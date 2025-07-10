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Работа Новые законы «Большой брат» присмотрит? Как еще государство собирается регулировать миграционный поток, отсекая ненадежных

«Большой брат» присмотрит? Как еще государство собирается регулировать миграционный поток, отсекая ненадежных

Контроль за приезжими рабочими станет еще жестче

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2 комментария
«Большой брат» присмотрит? Как еще государство собирается регулировать миграционный поток, отсекая ненадежных | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU«Большой брат» присмотрит? Как еще государство собирается регулировать миграционный поток, отсекая ненадежных | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU
Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

В Москве и Московской области стартует масштабный эксперимент по усилению контроля за трудовыми мигрантами. Все их передвижения будут отслеживать через специальное мобильное приложение.

Согласно проекту приказа МВД РФ, трудовые мигранты, участвующие в эксперименте, должны будут зарегистрироваться в специальном мобильном приложении и самостоятельно передавать полиции данные о своем местонахождении. Если телефон мигранта не будет показывать геолокацию более трех дней, он будет снят с учета.

Помимо отслеживания местонахождения, мигранты будут обязаны пройти дактилоскопию, биометрическое фотографирование и сообщить адрес фактического проживания. При любой попытке обхода контроля «большого брата» иностранцы будут включены в реестр контролируемых лиц и подлежат депортации из России.

Эксперимент начнется 1 сентября этого года и продлится до 2029 года. Это позволит властям протестировать систему в течение нескольких лет и принять решение о ее дальнейшем расширении на другие регионы России.

Законопроект, внесенный в Госдуму еще в марте, изначально предусматривал возможность для мигрантов работать по единому патенту в двух макрорегионах: Московском (город и область) и Санкт-Петербургском (также город и область). Однако ко второму и третьему чтениям появились уже новые поправки, усиливающие контроль за мигрантами.

Опрошенные MSK1.RU эксперты выступают за усиление контроля за миграционными потоками. В частности, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что в России давно было неравенство в уровне «оцифрованности» между российскими гражданами и мигрантами. И в первую очередь это было не в интересах мигрантов, которые, в отличие от россиян, не имели доступа к различным государственным услугам через интернет и МФЦ.

Крупнов говорит, что миграционная политика в России слишком давно была чересчур либеральной. Он обращает внимание на несоответствие между общим числом мигрантов и количеством оформляемых трудовых патентов.

— Как правило, только четверть регистрируется, покупает патенты порядка четверти, — говорит Крупнов. Это свидетельствует о том, что значительная часть мигрантов работает в «серой» экономике, не платит налоги и не подпадает под контроль государства. — С моей точки зрения, введение контроля за геолокацией вполне естественно в плане контроля за соблюдением целей въезда на территорию России. То есть в этом смысле это не вопрос ограничения прав человека, а все-таки соблюдение целей въезда. Допустим, человек приехал якобы на стройку, а при этом постоянно передвигается по территории Российской Федерации. И это как-то воспринимается, согласитесь, странно. А если человек работает на, допустим, каком-то грузовом трейлере, ну значит, наверное, передвигаться — это нормально, но это связано с производственной необходимостью.

— Ну а если это, скажем, не трудовые мигранты, а студенты?

— Вы правы, тут очень важно все-таки именно вопрос трудовых мигрантов отделять от всех остальных. Те люди, которые запрашивают гуманитарную составляющую [для пребывания в России] или ставят задачу натурализации и получения гражданства, — это уже другие категории. Тут тоже надо просто все эти потоки [по геолокации] дифференцировать.

Во многом согласна с Крупновым член некоммерческого партнерства «Эксперты рынка труда» Юлия Левина. Она уверена, что контролировать нужно не просто передвижение мигрантов, а сами потоки, прибывающие в Россию.

— Вся рабочая сила, которую собираются везти в Россию, — очень низкого качества. Это люди приедут без образования, с совершенно другой культурой и другими вообще принципами. Надо контролировать [миграционный] процесс, — говорит Левина. — Чтобы приезжали не по патентной системе, а работали там, где нам надо. По целевому набору. То есть сюда мог бы въехать человек только работать на определенном предприятии, и больше нигде.

— То есть, выходит, мигранты-таксисты, курьеры, продавцы России не нужны? И неважно, будет смотреть за ними «большой брат» или нет?

— Нужно вводить визовый режим и набирать людей под конкретный запрос конкретного предприятия. Должен быть оргнабор, когда компания обосновывает, почему ей нужно вот такое количество мигрантов, под свою ответственность привозит сотрудников из другой страны, они работают, а потом уезжают. Но это могут себе позволить, скорее всего, какие-то очень крупные бизнесы, например крупные добывающие предприятия, которым нужны вахтовики. Но никак не курьеры и не доставщики! Иначе получается, что мигранты въезжают как туристы, а потом в России оказывается миграционный прирост по 500 тысяч человек в год.

А вы за ужесточение правил для мигрантов?

Конечно, они должны считаться с нашими законами
Нет, скоро совсем работать будет некому
Должны быть единые правила для россиян и для приезжих
Мне всё равно
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Дмитрий Капустин
Мигранты Миграционная политика Миграционная реформа Ужесточение мер Гастарбайтеры Дактилоскопия Мобильное рабство Мобильное приложение Большой брат
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Комментарии
2
Гость
14 минут
Как говорят врачи - состояние крайне тяжёлое...,переводим в кому.
Гость
4 минуты
вагонами завозят в товарных количествах и прекращать это не собираются
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