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Работа Кризис-2025 Откатились на сто лет назад? Как трудоустройство по блату стало бичом времени

Откатились на сто лет назад? Как трудоустройство по блату стало бичом времени

Об этом пишут наши читатели, считая, что всё это мешает и карьерному росту толковых специалистов, и развитию экономики

380
9 комментариев
Хорошую должность чаще всего можно получить только благодаря связям и знакомству | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUХорошую должность чаще всего можно получить только благодаря связям и знакомству | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Хорошую должность чаще всего можно получить только благодаря связям и знакомству

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Подняв крайне волнующую всех читателей проблему кадрового фаворитизма при приеме на работу, MSK1.RU получил массу откликов. Причем по всем порталам Городских медиа. В комментариях читатели делятся живыми историями о том, как на работу устраивали по блату не только родственников, любовниц и любовников, но порой даже собутыльников!

Читатели делятся личным опытом и наблюдениями о ситуации на заводах, в вузах, конструкторских бюро, нефтяных компаниях. Ситуация, прямо скажем, вырисовывается мрачная: судя по всему, блат и кумовство царят почти везде. И давно.

Честные рассказы о «протаскивании», формальном трудоустройстве «для галочки», выгорании из-за переработок и отсутствии карьерного роста без связей рисуют картину глубоко укоренившейся проблемы. А всё это в итоге влияет на производительность труда.

Вот лишь несколько историй от наших читателей.

«Из 250 сотрудников „мозгов“ человек пять»

Один из комментаторов, представившийся бывшим сотрудником заводского конструкторского бюро, констатирует: «Из 220–250 сотрудников реально „мозгов“ человек пять-семь! Остальные — статисты той или иной степени исполнительности и откровенные бездельники! В том числе так называемые общественники, занятые ненужной суетой!»

Кумовство и фаворитизм во всей красе.

«Пристроил по блату к соседу, чтобы не позориться»

Или вот еще несколько конкретных рассказов.

«В [название конкретной компании] протежирование пышным цветом цвело во время моей работы там. Протаскивали своих родственников и любовниц на хорошие должности, и нередко. Те получали хлебную должность и нередко опять же уходили в декрет или просто звездили там».

«Начальница отдела привела молодую женщину, со смехом рассказала, что познакомились в ресторане, всю ночь квасили, было весело, и она предложила ей работу. Взяли без опыта и близкой специальности даже».

«Начальник одного вуза не захотел родственницу к себе брать на работу, попросил другого к себе устроить. Он понимал, что она его только опозорит, и пристроил по блату к соседу».

«Начальники — либо воры в системе, либо чьи-то дети»

Как видно, решения о приеме на работу зачастую принимаются на основе личных связей, а не профессиональных качеств. Очень многие комментаторы жалуются на отсутствие возможностей для карьерного роста без связей.

«46 лет, ни разу не устроился на хорошую работу без рекомендации. Ну и где не было связей, постоянно опрокидывали с карьерным ростом».

«Много где работала, и в частных компаниях также! Была рабочей лошадкой, начальники — либо воры в системе, которых уже держат компроматом за одно место, или чье-то дите. А у тебя потом выгорание и желание работать на себя».

«У нас на факультете двое 40-летних, остальные 70–80+. Потому что до 2015 года зарплата была 8200 белыми на руки и никаких надбавок».

«У нас в компании висит зазывалка „приведи друга"»

В некоторых компаниях практикуются программы «приведи друга», что, по мнению комментаторов, является свидетельством кадрового дефицита и нежелания работодателей инвестировать в HR. Проще говоря, в поиск и обучение квалифицированных специалистов. Вот живой пример.

«А у нас в компании висит зазываловка: приведи друга, получи за него 30 000, да еще и знакомый 10 000 получит, но надо сколько-то месяцев отработать — мало кто получает. Не вывозят ни физически, ни морально».

— Чем архаичнее экономическая формация, тем сильнее непотизм, то есть покровительство родственникам или друзьям при кадровом отборе, — говорит председатель независимого профсоюза «Новый Труд» Дарья Митина. — Понятно, что при позднем социализме это тоже было, особенно в период, когда система начала деградировать. Но сейчас, после возврата к капитализму, он процветает. Это очевидный социальный регресс: мы откатились на столетие, если не на полтора, назад.

 Ну а в чем разница между непотизмом, кумовством и трудовыми династиями? Как отличить одно от другого?

— Трудовые династии — это когда родственники, объединенные общими интересами, передают профессиональный опыт «от отца к сыну». Например, когда дед, отец и сын работают на одном заводе. Сейчас считается большой доблестью, если у человека богатое портфолио: он успел поработать в разных местах, попробовать себя во множестве сфер и так далее. А раньше было наоборот: социально одобрялось как можно дольше держаться на одном рабочем месте. Если, допустим, у тебя в трудовой книжке значился один-единственный завод, на котором ты проработал все 50 лет, это было высшей трудовой заслугой. А не то что сейчас — скакать из одного отдела кадров в другой.

И ведь были блестящие примеры, когда родственники становились значимой частью трудового коллектива. И не только на производстве, не только в промышленности, но и в науке. Например, Петр Леонидович и Сергей Петрович Капица. Оба академики, отец и сын.

 Судя по примерам, которые приводят наши читатели, чаще бывает наоборот: на детях «гениев» (директоров, топ-менеджеров, олигархов) природа отдыхает.

— Ну да, и поэтому проявления непотизма, семейственности, коррупции мы обычно замечаем сразу: они на поверхности, «наверху». Все знают фамилии тех политиков, бизнесменов, ученых, деятелей культуры, которые продвигают своих детей, племянников, других родственников и друзей. А вот удачные примеры настоящих трудовых династий мы знаем гораздо хуже. И что мы имеем в итоге? Непотизм — это ведь не просто протежирование родственникам, а создание целой сети лояльности, куда входят все, кто так или иначе близок к чиновникам и должностным лицам. И говорит это прежде всего об огромной диспропорции в распределении социальных благ.

Ещё одна из причин этой ситуации — то, что в России фактически уничтожено бесплатное общедоступное образование. Мы наблюдаем ежегодное сокращение контрольных цифр приема на бюджетные места. Образование, гарантированное Конституцией как право, постепенно превратилось в платную услугу. Хотя формально у нас все еще гарантируется бесплатное высшее, на деле это давно стало фикцией, пустой декларацией. И в итоге мы видим, как страна переживает не просто рецессию, а планомерную деградацию социальной сферы.

А вас принимали на работу по блату?

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Дмитрий Капустин
Трудоустройство Работа Кумовство
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Комментарии
9
Инженер1
1 час
Описана в заметке одна из духовных скреп.
Гость
1 час
Статья очень правильная, в Ярославле и области местничество и кумовство процветают. Безработных много - скрытая безработица. И как устроиться молодым людям на работу без опыта работы? Многие молодые люди из области уезжают в поисках работы.
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