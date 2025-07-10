Россиян должны отпускать раньше с работы в жару: рекомендации Роспотребнадзора в карточках

Высокая температура воздуха негативно влияет на условия труда. Специалисты Роспотребнадзора советуют сокращать продолжительность рабочего дня, если в помещении становится слишком жарко.
- Рекомендации по организации работы в жару
- Дополнительные меры предосторожности
- Как поддержать организм в жару
Рекомендации по организации работы в жару
Если в офисе есть кондиционер, оптимальная температура должна поддерживаться на уровне 24–25 градусов.
Без кондиционера при 28,5 градуса рабочий день следует сократить на один час, при 29 градусах — на два часа, а при 30,5 — на 4 часа.
Непрерывная работа не должна превышать 15–20 минут, после чего необходим перерыв 10–12 минут в прохладном помещении.
Дополнительные меры предосторожности
При температуре выше 32,5 градусов труд считается экстремальным.
Работникам следует носить плотную одежду для защиты от перегрева.
К работе в таких условиях рекомендуется допускать только сотрудников в возрасте от 25 до 40 лет.
Как поддержать организм в жару
При температуре свыше 30 градусов и средней нагрузке нужно выпивать не менее 0,5 л воды в час, то есть примерно чашку каждые 20 минут.
Для укрепления иммунитета и снижения интоксикации рекомендуется есть больше овощей и фруктов, а также принимать дополнительные витамины.