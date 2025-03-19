«Глупо отказываться»: россияне все чаще совмещают несколько должностей и работ — эксперты считают это плохой практикой

Каждый третий россиянин готов совмещать несколько должностей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Дефицит кадров продолжает менять рынок труда в России. Всё больше желающих работать по совместительству. Сотрудники могут занимать несколько должностей в одной компании или трудиться на стороне. NGS.RU послушал истории о том, как люди работают не на одной должности, и узнал о плюсах и минусах такого решения у HR-специалистов.

«Хочется пожить»

Часто работают по совместительству в сферах, где дефицит кадров Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Учительница Анна (имя изменено) трудится в нескольких местах. Она классная руководительница в школе, кроме того, ее можно увидеть в центре подготовки к экзаменам, а еще она подрабатывает в колледже. Анна отмечает, что ее цель не только в том, чтобы больше заработать.

— Я не хотела бы работать в одном месте, потому что есть много разных возможностей, которые можно попробовать. И это совершенно разные опыты, разные цели. На одну подработку меня попросили выйти — кажется, так выражается дефицит кадров, — рассуждает учительница. — И если бы я существовала на одну зарплату, то без квартиры в большом городе я бы жила на 35 тысяч в месяц — это мало. Хочется пожить. Или такая тенденция, или у меня так сложилось, но если появляется способ заработать, глупо отказываться.

Читатель Антон рассказывает, что два года в одной школе совмещал должности советника директора и учителя, а также вел классное руководство. Ставка советника была 36 часов в неделю, а ставка учителя — 24 часа в неделю. В итоге получалось, что Антон работает по 12 часов в день.

— Иногда больше могло быть, когда в конце четверти сдаешь отчеты. Они были примерно одинаковые, но формат разный — в итоге просто делал три одинаковых отчета в разной форме, — описывает сложности бывший учитель.

Одной из проблем было расписание: как советник Антон должен был присутствовать на поднятии флага в 7:40 в понедельник, хотя его уроки начинались в 13:10. Так что он не советует кому-либо совмещать такие должности, тем более что по зарплате не очень выигрывал.

«Помогает не выгорать»

Некоторые видят в совместительстве много плюсов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Елена — архитектор, но несколько месяцев, пока искали еще одного человека в команду, совмещала должность с четвертью ставки BIM-менеджера, то есть инженера-строителя.

— Я видела, как можно улучшить ситуацию, помочь и что-то поправить. И так как я человек, уже знакомый руководству, ему понятны мои навыки, оно согласилось доплачивать мне за то, что я этим занимаюсь, — объясняет Елена. — Совмещать удобно, потому что нет «глухого телефона». Ты знаешь, что нужно, и делаешь это без цепочки: «сделайте мне, пожалуйста, это», «ой, вы меня неправильно поняли, сделайте по-другому», «ой, а нам уже не надо».

Елена помогала решать разные проблемы, но вскоре у нее перестало хватать времени на дополнительную ставку. А потом взяли нового специалиста.

С совмещением нескольких работ часто сталкиваются люди из творческой сферы. Луна Ямпольская уже 11 лет работает мастером маникюра, потом выучилась на контент-менеджера, а вскоре начала помогать подруге в магазине. В итоге у нее три разных работы, но Луна видит в этом только плюсы.

— Совмещение деятельностей помогает не выгорать, потому что переключается мозг с физической деятельности на умственную. Если бы я совмещала одинаковую работу с одинаковыми обязанностями, то было бы тяжело, — считает она.

Луна настроена на то, чтобы превращать интересы в работу, которая приносит доход.

Бум совместительства

Около 43% сотрудников не готовы совмещать несколько должностей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Каждый третий сотрудник, всего около 36%, готов к внутреннему совместительству, подсчитали в SuperJob.

— 43% не готовы совмещать несколько должностей: «Я бы, скорее всего, не смогла качественно выполнять свою работу в таких условиях», «Слишком много обязанностей». Каждый пятый сомневается: «Смотря какая доплата», — рассказывают аналитики сервиса.

Среди мужчин желающих взять дополнительную нагрузку больше — 38%, в то время как среди женщин — 34%. Чаще всего совмещать несколько должностей хотят люди от 35 до 45 лет и те, чья зарплата до 50 тысяч рублей в месяц.

Сотрудников, которые совмещают должности, стало больше в каждой десятой компании. Кроме того, около 16% работодателей запустили программы переподготовки — благодаря им сотрудники могут совмещать работу на двух позициях. Еще 16% компаний планируют ввести такую систему обучения.

— В условиях кадрового голода компании развивают систему внутреннего совместительства, чтобы хотя бы частично покрыть дефицит персонала, — объясняют в SuperJob.

В HeadHunter считают, что бум изменений внутри компаний произошел в 2023 году. Оптимизации ресурсов с помощью внутренней мобильности сотрудников, перераспределение должностных функций — в 2023 году этим занимались 89% компаний. В сервисе такие процессы называют тихим наймом.

— Чаще тихий найм подразумевает взятие сотрудником на себя новых, дополнительных обязанностей. Отсюда возникают серьезные проблемы, с которыми столкнулись работодатели, — повышенная нагрузка на персонал и его выгорание, а также размывание ролей в команде и вовлеченность кадров в свои предшествующие обязанности, — замечают в HeadHunter.

В 4 из 10 случаев сотрудников переводят без дополнительной подготовки и обучения. Из-за этого компании сталкиваются с отсутствием достаточных компетенций. Только 19% опрошенных платформой компаний оценивали готовность сотрудника занять новую должность.

Около трети работодателей, 36%, при переводе больше интересовались опытом персонала, а 28% компаний опирались на обратную связь от руководителя или другого сотрудника. Только 5% работодателей — на личную мотивацию работников. В 8% случаев предварительная оценка не проводилась вовсе.

— Можно говорить в целом о гибкости HR-стратегий работодателей на дефицитном рынке труда. Этот тренд развивается в разных формах: снижение требований к опыту кандидатов, привлечение и трудоустройство подростков и кандидатов пенсионного возраста, а также тихий найм, подразумевающий горизонтальное и вертикальное перемещение действующих сотрудников в компании, — отмечает Наталья Данина, главный эксперт HeadHunter по рынку труда.

Пользуются аутсорсом

Самая большая проблема в совместительстве — отсутствие нужных навыков Источник: Олег Федоров / «Чита.Ру»











Глава агентства по поиску сотрудников Алла Литвинова подтверждает тенденции на совмещение должностей и обязанностей. Причем зачастую работнику дают дополнительные задачи не из его зоны ответственности. Например, офис-менеджеров и секретарей просят подбирать персонал.

— А у них даже нет опыта и образования в этом, и это плохо. Если уж такую функцию руководители дают помощникам, то хотя бы нужно пройти минимальное обучение, чтобы они могли правильно и компетентно делать работу по поиску и отбору кадров, — считает Алла Литвинова.

В иных случаях есть проблемы с пониманием обязанностей. Руководителям отдела продаж могут дать в подчинение маркетологов, хотя это разные сферы, и руководитель не будет экспертом в том, чем занимаются его подчиненные.

— Эффективность тоже под вопросом, но такое часто делают, чтобы экономить на директоре отдела маркетинга, на больших отделах маркетинга, — добавляет HR-специалист.