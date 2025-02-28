Зарплата — почти 100 тысяч: топ-5 самых денежных подработок в Ярославле

Ярославцам рассказали о денежных подработках Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Сервис по поиску работы SuperJob назвал ТОП-5 самых денежных подработок февраля в Ярославле. Публикуем вакансии, на которых работать можно по несколько часов, а зарабатывать почти до 100 тысяч в месяц.

Пеший курьер

Сервис по доставке продуктов приглашает на работу пеших курьеров, а также курьеров на велосипеде и самокате. Обещают ежедневные выплаты и доход до 98904 тысяч в месяц.

Район работы можно выбрать самостоятельно, а заказы выполнять любое количество часов в неделю. Чтобы устроиться на работу нужны только телефон на платформе Android/IOS и умение пользоваться навигатором.

Сборщик заказов

Сеть супермаркетов предлагает вакансию сборщика заказов с зарплатой 55-65 тысяч рублей. Работнику обещают официальное трудоустройство и белую зарплату. Работать можно в магазине, который расположен ближе к дому. Возможна частичная занятость от 4-х часов в день, а также работа по графикам: 5/2, 2/2.

Сотрудник должен собирать заказы в соответствии со списком товаров в мобильном приложении, отслеживать качества собираемого товара, контролировать времени сборки, передавать заказы в зону ожидания курьера.

На вакансию готовы принять коммуникабельного сотрудника с грамотной речью, уверенного пользователя мобильных приложений, готового обучаться.

Специалист по продаже услуг

Сотовый оператор ищет специалистов по продаже услуг — домашнего интернета и цифрового ТВ. Обещают зарплату от 55 тысяч рублей и официальное оформление. При этом работник сам может выбирать график труда.

В задачи сотрудника будет входить прием заказов, размещение рекламы, предложение дополнительных услуг (устройства Умный дом, роутеры, сим-карты). Главное требование к кандидату — умение легко находить общий язык с людьми и быстро учится.

На работу могут взять даже человека без опыта, его научат всему необходимому.

Сотрудник ресторана

В сеть ресторанов быстрого питания требуется сотрудник на зарплату 53 тысячи рублей. В его обязанности будет входить прием гостей и обеспечение качественного сервиса в зале и на кассе. Также надо будет готовить блюда из меню ресторана, прибираться в зале.

Работодатель обещает официальное трудоустройство с первого дня, оплачиваемые больничные, отпуск и др. Опыт не требуется.

Продавец-кассир

В торговую сеть ищут продавца-кассира с зарплатой 40-46 тысяч в месяц.

Работника оформят по трудовому кодексу. График работы можно выбирать самостоятельно: 5/2, 2/2, неполный рабочий день, неполная рабочая неделя.