываются работать, «просто чтобы работать»? Это же не про лень. Критический взгляд на труд и условия — про ценность времени и умение его структурировать. Мы спрашиваем, зачем выполнять ту или иную задачу, чтобы лучше в нее погрузиться. Спокойно запрашиваем обратную связь, чтобы совершенствоваться. Не соглашаемся на токсичную среду и не считаем переработки признаком героизма. И это, вообще-то, нормально.

Я начала работать в 18 лет, сразу после школы. Сдала последний экзамен и через три дня уже была трудоустроена. Хотя у меня была возможность отложить это дело как минимум на время учебы в университете. И знаете что? Конечно, я не одна такая. Многие мои ровесники, одногруппники, друзья выбрали путь самореализации. Без иллюзии, что кто-то о нас потом позаботится.

Ошибкой будет говорить, что все до единого зумеры осознанные. Еще большей ошибкой — клеймить целое поколение бездарями. Ведь за картонной карикатурой на поколение Z теряется главное: поведение зумеров — ответ на системный кризис старых моделей труда.

Кристина Геворкян корреспондент журналист 76.RU