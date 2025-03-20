До 170 тысяч рублей: кому в Ярославле готовы платить больше всего

В Ярославле составили подборку вакансий с высокими зарплатами Источник: Олег Федоров / CHITA.RU











Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob назвали ТОП самых высокооплачиваемых вакансий марта в Ярославле.

Водитель погрузчика

В сетевой продуктовый магазин требуется водитель погрузчика. Он должен иметь удостоверение на право управления электроштабелером мощностью свыше 4 кВт. Платить сотруднику обещают 133-170 тысяч рублей в месяц.

Работать придется по графику: 3/3, день/ночь. Сотруднику обещают бесплатное комплексное питание, бесплатный медосмотр, удобную спецодежду. Доставка на смену и со смены служебным транспортом. Возможно обучение с закреплением наставника.

Менеджер

Компания-провайдер цифровых услуг ищет на работу менеджера по привлечению корпоративных клиентов с зарплатой до 112 тысяч рублей в месяц.

В компанию требуется сотрудник, который нацелен на результат, не боится брать инициативу в свои руки и знает, как продать то, что будет выгодно и клиенту, и компании. Работнику придется обзванивать потенциальных клиентов, а также в личном общении предлагать услуги, в том числе проводить встречи на уровне первых лиц компаний.

Кандидат должен иметь опыт в продажах от 1 года.

Работать придется по графику 5/2. После года работы предоставляют расширенный соцпакет, включающий компенсацию процентов по ипотечному кредиту.

Врач-стоматолог

Зарплату от 100 тысяч рублей в ярославле готовы платить врачу-стоматологу в частной клинике. Опыт доктора должен быть не менее года, обязательно наличие действующего сертификата.

Клиника предлагает официальное трудоустройство, современно оснащенное рабочее место, возможность профессионального обучения. График работы сменный.

Детский невролог

В Ярославле медцентр ищет детского невролога. Врачу готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц.

В обязанности сотрудника входит введение приема пациентов, назначение и проведение необходимого лечения, вести медицинскую документацию в электронном виде.

Автослесарь

Грузовой автосервис выложил вакансию автослесаря с зарплатой от 80 тысяч рублей. В обязанности будет входить диагностика, техническое обслуживание и ремонт грузовых автомобилей, а также прицепов и полуприцепов. Сотрудник должен иметь профильное среднее или высшее образование.