Россиян должны отпускать раньше с работы в жару: рекомендации Роспотребнадзора в карточках

Если в офисе есть кондиционер, оптимальная температура должна поддерживаться на уровне 24–25 градусов.

Без кондиционера при 28,5 градуса рабочий день следует сократить на один час, при 29 градусах — на два часа, а при 30,5 — на 4 часа.

Непрерывная работа не должна превышать 15–20 минут, после чего необходим перерыв 10–12 минут в прохладном помещении.