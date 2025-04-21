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Работа мнение «Выход на больничный считается чем-то постыдным»: сотрудник угрозыска — о работе и зарплате

«Выход на больничный считается чем-то постыдным»: сотрудник угрозыска — о работе и зарплате

Изнуряющие дежурства — далеко не единственная проблема, с которой сталкивается он и его коллеги

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6 комментариев
Это только в фильмах и сериалах будни сотрудников угрозыска проходят легко и играючи. В жизни все совсем иначе | Источник: Дмитрий Толстошеев / Городские медиаЭто только в фильмах и сериалах будни сотрудников угрозыска проходят легко и играючи. В жизни все совсем иначе | Источник: Дмитрий Толстошеев / Городские медиа

Это только в фильмах и сериалах будни сотрудников угрозыска проходят легко и играючи. В жизни все совсем иначе

Источник:

Дмитрий Толстошеев / Городские медиа

Колоссальная нагрузка при довольно скромной оплате труда — так говорит о своей работе сотрудник угрозыска. Вдохновившись откровенным рассказом своего коллеги из силовых структур, он на условиях анонимности решил рассказать 72.RU, как проходят его рабочие будни. Далее — от первого лица.

Устраиваясь в силовые структуры, нужно быть готовым к ненормированному графику, забыть об отдыхе в праздники и выходные | Источник: Максим Воробьев / Городские медиаУстраиваясь в силовые структуры, нужно быть готовым к ненормированному графику, забыть об отдыхе в праздники и выходные | Источник: Максим Воробьев / Городские медиа

Устраиваясь в силовые структуры, нужно быть готовым к ненормированному графику, забыть об отдыхе в праздники и выходные

Источник:

Максим Воробьев / Городские медиа

Рабочий день ежедневно начинается с планерки, на которой начальник ставит различные задания индивидуально для каждого сотрудника — сопровождение уголовных дел, осуществление оперативно-разыскных мероприятий, задержание подозреваемых.

У нас избыточная нагрузка. Задач на каждого очень много из-за дефицита кадров. Молодые приходят на службу и не могут работать, потому что спрашивают с них как с опытных сотрудников, а их же надо учить. В итоге они не выдерживают психологически и увольняются, а затем на гражданке устраиваются туда, где нормальный график и зарплата хорошая. И нервы не мотают. Служат те сотрудники, которым до пенсии осталось чуть-чуть. Но в таком режиме и при таких условиях тяжело.

Основные проблемы — ненормированный рабочий день, отсутствие полноценных выходных, частые дежурства. После вечерней планерки могут появиться важные задачи, которые нужно отработать немедленно. Таким образом, домой после службы приезжаешь только в 20–21 час. Помимо этого, зачастую возникают проблемы при взаимодействии со смежными ведомствами. Это и недопонимания, и упреки, и разногласия.

Новички зачастую не выдерживают насыщенного графика с частыми переработками и увольняются. Дефицит кадров есть и остается | Источник: Наталья Лапцевич / Городские медиаНовички зачастую не выдерживают насыщенного графика с частыми переработками и увольняются. Дефицит кадров есть и остается | Источник: Наталья Лапцевич / Городские медиа

Новички зачастую не выдерживают насыщенного графика с частыми переработками и увольняются. Дефицит кадров есть и остается

Источник:

Наталья Лапцевич / Городские медиа

У нас низкая оплата труда — в среднем 60–65 тысяч рублей. За переработку не получаем ничего, премий тоже нет. Под разными предлогами нас лишают премиальных выплат. Льгот я не видел за всё время службы. Это вынуждает уходить со своих должностей на поиск более высокооплачиваемой работы. Например в службу безопасности.

Существуют проблемы с обслуживанием служебных машин: не осуществляют вовремя ремонт. Из-за этого одни сотрудники передвигаются на общественном транспорте, так как очереди на ремонт очень затянуты, приходится месяцами ждать. Вторые порой вынуждены ремонтировать служебные машины за свой счет.

Бывает, что не дают уйти в отпуск согласно составленному графику. Да и вообще ограничено количество отпускных дней. Это также сказывается на внимании и общем состоянии сотрудников.

То, что по графику у сотрудника угрозыска должен быть отпуск, совсем не значит, что он туда попадет | Источник: Артем Устюжанин / Городские медиаТо, что по графику у сотрудника угрозыска должен быть отпуск, совсем не значит, что он туда попадет | Источник: Артем Устюжанин / Городские медиа

То, что по графику у сотрудника угрозыска должен быть отпуск, совсем не значит, что он туда попадет

Источник:

Артем Устюжанин / Городские медиа

В целом у нас плохие условия работы. Лично я сам делал ремонт в своем кабинете. Еще из минусов — отсутствие канцелярских принадлежностей. С обмундированием проблемы были всегда, приходится подшивать всю одежду под себя.

Если говорить об уровне преступности, то он вырос за последние годы из-за увеличения населения. В особенности мошенничество и кражи. У нас основной контингент — это освобожденные из мест лишения свободы, рецидивисты. По отношению к сотрудникам ведут себя по-разному. Но это специфика работы, поэтому ничего особенного в этом вопросе для нас нет.

Изнуряющая нагрузка из-за постоянных дежурств — огромная проблема. Приходится даже в больном состоянии выходить на работу. Выход на больничный считается чем-то постыдным, воспринимается как отлынивание от работы.

Приболел? Это не повод не прийти на работу&nbsp;— считают в угрозыске | Источник: Александр Ощепков / Городские медиаПриболел? Это не повод не прийти на работу&nbsp;— считают в угрозыске | Источник: Александр Ощепков / Городские медиа

Приболел? Это не повод не прийти на работу — считают в угрозыске

Источник:

Александр Ощепков / Городские медиа

Меня, как и многих коллег, не устраивает уровень оказания медицинской помощи (для сотрудников полиции есть отдельные больницы и врачи). Некоторые врачи зачастую не компетентны, не заинтересованы в постановке правильных диагнозов, не выдают направления на дообследование.

Что бы я изменил в правоохранительной системе для полицейских? Повысил бы зарплату, обеспечил бы достойную пенсию, предоставил бы различные льготы, ипотеку по низкой ставке. Улучшил уровень оказания медпомощи, обеспечил путевками в различные санатории и оздоровительные центры сотрудников с детьми. При трудоустройстве было обещано, но по факту многим приходится выпрашивать путевки или находиться в постоянном ожидании.

Анонимный авторАнонимный автор
Анонимный автор

сотрудник угрозыска

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Комментарии
7
Инженер1
26 минут
Почти каждая фраза - брехня.
Гость
32 минуты
давайте пожалеем опричников. тяжело им.
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