Зарплата от 150 тысяч: появились самые высокооплачиваемые вакансии февраля в Ярославле

Назвали самые высокооплачиваемые вакансии февраля в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опубликовал топ-5 высокооплачиваемых вакансий февраля в Ярославле. Публикуем, на каких работах вам заплатят умопомрачительные суммы.

Водитель бензовоза — от 150 тысяч

Транспортная компания ищет водителя бензовоза. Кандидат должен иметь водительское удостоверение категории СЕ, наличие действующего допуска для перевозки опасных грузов, наличие удостоверения СКЗИ, опыт работы от 1 года. Работать придется по индивидуальному сменному графику.

Старший менеджер — от 107 тысяч

Банк ищет старшего менеджера по привлечению корпоративных клиентов. Платить готовы от 107 тысяч рублей в месяц. В обязанности сотрудника будет входить привлечение клиентов малого бизнеса, выезд на переговоры. Работнику обещают квартальную и годовую премии, ежегодный пересмотр зарплаты, оплату транспортных расходов, корпоративную мобильную связь, расширенный ДМС и льготное страхование для семьи. Рассмотреть готовы кандидатуры специалистов с высшим образованием, опытом работы в сфере продаж корпоративным клиентам или банковских продуктов физлицам от года, опытом привлечения клиентов и проведения переговоров на уровне первых лиц компании, знающего особенности ведения бизнеса по отраслям и банковские продукты для юрлиц.

Водитель — 85–90 тысяч

В компанию, которая занимается транспортировкой и хранением нефтепродуктов, требуется водитель категории С, Е. Платить обещают по 85–90 тысяч в месяц. Сотруднику гарантируют официальное трудоустройство с первого рабочего дня, расширенный пакет ДМС, спецодежду и другое. Работать придется по сменному графику — 4/4. В задачи входит качественно, своевременно и безопасно перевозить, сливать и наливать нефтепродукты, обеспечивать сохранность перевозимого топлива и документов, ведение путевых листов и другое. Рассмотрят кандидатов с непрерывным водительским стажем категории С, Е от одного года, действующим разрешением на дорожную перевозку опасных грузов (возможно прохождение обучения по этому направлению с последующей компенсацией от компании).

Инженер-монтажник — от 85 тысяч