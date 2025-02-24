«Дыра в четыре триллиона рублей»: пенсионеры массово кинулись работать, а женщины пошли в мужские профессии

На ярмарках вакансий каждый соискатель на вес золота Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Ситуация на рынке труда в России, несмотря на заверения Центробанка, увидевшего некие признаки «снижения напряженности», лучше точно не становится. Работодатели вынуждены затыкать кадровые дыры, как только могут. С одной стороны, резко выросло число соискателей предпенсионного и даже пенсионного возраста. С другой стороны, на сугубо мужскую — тяжелую — работу теперь могут брать женщин.

Министерство труда и соцзащиты Российской Федерации внесло изменения в перечень производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями труда, на которых работа женщин ограничена. Теперь из этого списка исключены профессии, связанные с управлением самоходными машинами на открытых горных работах, а также на поверхности действующих строящихся шахт и в процессе обогащения, агломерации и брикетирования.

Правда, женщинам по-прежнему запрещено работать на большинстве химических производств, выполнять работы по обогащению свинца, а также заниматься строительством подземных сооружений и подземной добычей нефти. Хотя, видимо, если мужчин в тяжелой промышленности будет всё меньше, то придется разрешить женщинам трудиться и на буровых.

При этом работодатели готовы брать и пенсионеров. По данным сервиса hh.ru, за прошлый год спрос на специалистов старшего возраста удвоился. Причем работодателям пожилой пенсионер выгоднее, у него ниже зарплатные ожидания: женщины ожидают в среднем 50 тысяч рублей, а мужчины — 80 тысяч. Из-за того что на одну пенсию не прожить, люди и вынуждены искать работу. Подробности — в материале MSK1.RU.

В бой пошли старики

Количество резюме граждан в возрасте 51–60 лет за прошлый год увеличилось на 13%, а людей старше 61 года — на 25%. В первой категории на рынок труда вышли 2,9 миллиона россиян, во второй — около 500 тысяч. Говорят, что одна из причин повышения активности пенсионеров на рынке труда — ожидание, что с 2025 года возобновится индексация выплат работающим пожилым гражданам, без риска, что их опять отнимут. Но всё же главная причина — нехватка мизерной пенсии при постоянно растущих ценах.

— Действительно, наем опытных работников становится заметным трендом. Многие пенсионеры готовы работать неполный рабочий день или по гибкому графику, что может быть выгодно для компаний, испытывающих нехватку кадров, — говорит MSK1.RU доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. — Наибольший рост таких вакансий наблюдается в сфере IT, транспорте и логистике, для работы в call-центрах и ретейле. Также значительно возросло количество предложений для пенсионеров в культуре, образовании, торговле, маркетинге, рекламе, финансах.

— А насколько вообще велик этот кадровый резерв в виде пенсионеров? Резюме-то есть, но легко ли пожилому устроиться?

— Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам с января 2025 года стимулирует пожилых россиян искать работу. А привлечение пенсионеров к работе действительно может помочь смягчить дефицит кадров.

Если число вакансий для соискателей старше 60 увеличилось на четверть — значит, реальный спрос на них есть. Взрослые работники часто обладают именно тем ценным опытом и навыками, которые могут быть полезны в различных сферах. И это делает их привлекательными кандидатами для работодателей.

А налоговая политика остается прежней

Жаль, что квалифицированные кадры, в том числе пенсионеры-специалисты, чаще пригождаются не там, где нужно Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Далеко не столь оптимистичен по поводу перспектив рынка труда основатель и совладелец одного из крупнейших рекрутинговых сервисов Superjob.ru Алексей Захаров.

— У нас до сих пор нет никаких решений, которые бы как-то существенно могли повлиять на рынок труда, — говорит Захаров. — На днях Минфин объявил, что налоговую политику в ближайшее время он менять не собирается. А налоговая политика на рынок труда влияет очень сильно. Ну, например, у нас уже 12 с лишним миллионов самозанятых, которые не самозанятые никакие. А это отток огромный из реального сектора людей, из квалифицированной занятости в неквалифицированную. Условно, в курьеры.

— А почему вы говорите, что это «никакие не самозанятые»? У меня огромное число знакомых, которые перешли в такой статус, — переводчики, дизайнеры, журналисты.