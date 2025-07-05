Откатились на сто лет назад? Как трудоустройство по блату стало бичом времени

Хорошую должность чаще всего можно получить только благодаря связям и знакомству Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Подняв крайне волнующую всех читателей проблему кадрового фаворитизма при приеме на работу, MSK1.RU получил массу откликов. Причем по всем порталам Городских медиа. В комментариях читатели делятся живыми историями о том, как на работу устраивали по блату не только родственников, любовниц и любовников, но порой даже собутыльников!

Читатели делятся личным опытом и наблюдениями о ситуации на заводах, в вузах, конструкторских бюро, нефтяных компаниях. Ситуация, прямо скажем, вырисовывается мрачная: судя по всему, блат и кумовство царят почти везде. И давно.

Честные рассказы о «протаскивании», формальном трудоустройстве «для галочки», выгорании из-за переработок и отсутствии карьерного роста без связей рисуют картину глубоко укоренившейся проблемы. А всё это в итоге влияет на производительность труда.

Вот лишь несколько историй от наших читателей.

«Из 250 сотрудников „мозгов“ человек пять»

Один из комментаторов, представившийся бывшим сотрудником заводского конструкторского бюро, констатирует: «Из 220–250 сотрудников реально „мозгов“ человек пять-семь! Остальные — статисты той или иной степени исполнительности и откровенные бездельники! В том числе так называемые общественники, занятые ненужной суетой!»

Кумовство и фаворитизм во всей красе.

«Пристроил по блату к соседу, чтобы не позориться»

Или вот еще несколько конкретных рассказов.

«В [название конкретной компании] протежирование пышным цветом цвело во время моей работы там. Протаскивали своих родственников и любовниц на хорошие должности, и нередко. Те получали хлебную должность и нередко опять же уходили в декрет или просто звездили там».

«Начальница отдела привела молодую женщину, со смехом рассказала, что познакомились в ресторане, всю ночь квасили, было весело, и она предложила ей работу. Взяли без опыта и близкой специальности даже».

«Начальник одного вуза не захотел родственницу к себе брать на работу, попросил другого к себе устроить. Он понимал, что она его только опозорит, и пристроил по блату к соседу».

«Начальники — либо воры в системе, либо чьи-то дети»

Как видно, решения о приеме на работу зачастую принимаются на основе личных связей, а не профессиональных качеств. Очень многие комментаторы жалуются на отсутствие возможностей для карьерного роста без связей.

«46 лет, ни разу не устроился на хорошую работу без рекомендации. Ну и где не было связей, постоянно опрокидывали с карьерным ростом».

«Много где работала, и в частных компаниях также! Была рабочей лошадкой, начальники — либо воры в системе, которых уже держат компроматом за одно место, или чье-то дите. А у тебя потом выгорание и желание работать на себя».

«У нас на факультете двое 40-летних, остальные 70–80+. Потому что до 2015 года зарплата была 8200 белыми на руки и никаких надбавок».

«У нас в компании висит зазывалка „приведи друга"»

В некоторых компаниях практикуются программы «приведи друга», что, по мнению комментаторов, является свидетельством кадрового дефицита и нежелания работодателей инвестировать в HR. Проще говоря, в поиск и обучение квалифицированных специалистов. Вот живой пример.

«А у нас в компании висит зазываловка: приведи друга, получи за него 30 000, да еще и знакомый 10 000 получит, но надо сколько-то месяцев отработать — мало кто получает. Не вывозят ни физически, ни морально».

— Чем архаичнее экономическая формация, тем сильнее непотизм, то есть покровительство родственникам или друзьям при кадровом отборе, — говорит председатель независимого профсоюза «Новый Труд» Дарья Митина. — Понятно, что при позднем социализме это тоже было, особенно в период, когда система начала деградировать. Но сейчас, после возврата к капитализму, он процветает. Это очевидный социальный регресс: мы откатились на столетие, если не на полтора, назад.

— Ну а в чем разница между непотизмом, кумовством и трудовыми династиями? Как отличить одно от другого?

— Трудовые династии — это когда родственники, объединенные общими интересами, передают профессиональный опыт «от отца к сыну». Например, когда дед, отец и сын работают на одном заводе. Сейчас считается большой доблестью, если у человека богатое портфолио: он успел поработать в разных местах, попробовать себя во множестве сфер и так далее. А раньше было наоборот: социально одобрялось как можно дольше держаться на одном рабочем месте. Если, допустим, у тебя в трудовой книжке значился один-единственный завод, на котором ты проработал все 50 лет, это было высшей трудовой заслугой. А не то что сейчас — скакать из одного отдела кадров в другой.

И ведь были блестящие примеры, когда родственники становились значимой частью трудового коллектива. И не только на производстве, не только в промышленности, но и в науке. Например, Петр Леонидович и Сергей Петрович Капица. Оба академики, отец и сын.

— Судя по примерам, которые приводят наши читатели, чаще бывает наоборот: на детях «гениев» (директоров, топ-менеджеров, олигархов) природа отдыхает.

— Ну да, и поэтому проявления непотизма, семейственности, коррупции мы обычно замечаем сразу: они на поверхности, «наверху». Все знают фамилии тех политиков, бизнесменов, ученых, деятелей культуры, которые продвигают своих детей, племянников, других родственников и друзей. А вот удачные примеры настоящих трудовых династий мы знаем гораздо хуже. И что мы имеем в итоге? Непотизм — это ведь не просто протежирование родственникам, а создание целой сети лояльности, куда входят все, кто так или иначе близок к чиновникам и должностным лицам. И говорит это прежде всего об огромной диспропорции в распределении социальных благ.

Ещё одна из причин этой ситуации — то, что в России фактически уничтожено бесплатное общедоступное образование. Мы наблюдаем ежегодное сокращение контрольных цифр приема на бюджетные места. Образование, гарантированное Конституцией как право, постепенно превратилось в платную услугу. Хотя формально у нас все еще гарантируется бесплатное высшее, на деле это давно стало фикцией, пустой декларацией. И в итоге мы видим, как страна переживает не просто рецессию, а планомерную деградацию социальной сферы.