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Работа Карточки Россиян должны отпускать раньше с работы в жару: рекомендации Роспотребнадзора в карточках

Россиян должны отпускать раньше с работы в жару: рекомендации Роспотребнадзора в карточках

Специалисты назвали оптимальную температуру в офисе

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4 комментария
Работа при высокой температуре считается экстремальными условиями труда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРабота при высокой температуре считается экстремальными условиями труда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Работа при высокой температуре считается экстремальными условиями труда

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Высокая температура воздуха негативно влияет на условия труда. Специалисты Роспотребнадзора советуют сокращать продолжительность рабочего дня, если в помещении становится слишком жарко.

  1. Рекомендации по организации работы в жару
  2. Дополнительные меры предосторожности
  3. Как поддержать организм в жару
1

Рекомендации по организации работы в жару

Если в офисе есть кондиционер, оптимальная температура должна поддерживаться на уровне 24–25 градусов.

Без кондиционера при 28,5 градуса рабочий день следует сократить на один час, при 29 градусах — на два часа, а при 30,5 — на 4 часа.  

Непрерывная работа не должна превышать 15–20 минут, после чего необходим перерыв 10–12 минут в прохладном помещении.

2

Дополнительные меры предосторожности

При температуре выше 32,5 градусов труд считается экстремальным.

Работникам следует носить плотную одежду для защиты от перегрева.  

К работе в таких условиях рекомендуется допускать только сотрудников в возрасте от 25 до 40 лет.

3

Как поддержать организм в жару

При температуре свыше 30 градусов и средней нагрузке нужно выпивать не менее 0,5 л воды в час, то есть примерно чашку каждые 20 минут.  

Для укрепления иммунитета и снижения интоксикации рекомендуется есть больше овощей и фруктов, а также принимать дополнительные витамины.  

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Работа Роспотребнадзор Жара Условия труда
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Комментарии
4
Гость
37 минут
"рабочий день следует сократить"? Статью Трудового кодекса в студию! Вы слишком оптимистичны насчет заботы о Вас со стороны родных депутатов и президента...арбайтен арбайтен
Гость
44 минуты
Я рекомендую проиндексировать россиянам пенсии и зарплаты в 5 раз. И всем шампанского!
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