«Заказов столько, что пришлось уволиться»: семья построила бизнес на домах для кукол — на них очередь в несколько месяцев

Уже 10 лет сибирячка строит кукольные дома и продает их по всей стране Источник: Татьяна Горшкова / Ирина Габо











Татьяне Горшковой из Новосибирска 39 лет. Вместе с мужем Владимиром они уже 10 лет ведут небольшой семейный бизнес: делают кукольные дома с полноценным интерьером под заказ. Первый небольшой кукольный домик они сделали в дар детскому благотворительному центру. Фото в соцсетях вызвало большой ажиотаж и привлекло потенциальных клиентов. Сначала Татьяна и ее муж пробовали совмещать производство домиков с основной работой, но заказов становилось всё больше. Сейчас супруги полностью посвящают себя семейному бизнесу, а очередь заказов расписана вплоть до сентября. Их история — в материале наших коллег из NGS.RU.

Сибирское хюгге для кукол

У Татьяны и Владимира двое сыновей, которые помогают в семейном стартапе Источник: Татьяна Горшкова / Ирина Габо











Горшковы — обычная семья. У Татьяны и Владимира двое сыновей 6 и 12 лет. Раньше Татьяна работала менеджером в компании по производству пластиковых окон, а ее супруг собирал мебель.

Однажды они решили поучаствовать в акции «Письмо Деду Морозу», которую проводил благотворительный фонд: в канун Нового года ребятишки из детских домов пишут свои пожелания, а неравнодушные люди могут воплотить детские мечты. Так поступили и Татьяна с мужем. Выбрали из списка кукольный домик и решили сделать его самостоятельно.

«Это был просто домик без мебели. Фото я выложила на популярном тогда форуме для мам. И буквально через несколько дней мы приняли свой первый заказ, затем второй — дело пошло, и заказы стали постоянными. Еще полгода мы совмещали с основной работой, но когда заказов стало больше, пришлось уволиться. С того момента производство домиков — это наше основное место работы», — рассказала Татьяна о семейном стартапе.

Все элементы интерьера мастера создают вручную Источник: Ирина Габо











Первые домики, которые создавала семья Горшковых, были попроще и без мебели. Со временем они стали продумывать и интерьеры: в домиках появились коврики, вазы, картины на стенах, шторы, пледы, книги и даже домашние животные — семья создавала кукольное хюгге.

«Вырезали мы это всё вручную лобзиком. Мы живем в частном доме, у нас была отдельно комната, где мы всё красили, собирали домики. Со временем мы построили мастерскую на участке, приобрели оборудование: у нас есть станок с программным управлением. Работаем мы вдвоем с мужем, — рассказала Татьяна. — В месяц мы можем делать не больше трех-четырех больших домов с мебелью — это дома для Барби и подобных кукол. Также делаем домики для маленьких кукол и зверушек, они сейчас очень популярны».

«Всё расписано до сентября»

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Заказов, по словам Татьяны, очень много, практически всегда есть горящие проекты. Сегодня очередь клиентов расписана до сентября — летнего отпуска у семьи не будет.

«Желающих намного больше, чем мы успеваем делать. Очень часто дома нужны срочно, из наличия — приходится, к сожалению, отказывать. У нас есть стандартные модели, которые мы сами придумали, некоторые клиенты заказывают такой вариант, — рассказала она. — А бывают и нестандартные заказы по желанию клиента. Например, мы делали очень большой дом для кукол Paola Reina, его высота была метр семьдесят пять. На лето у нас тоже индивидуальный заказ — очень большой дом».

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Индивидуальные проекты требуют больше времени и идей, иногда дополнительных материалов. Нетиповой проект сначала отрисовывают на бумаге, после этого вносят чертежи в программу станка. В качестве материалов для домов используют березовую фанеру, элементы деревянного массива, плиты МДФ. Для интерьерных элементов — ткани. У стандартных домиков фиксированная цена, индивидуальный заказ обходится дороже.

«От 15 тысяч до 170 тысяч рублей — такой диапазон цен на наши домики в зависимости от размеров, наполнения, сложности. Для нас сегодня это единственный источник доходов. Бизнес — это, наверное, громко сказано. Просто небольшое семейное дело, семью это обеспечивает, — призналась Татьяна. — Мы далеко не миллионеры. Это трудная работа, мы практически без выходных работаем. Причем себестоимость домиков действительно высокая, так как мы используем качественные материалы».

В среднем в месяц продажа домиков приносит семье около полумиллиона рублей, когда есть три-четыре крупных заказа. Сюда же входит амортизация расходов на материалы.

«Пробовала считать, но стало не до этого»

Татьяна и Владимир делают даже домашних животных… Источник: Ирина Габо …и кукольные книжки Источник: Ирина Габо

Самая кропотливая часть работы — это создание элементов интерьера. Практически всё делается вручную: детали вырезают, шлифуют, склеивают, красят, снова шлифуют. Работа ювелирная.

«Так как мы вдвоем работаем, то мы можем делать только определенное количество домиков и мебели. У нас не массовое производство. Но при этом мы работу свою очень любим и менять ее, конечно, на другую не хотим», — подчеркнула Татьяна.

Домики покупают напрямую у семьи Горшковых в подарок детям, кроме того, изделия расходятся по магазинам, детским центрам. Есть и взрослые, которые приобретают кукольные дома для себя — воплощают детскую мечту. География клиентов — вся Россия.

«Основной город — это Москва. Дома мы отправляем в собранном виде, и в сборке есть нюансы, это не детский конструктор. Мы их очень хорошо упаковываем, в транспортной компании делают жесткую обрешетку. Так и отправляем, — описала доставку Татьяна. — Сколько домов мы сделали за 10 лет, сейчас и не вспомню. Как-то давно пробовала считать, но потом стало уже не до этого. Очень много».

Сейчас заказать такой домик можно только на сентябрь… Источник: Ирина Габо …всё лето у пары уже расписано Источник: Татьяна Горшкова

Татьяна говорит, что из-за специфики их творческой мастерской многие полагают, что у семейной пары девочка. Но на самом деле сыновья Татьяны и Владимира активно участвуют в производственных процессах.

«Им нравится, они приходят в мастерскую, в руки шуруповерт берут, — рассказала предпринимательница. — Особенно младший нам помогает. И говорит: „Я, когда вырасту, буду, как папа, делать домики“. Хоть и мальчишки, но всё равно тоже восхищаются, когда видят дом, говорят: „Мам, там папа такой классный домик собрал!““